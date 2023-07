8 dấu hiệu cho thấy khuôn mặt đang lão hóa nhanh 'bất thường' cần được chăm sóc đặc biệt

2. Môi ngày càng mỏng đi

Nếu bạn nhận thấy đôi môi của mình bắt đầu mỏng đi ở độ tuổi đôi mươi, thì có thể làn da của bạn đang lão hóa nhanh hơn bình thường. Lý do chính có thể là sự suy giảm collagen trong môi của bạn. Nó cũng có thể do mất nước, sử dụng ống hút thường xuyên, phơi nắng quá nhiều và thiếu vitamin C.

3. Da dễ bị tổn thương

Da của chúng ta cũng có thể bị lão hóa nhanh hơn chúng ta nghĩ nếu chúng ta có những vết bầm tím dường như xuất hiện một cách bí ẩn từ hư không. Điều này xảy ra vì da của chúng ta trở nên mỏng hơn bình thường, khiến da dễ bị bầm tím và vết thương chậm lành hơn. Giữ ẩm cho da thường xuyên có thể giúp ngăn ngừa điều này.

4. Kết cấu da trở nên mềm như giấy

Tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trong thời gian dài mà không dùng kem chống nắng là lý do chính khiến điều này xảy ra. Thiệt hại là do sự phân hủy của elastin, cho phép da của chúng ta căng ra và trở lại vị trí bình thường. Những người thường xuyên sử dụng giường tắm nắng cũng có nhiều nguy cơ xảy ra điều này.

5. Mí mắt bắt đầu sụp xuống

Bạn có thể cần ngừng dụi mắt nhiều hơn bình thường nếu nhận thấy mí mắt bắt đầu sụp xuống. Còn được gọi là sa mi, sụp mí mắt cũng có thể xảy ra khi thường xuyên sử dụng kính áp tròng cứng hoặc có thể là hậu quả của cuộc phẫu thuật mắt gần đây.

6. Đầu mũi đã thay đổi hình dạng

Đối với hầu hết mọi người, sự thay đổi hình dạng mũi xảy ra một cách tự nhiên ở độ tuổi bốn mươi. Thật không may, quá trình lão hóa da do tác hại của ánh nắng mặt trời có thể khiến điều này xảy ra sớm hơn. Điều này có thể gây đau khổ cho hầu hết chúng ta. Rất may, các quy trình nâng mũi hiện đại ít xâm lấn và mang lại kết quả tự nhiên, nhất quán.

7. Trên mặt mình có rất nhiều nốt ruồi đỏ

Những nốt ruồi đỏ này còn được gọi là u mạch máu anh đào và thường thấy ở những người trên 30 tuổi, đặc biệt là những người trên 40 tuổi. Những đốm đỏ này không gây hại, nhưng có những lựa chọn cho những người muốn loại bỏ chúng, chẳng hạn như phẫu thuật lạnh và phẫu thuật laze.

8. Đôi mắt có biểu hiện sưng húp

Rất dễ bỏ qua vấn đề này vì chúng ta thường cho rằng bọng mắt là hiện tượng bình thường bắt đầu ở độ tuổi đôi mươi chứ không phải là dấu hiệu của quá trình lão hóa da nhanh chóng. Một lý do khác khiến đôi mắt sưng húp, ngoài việc thiếu ngủ, là sự tích tụ chất lỏng xung quanh mắt của chúng ta. Một trong những cách để làm cho nó biến mất là loại bỏ thức ăn mặn khỏi chế độ ăn uống của chúng ta để tránh tăng khả năng giữ nước ở vùng mắt.

