Không để nhan sắc phai tàn theo thời gian, 5 mẹo này là 'cứu tinh' của làn da, chăm chỉ làm dễ dàng thăng hạng nhan sắc

Để biến các đốm và vết thâm chỉ còn là dĩ vãng, hãy tham khảo những mẹo sau để có làn da sáng mịn.

Bạn có thể muốn sử dụng các sản phẩm lột da hóa học và các thành phần như axit salicylic để giúp làm sạch da có vấn đề. Tuy nhiên, nhiều sản phẩm chăm sóc da dựa trên hóa chất không chỉ chứa các thành phần có khả năng gây hại mà còn có thể làm khô da quá mức và làm trầm trọng thêm các vấn đề về da.

Ảnh minh họa: Internet

Để có cách trị mụn nhẹ nhàng hơn, hãy chọn các thành phần trị mụn tự nhiên như dầu cây trà hoặc mật ong manuka. Mật ong Manuka không chỉ có đặc tính kháng khuẩn và khử trùng để chống lại các vết đốm mà còn có lợi ích là có thể làm giảm sẹo và vết thâm do đốm để lại.

Sửu dụng trang điểm chống đốm

Tất cả chúng ta đều biết cảm giác như thế nào khi có một ngày da xấu khi bạn chỉ muốn trốn đi dưới lớp trang điểm. Tuy nhiên, trong khi lớp trang điểm có thể tạm thời che đi vẻ ngoài của các nốt mụn, nó cũng có thể khiến vấn đề trở nên tồi tệ hơn nhiều.

Để có độ che phủ tăng cường sự tự tin mà không gây bùng phát, hãy đảm bảo bạn chọn loại trang điểm không gây mụn và không làm tắc nghẽn lỗ chân lông. Để tăng thêm khả năng trị mụn của mỹ phẩm, hãy thử sử dụng mỹ phẩm khoáng có chứa oxit kẽm, chất này sẽ chống lại vi khuẩn gây mụn.

Nhâm nhi trà bạc hà

Ảnh minh họa: Internet

Mụn trứng cá thường do hormone gọi là androgen gây ra, có thể kích thích quá mức tuyến bã nhờn dẫn đến da nhờn, lỗ chân lông bị tắc và nổi mụn. Để chống lại những tác dụng này, thuốc tránh thai thường được kê cho phụ nữ bị mụn trứng cá. Tuy nhiên, mặc dù có lợi cho việc làm sạch đốm, những viên thuốc tránh thai này có thể có những tác dụng phụ bất tiện và thậm chí nguy hiểm.

May mắn thay, nghiên cứu cho thấy rằng trà bạc hà có đặc tính chống nội tiết tố nam tương tự, có thể giúp giảm mụn trứng cá và mất cân bằng nội tiết tố ở phụ nữ.

Hạn chế tiếp xúc với vi khuẩn

Bạn có thể ngạc nhiên về tần suất da của bạn tiếp xúc với bụi bẩn và vi trùng có thể dẫn đến mụn trứng cá. Trong thời gian bạn ngủ, gối của bạn tiếp xúc với lớp trang điểm, dầu trên da và nước bọt, khiến nó trở thành nơi sinh sôi của vi khuẩn có thể làm mụn trứng cá trở nên trầm trọng hơn. Tương tự như vậy, cọ trang điểm chưa được rửa sạch có thể lây lan vi khuẩn cho da của bạn.

Để giảm thiểu sự tiếp xúc của da với vi khuẩn, hãy đảm bảo rằng bạn giặt cọ trang điểm hai tuần một lần và thay vỏ gối thường xuyên. Ngoài ra, tránh chạm vào mặt của bạn càng nhiều càng tốt và làm sạch điện thoại của bạn bằng khăn lau kháng khuẩn trước khi thực hiện cuộc gọi.

Làm sạch da đúng cách

Nếu bạn bị da nhờn hoặc dễ bị mụn trứng cá, bạn có thể muốn làm sạch da quá mức để làm khô dầu và tiêu diệt vi khuẩn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, làm sạch da quá thường xuyên hoặc sử dụng chất tẩy rửa mạnh có thể làm khô da, gây bong tróc và có thể làm tắc nghẽn lỗ chân lông. Nó cũng có thể khiến da bạn tiết ra nhiều dầu hơn để bù đắp. Thay vào đó, hãy rửa sạch da hai lần một ngày bằng sữa rửa mặt dịu nhẹ, có độ PH trung tính để không phá hủy lớp màng axit bảo vệ da khỏi mất độ ẩm và vi khuẩn. Loại bỏ sữa rửa mặt bằng vải muslin để tẩy tế bào chết nhẹ trên da.

Thay đổi chế độ ăn uống

Ăn một chế độ ăn uống cân bằng với nhiều chất dinh dưỡng và chất chống oxy hóa là một trong những yếu tố quan trọng đằng sau làn da đẹp. Tuy nhiên, cũng có một số loại thực phẩm bạn có thể cắt giảm hoặc ăn nhiều hơn để giúp loại bỏ các nốt mụn. Nghiên cứu cho thấy rằng sữa là nguyên nhân chính gây ra mụn trứng cá cho nhiều người do các hormone có trong đó.

Ảnh minh họa: Internet

Chai nước bằng nhựa và bao bì thực phẩm cũng có thể rò rỉ hóa chất có thể dẫn đến mất cân bằng nội tiết tố. Trao đổi thực phẩm đóng gói với các sản phẩm tươi, thân thiện với da bao gồm nhiều trái cây và rau quả và thực phẩm giàu axit béo omega-3.

Theo Realbuzz