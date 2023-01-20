8 dấu hiệu cho thấy khuôn mặt đang lão hóa nhanh 'bất thường' cần được chăm sóc đặc biệt

Chăm sóc da 20/01/2023 10:16

Thay đổi lối sống và thói quen ngay khi phát hiện những dấu hiệu sớm của lão hóa da đồng nghĩa với việc chúng ta có thể tận hưởng vẻ trẻ trung lâu hơn.

Ai cũng muốn giữ cho làn da của mình hỏe mạnh và hãy cùng tìm hiểu về những điều cần chú ý để biết liệu làn da của bạn có bị lão hóa sớm hay không.

1. Xuất hiện những vết sưng nhỏ trên mặt

8 dấu hiệu cho thấy khuôn mặt đang lão hóa nhanh 'bất thường' cần được chăm sóc đặc biệt - Ảnh 1

Những vết sưng nhỏ này được gọi là milia, là những vết sưng nhỏ màu trắng thường xuất hiện quanh mũi và má. Chúng có thể phát triển khi da của chúng ta bắt đầu mất khả năng tẩy tế bào chết. Sử dụng quá nhiều các sản phẩm như kem steroid có thể làm cho da của chúng ta lão hóa nhanh hơn và gây ra mụn thịt.

2. Môi ngày càng mỏng đi

8 dấu hiệu cho thấy khuôn mặt đang lão hóa nhanh 'bất thường' cần được chăm sóc đặc biệt - Ảnh 2

Nếu bạn nhận thấy đôi môi của mình bắt đầu mỏng đi ở độ tuổi đôi mươi, thì có thể làn da của bạn đang lão hóa nhanh hơn bình thường. Lý do chính có thể là sự suy giảm collagen trong môi của bạn. Nó cũng có thể do mất nước, sử dụng ống hút thường xuyên, phơi nắng quá nhiều và thiếu vitamin C.

3. Da dễ bị tổn thương

Da của chúng ta cũng có thể bị lão hóa nhanh hơn chúng ta nghĩ nếu chúng ta có những vết bầm tím dường như xuất hiện một cách bí ẩn từ hư không. Điều này xảy ra vì da của chúng ta trở nên mỏng hơn bình thường, khiến da dễ bị bầm tím và vết thương chậm lành hơn. Giữ ẩm cho da thường xuyên có thể giúp ngăn ngừa điều này.

4. Kết cấu da trở nên mềm như giấy

8 dấu hiệu cho thấy khuôn mặt đang lão hóa nhanh 'bất thường' cần được chăm sóc đặc biệt - Ảnh 3

Tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trong thời gian dài mà không dùng kem chống nắng là lý do chính khiến điều này xảy ra. Thiệt hại là do sự phân hủy của elastin, cho phép da của chúng ta căng ra và trở lại vị trí bình thường. Những người thường xuyên sử dụng giường tắm nắng cũng có nhiều nguy cơ xảy ra điều này.

5. Mí mắt bắt đầu sụp xuống

8 dấu hiệu cho thấy khuôn mặt đang lão hóa nhanh 'bất thường' cần được chăm sóc đặc biệt - Ảnh 4

Bạn có thể cần ngừng dụi mắt nhiều hơn bình thường nếu nhận thấy mí mắt bắt đầu sụp xuống. Còn được gọi là sa mi, sụp mí mắt cũng có thể xảy ra khi thường xuyên sử dụng kính áp tròng cứng hoặc có thể là hậu quả của cuộc phẫu thuật mắt gần đây.

6. Đầu mũi đã thay đổi hình dạng

8 dấu hiệu cho thấy khuôn mặt đang lão hóa nhanh 'bất thường' cần được chăm sóc đặc biệt - Ảnh 5

Đối với hầu hết mọi người, sự thay đổi hình dạng mũi xảy ra một cách tự nhiên ở độ tuổi bốn mươi. Thật không may, quá trình lão hóa da do tác hại của ánh nắng mặt trời có thể khiến điều này xảy ra sớm hơn. Điều này có thể gây đau khổ cho hầu hết chúng ta. Rất may, các quy trình nâng mũi hiện đại ít xâm lấn và mang lại kết quả tự nhiên, nhất quán.

7. Trên mặt mình có rất nhiều nốt ruồi đỏ

8 dấu hiệu cho thấy khuôn mặt đang lão hóa nhanh 'bất thường' cần được chăm sóc đặc biệt - Ảnh 6

Những nốt ruồi đỏ này còn được gọi là u mạch máu anh đào và thường thấy ở những người trên 30 tuổi, đặc biệt là những người trên 40 tuổi. Những đốm đỏ này không gây hại, nhưng có những lựa chọn cho những người muốn loại bỏ chúng, chẳng hạn như phẫu thuật lạnh và phẫu thuật laze.

8. Đôi mắt có biểu hiện sưng húp 

8 dấu hiệu cho thấy khuôn mặt đang lão hóa nhanh 'bất thường' cần được chăm sóc đặc biệt - Ảnh 7

Rất dễ bỏ qua vấn đề này vì chúng ta thường cho rằng bọng mắt là hiện tượng bình thường bắt đầu ở độ tuổi đôi mươi chứ không phải là dấu hiệu của quá trình lão hóa da nhanh chóng. Một lý do khác khiến đôi mắt sưng húp, ngoài việc thiếu ngủ, là sự tích tụ chất lỏng xung quanh mắt của chúng ta. Một trong những cách để làm cho nó biến mất là loại bỏ thức ăn mặn khỏi chế độ ăn uống của chúng ta để tránh tăng khả năng giữ nước ở vùng mắt.

Theo Brightside

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