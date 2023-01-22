Tiết lộ bí quyết nâng tầm vẻ đẹp làn da bất chấp đông lạnh, đón Tết thật xinh

Trong mọi chế độ chăm sóc da , làm sạch chắc chắn là bước quan trọng nhất. Tuy nhiên, khi mùa đông bắt đầu, hãy chuyển sang dùng sữa rửa mặt dịu nhẹ hơn để tránh làm khô da quá mức.

Chọn các sản phẩm có nền dạng kem hoặc dầu dưỡng để giúp làn da của bạn được giữ ẩm trong khi bụi bẩn được loại bỏ. Da của chúng ta bị khô vào mùa đông vì không khí có ít độ ẩm hơn. Sử dụng sữa rửa mặt dưỡng ẩm để dưỡng ẩm cho làn da của bạn trong những trường hợp này và tránh bất kỳ tác hại nào khác.

Mùa đông yêu cầu các sản phẩm phong phú hơn hoặc nặng hơn để khóa ẩm hiệu quả, trong khi mùa hè là tất cả về các loại kem dưỡng ẩm dạng gel nhẹ. Đã đến lúc chuyển sang một loại kem dưỡng ẩm cực kỳ dưỡng ẩm. Bạn có thể chọn các thành phần như Vitamin E và axit hyaluronic.

Đừng bao giờ bỏ qua kem chống nắng có chỉ số SPF tốt. Mặc dù thực tế là có thể không nhìn thấy ánh nắng mặt trời vào mùa đông do thời tiết nhiều sương mù, bạn vẫn nên sử dụng kem chống nắng.

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Da của bạn vẫn có thể bị tổn hại bởi tia nắng mặt trời, có thể dẫn đến sắc tố, vết đen và các vấn đề về da khác. Thoa kem chống nắng với một lượng nhỏ kem nền sẽ giúp lớp trang điểm của bạn có khả năng chống nắng.

Tẩy da chết là chìa khóa chăm da hữu hiệu

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Da trở nên khô và phát triển một lớp tế bào da chết trong những tháng lạnh hơn. Đảm bảo rửa sạch da hàng ngày và tẩy tế bào chết một hoặc hai lần một tuần. Bạn có thể loại bỏ sự tích tụ của các mảnh vụn và tế bào da chết trên da bằng cách tẩy tế bào chết. Làn da của bạn sẽ sáng lên và lưu lượng máu của bạn sẽ được tăng lên bằng cách xoa bóp nhẹ nhàng.

Thoa bơ dưỡng ẩm lên da

Ảnh minh họa: Internet

Hãy đầu tư vào một loại bơ dưỡng thể giàu chất kem bao gồm bơ hạt mỡ và dầu ca cao để dưỡng ẩm cho làn da của bạn. Để đảm bảo kem thấm sâu vào da, hãy thoa kem ngay sau khi tắm.

Theo Times of India