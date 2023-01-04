Vẻ đẹp tỏa sáng của phụ nữ Trung Đông khuynh đảo thế giới: Bí quyết từ những mẹo nhỏ siêu đơn giản này

Làm đẹp 04/01/2023 15:27

Từ ánh mắt thu hút, làn da sáng và mái tóc dày óng ả, phụ nữ Trung Đông luôn mang đến vẻ đẹp vạn người mê. Bí quyết để sở hữu vẻ ngoài lộng lẫy ấy rất đơn giản mà mọi phụ nữ trên thế giới đều có thể học hỏi.

Họ sử dụng sữa chua để làm cho mái tóc mượt mà và sáng bóng

Vẻ đẹp tỏa sáng của phụ nữ Trung Đông khuynh đảo thế giới: Bí quyết từ những mẹo nhỏ siêu đơn giản này - Ảnh 1

 

Phụ nữ Trung Đông được biết đến với mái tóc dày và óng ả. Bí mật của họ là chỉ sử dụng các thành phần tự nhiên. Trước khi gội đầu, họ thoa kefir hoặc sữa chua lên da đầu. Các sản phẩm sữa lên men nuôi dưỡng tóc và phục hồi cấu trúc của tóc.

Họ sử dụng dầu ô liu để chăm sóc da, tóc và móng tay

 

Ở Trung Đông, dầu ô liu chưa tinh chế từ lâu đã được sử dụng như một loại mỹ phẩm. Trước hết, nó được sử dụng trong massage mặt vì nó làm mềm và trẻ hóa làn da. Loại dầu này rất tốt trong việc làm mềm lớp biểu bì và giúp móng tay mỏng và giòn chắc khỏe hơn.

Vẻ đẹp tỏa sáng của phụ nữ Trung Đông khuynh đảo thế giới: Bí quyết từ những mẹo nhỏ siêu đơn giản này - Ảnh 2

Dầu ô liu cũng được thêm vào để tẩy tế bào chết cơ thể và mặt nạ tóc. Nếu bạn có mái tóc xỉn màu và hư tổn, hãy thoa một vài thìa dầu lên tóc, quấn đầu bằng khăn tắm và ủ trong 30 phút trước khi gội sạch. Một số phụ nữ thậm chí để dầu ô liu qua đêm để có độ bóng tối đa.

Họ sử dụng muối biển để tẩy tế bào chết

Vẻ đẹp tỏa sáng của phụ nữ Trung Đông khuynh đảo thế giới: Bí quyết từ những mẹo nhỏ siêu đơn giản này - Ảnh 3

 

Phụ nữ Ả Rập đã sử dụng muối biển để tẩy tế bào chết từ thời cổ đại. Họ đã sử dụng nó để loại bỏ làn da khô và xỉn màu. Massage với muối biển cũng giúp cải thiện lưu thông máu. Ngoài ra, sản phẩm này được biết đến với đặc tính chống viêm.

Họ sử dụng mặt nạ làm từ khoai tây

Vẻ đẹp tỏa sáng của phụ nữ Trung Đông khuynh đảo thế giới: Bí quyết từ những mẹo nhỏ siêu đơn giản này - Ảnh 4

 

Một số phụ nữ Trung Đông tin rằng khoai tây giúp làn da của họ đẹp hơn. Đây là lý do tại sao họ sử dụng mặt nạ làm từ chúng. Bạn có thể dùng khoai tây nghiền hoặc nước ép khoai tây. Đôi khi người đẹp Trung Đông cũng thêm sữa chua vào loại mặt nạ này.

Họ tuân theo một chế độ ăn uống lành mạnh

Vẻ đẹp tỏa sáng của phụ nữ Trung Đông khuynh đảo thế giới: Bí quyết từ những mẹo nhỏ siêu đơn giản này - Ảnh 5

 

Phụ nữ Trung Đông tin rằng vẻ đẹp đến từ bên trong. Đây là lý do tại sao họ thực hiện chế độ ăn kiêng của mình một cách nghiêm túc và tránh trái cây và rau quả đã được đông lạnh hoặc nấu chín trước đó. Họ cũng uống rất nhiều nước.

Họ bắt đầu ngày mới bằng cách uống nước nóng với chanh và giấm táo. Họ tin rằng nó giúp giải độc cơ thể và cải thiện quá trình trao đổi chất.

Họ sử dụng dầu thơm thay vì nước hoa

Vẻ đẹp tỏa sáng của phụ nữ Trung Đông khuynh đảo thế giới: Bí quyết từ những mẹo nhỏ siêu đơn giản này - Ảnh 6

 

Phụ nữ Ả Rập không thích sử dụng nước hoa và thích mùi hương tự nhiên của dầu thơm truyền thống. Điều đó nói lên rằng, tất cả các loại nước hoa của Trung Đông đều không chứa cồn, chúng hoàn toàn dựa trên dầu. Các loại nước hoa yêu thích của phụ nữ Trung Đông là xạ hương, gỗ đàn hương, vani, hoa nhài và hoa hồng.

Theo Brightside

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