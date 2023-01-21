7 nhân tố gây thâm nám, da sỉn màu khiến chị em mất tự tin cần được loại bỏ sớm

Làm đẹp 21/01/2023 07:41

Khi nói đến các vấn đề về da, một trong những vấn đề thường gặp nhất là các đốm đen. Có nhiều thứ có thể gây ra điều này, từ việc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời đến di truyền. Vì chúng ta không thể thay đổi gen của mình, nên có một số điều chúng ta nên chú ý để thực hiện việc chăm sóc bản thân đúng cách.

Đôi khi chúng ta tập trung vào việc điều trị các đốm đen mà quên chú ý đến nguyên nhân gây ra chúng. 

1. Đèn trong nhà

Ít người biết điều này, nhưng việc tiếp xúc với ánh sáng bên trong ngôi nhà của bạn có thể dẫn đến những đốm đen. Đó là bởi vì ánh sáng khả kiến ​​hoặc ánh sáng huỳnh quang có thể ảnh hưởng đến quá trình tăng sắc tố da. Loại ánh sáng này có trong máy tính, TV và thậm chí cả điện thoại thông minh.

7 nhân tố gây thâm nám, da sỉn màu khiến chị em mất tự tin cần được loại bỏ sớm - Ảnh 1

Để ngăn chặn nó, hãy sử dụng kem chống nắng hàng ngày khi bắt đầu quy trình chăm sóc da của bạn.

2. Nặn mụn

7 nhân tố gây thâm nám, da sỉn màu khiến chị em mất tự tin cần được loại bỏ sớm - Ảnh 2

Nhìn thấy một nốt mụn khó chịu trên da gợi lên một sự thôi thúc gần như không thể cưỡng lại được để bắt đầu nặn. Mặc dù mong muốn bật nó có thể không thể cưỡng lại được, nhưng điều rất quan trọng là bạn không nên làm vậy. Nguyên nhân là do tình trạng viêm nhiễm, có thể khiến da sản xuất hắc tố, dẫn đến các đốm đen và thậm chí là sẹo.

Để ngăn chặn nó, hãy tham khảo ý kiến ​​​​bác sĩ da liễu để hiểu nguyên nhân gây ra mụn trứng cá của bạn và cách điều trị tốt nhất.

3. Bỏ qua kem chống nắng

7 nhân tố gây thâm nám, da sỉn màu khiến chị em mất tự tin cần được loại bỏ sớm - Ảnh 3

Mọi người đều biết rằng chúng ta nên bôi kem chống nắng khi đi biển. Một số người trong chúng ta biết rằng nên sử dụng kem chống nắng hàng ngày (ngay cả khi ở trong nhà). Nhưng vấn đề là, ít ai biết rằng, nên thoa lại kem chống nắng sau mỗi 2 tiếng.

Xem xét rằng hầu hết các đốm đen là do tác hại của ánh nắng mặt trời, hãy luôn thoa kem chống nắng, bắt đầu từ buổi sáng.

4. Không tẩy trang ban đêm

7 nhân tố gây thâm nám, da sỉn màu khiến chị em mất tự tin cần được loại bỏ sớm - Ảnh 4

Nếu bạn từng đến bác sĩ da liễu và phàn nàn về các đốm đen, rất có thể họ sẽ đề nghị sử dụng các sản phẩm điều trị vào ban đêm. Một số sản phẩm, đặc biệt là những sản phẩm có tính axit, có khả năng làm mờ vết thâm nhưng cũng gây kích ứng da, gây ra các vết thâm.

Nếu axit trong phương pháp điều trị ban đêm của bạn có khả năng gây kích ứng da, đừng quên loại bỏ nó bằng cách rửa mặt vào buổi sáng và sau đó thoa kem chống nắng.

5. Sự kết hợp giữa chanh và nắng

Có rất nhiều biện pháp khắc phục tự nhiên tại nhà bao gồm chanh như công thức để làm mờ các đốm đen trên da. Nhưng điều mọi người quên là nước cốt chanh, khi kết hợp với bức xạ mặt trời, thực sự có thể gây ra các đốm đen hoặc làm cho chúng trở nên tồi tệ hơn.

7 nhân tố gây thâm nám, da sỉn màu khiến chị em mất tự tin cần được loại bỏ sớm - Ảnh 5

Đây được gọi là viêm da do ánh sáng và gây ra bởi các chất như furanocoumarins và psoralens khi chúng tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.

Để tránh điều này xảy ra, hãy luôn rửa thật sạch nước cốt chanh trên da.

6. Sử dụng quá nhiều hydroquinone hoặc axit retinoic

7 nhân tố gây thâm nám, da sỉn màu khiến chị em mất tự tin cần được loại bỏ sớm - Ảnh 6

Có một số sản phẩm làm đẹp có chứa hydroquinone và axit retinoic được dùng để điều trị các đốm đen. Vấn đề là, sử dụng chúng quá lâu và ở nồng độ cao có thể làm da bạn xấu đi thay vì làm sạch da.

Như đã nói, hãy luôn tham khảo ý kiến ​​​​bác sĩ da liễu để hiểu cách sử dụng đúng các sản phẩm này.

7. Mang thai

7 nhân tố gây thâm nám, da sỉn màu khiến chị em mất tự tin cần được loại bỏ sớm - Ảnh 7

Sóng hormone xảy ra trong thai kỳ và hoàn toàn tự nhiên. Những thay đổi nội tiết tố này có thể gây ra một thứ gọi là “chloasma” hoặc “mặt nạ của thai kỳ”. May mắn thay, những đốm đen này có xu hướng mờ dần sau khi thai kỳ kết thúc.

Để ngăn tình trạng này trở nên tồi tệ hơn, hãy luôn thoa kem chống nắng.

Theo Brightside

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