Bí quyết cấp nước đơn giản cho làn da căng mọng bất chấp thời tiết hanh khô

Làm đẹp 28/01/2023 05:30

Vào mùa đông, việc tiếp xúc với luồng khí nóng của máy sưởi và quạt gió khiến da bị nứt nẻ, đồng thời độ ẩm trong không khí giảm có thể khiến da trở nên khô và căng. 

Những đợt lạnh khắc nghiệt không chỉ đối với sức khỏe mà còn đối với làn da của chúng ta. Như chúng ta đã biết, chăm sóc da mùa đông khác với chăm sóc da mùa hè vì da của chúng ta khô nhanh hơn vào mùa đông và dưỡng ẩm để giữ ẩm là một trọng tâm đặc biệt trong quy trình chăm sóc da của chúng ta. 

Bí quyết cấp nước đơn giản cho làn da căng mọng bất chấp thời tiết hanh khô - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vào mùa đông, việc tiếp xúc với luồng khí nóng của máy sưởi và quạt gió khiến da bị nứt nẻ, đồng thời độ ẩm trong không khí giảm có thể khiến da trở nên khô và căng. 

Tiếp xúc thường xuyên cũng có thể kích hoạt làn da của bạn sản xuất nhiều dầu hơn. Thực hiện một vài thay đổi trong chế độ sinh hoạt hàng ngày của chúng ta chẳng hạn như những điều sau đây có thể giúp bạn tránh được các vấn đề về da.

Chuyển sang sữa rửa mặt dưỡng ẩm

Bí quyết cấp nước đơn giản cho làn da căng mọng bất chấp thời tiết hanh khô - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sữa rửa mặt dưỡng ẩm nhằm mục đích làm sạch và làm mới làn da mà không làm bong tróc da hoặc khiến da bị căng và khô. Sẽ tốt hơn nếu nó chứa các chất hoạt động bề mặt dịu nhẹ như Decyl glucoside, Coco Betaine, Myristic Acid, v.v. Không làm khô da đồng thời làm sạch da tạo cảm giác mềm mại, mịn màng và dẻo dai.

Bổ sung huyết thanh axit hyaluronic để tăng cường hydrat hóa

Huyết thanh axit hyaluronic là giải pháp lý tưởng cho làn da ngậm nước, mềm mại như da em bé. Hai lợi ích của huyết thanh axit hyaluronic làm cho sản phẩm này trở thành một sản phẩm chăm sóc da cần thiết là giảm nếp nhăn khô và hydrat hóa đa cấp. 

Bí quyết cấp nước đơn giản cho làn da căng mọng bất chấp thời tiết hanh khô - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bạn nên tìm kiếm các công thức có axit hyaluronic phân mảnh, hiệu quả hơn nếu nó có trọng lượng phân tử khoảng 10 đến 15 kDa và có khả năng thẩm thấu qua da tốt hơn. Sau khi thoa các loại huyết thanh này, tốt nhất bạn nên thoa kem dưỡng ẩm và kem chống nắng phổ rộng vào ban ngày.

Sử dụng kem dưỡng ẩm làm mềm da thay vì kem dưỡng ẩm dạng gel hoặc nước

Tùy thuộc vào loại da và tình trạng của bạn, có thể sẽ thoải mái hơn trong mùa đông khi sử dụng kem dưỡng ẩm làm mềm da, với các thành phần như squalane, bơ, dầu hạnh nhân, v.v. Những thành phần này chống lại tác động làm khô da của mùa đông. 

Thay vì các loại lotion gốc nước, mỏng hơn, tốt hơn là sử dụng các loại kem và thuốc mỡ dày hơn, gốc dầu. Điều này là do nước bốc hơi một cách tự nhiên, làm mất tác dụng giữ ẩm của các sản phẩm có hàm lượng nước cao. Do đó, các loại kem dưỡng ẩm dày có tác dụng giữ ẩm mạnh mẽ và lâu dài.

Luôn thoa kem chống nắng

Bạn không thể thoát khỏi Tia UV trong mùa đông. SPF phổ rộng không chỉ cung cấp một rào cản chống lại các tia gây bỏng và lão hóa có hại này mà còn bảo vệ da khỏi bị khô. Mùa đông hanh khô và gió thổi mạnh khiến da dễ bị nứt nẻ, nhăn nheo và nhiễm trùng. 

Bí quyết cấp nước đơn giản cho làn da căng mọng bất chấp thời tiết hanh khô - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng kem chống nắng giúp duy trì độ ẩm ổn định cho da. Bạn nên tìm kiếm một loại kem chống nắng với công nghệ chống ô nhiễm sẽ cung cấp thêm sự bảo vệ chống lại tác động có hại của các hạt ô nhiễm nano.

Sử dụng sản phẩm tẩy tế bào chết dịu nhẹ

Tẩy da chết là một bước quan trọng để có được làn da sạch và khỏe mạnh, nhưng vào mùa đông, nên sử dụng sản phẩm tẩy tế bào chết nhẹ nhàng để tránh mẩn đỏ, bong tróc và bỏng rát trên da vốn đã khô.

Đừng quên đôi môi của bạn

Để môi không bị khô và nứt nẻ nhanh hơn vào mùa đông, bạn phải dưỡng môi. Hãy chắc chắn rằng bộ sản phẩm chăm sóc da mùa đông của bạn luôn bao gồm dầu dưỡng môi hoặc son bóng để có đôi môi mềm mại, dẻo dai. Tìm kiếm sản phẩm chăm sóc môi có thể cung cấp khả năng chống nắng.

Thêm thành phần bơ cơ thể cho làn da của bạn

Bí quyết cấp nước đơn giản cho làn da căng mọng bất chấp thời tiết hanh khô - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Khi mùa đông đặc biệt khắc nghiệt, một loại kem dưỡng da đơn giản là không đủ để giữ cho làn da mềm mại, chúng ta cần một loại bơ dưỡng thể trong những lúc như vậy. Vì nó ngăn ngừa nếp nhăn và nếp nhăn, đồng thời làm mịn và làm dịu các mảng da khô.

Theo Times of India

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