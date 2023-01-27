Ngăn ngừa sạm da, chống chặn nếp nhăn thần kỳ từ 6 loại dầu siêu dưỡng, lão hóa khó đến gần

Chăm sóc da không phải là thứ xa xỉ và đắt tiền, vì vậy danh sách 6 loại dầu tự nhiên sau đây có thể giúp chống lại nếp nhăn và giữ cho làn da của bạn mịn màng và dẻo dai trong nhiều năm tới.

Khi chúng ta già đi, làn da của chúng ta bắt đầu chảy xệ và nhăn nheo. Mặc dù có rất nhiều sản phẩm chăm sóc da để lựa chọn, nhưng một thứ đơn giản như dầu ô liu từ tủ đựng thức ăn của bạn cũng có thể làm được điều đó.

Dầu bơ rất giàu axit béo, chất béo omega và vitamin A, tất cả đều bổ dưỡng cho da hấp thụ. Nó không chỉ là một loại kem dưỡng ẩm tuyệt vời mà dầu bơ còn chứa các khoáng chất và chất chống oxy hóa giúp bảo vệ khuôn mặt của bạn khỏi tia cực tím của mặt trời, một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra nếp nhăn.

Để sử dụng dầu bơ, hãy kết hợp:

2 muỗng canh dầu bơ

3-4 giọt tinh dầu hoa như hoa hồng hoặc hoa oải hương

Đặt chúng trong một cái lọ. Lắc nhẹ các thành phần để hòa trộn chúng trước khi thoa lên mặt.

Dầu chanh

Dầu chanh được sử dụng để điều trị mụn trứng cá và các vấn đề về nấm. Nó cũng là một loại dầu được sử dụng trong nhiều sản phẩm chống lão hóa do có đặc tính chống oxy hóa và kháng khuẩn cao. Bởi vì nó là một loại dầu cô đặc cao, nên trước tiên tinh dầu chanh phải được pha loãng trong một loại dầu vận chuyển như dầu hạt nho, dầu dừa hoặc dầu ô liu.

Các nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng tinh dầu họ cam quýt phản ứng gay gắt trên da của bạn khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, vì vậy tốt nhất bạn nên sử dụng chúng vào ban đêm.

Trong một chai 50 ml, trộn:

50 ml dầu nền (nên dùng dầu ô liu nguyên chất hoặc dầu hạt nho)

3-5 giọt tinh dầu chanh

Lắc nhẹ chai trước khi sử dụng nội dung của nó trên da của bạn. Để có kết quả tốt nhất, chỉ sử dụng nó vào ban đêm.

Dầu hoa oải hương

Mùi của hoa oải hương thúc đẩy sự thư giãn hoàn toàn, tác dụng tương tự cũng được thấy trên các nếp nhăn. Với hàm lượng chất chống oxy hóa, kháng khuẩn và kháng khuẩn cao, tinh dầu hoa oải hương có tác dụng kỳ diệu đối với mụn trứng cá và nếp nhăn.

Trong một cái lọ hoặc bát nhỏ, kết hợp:

Vài giọt tinh dầu oải hương nguyên chất

Dầu dừa nguyên chất (hoặc bất kỳ loại dầu nền nào khác mà bạn thích)

Khuấy hoặc lắc nhẹ chai và thêm nó vào quy trình chăm sóc da của bạn.

Dầu hạt nho

Dầu hạt nho được làm từ hạt nho ép, thường là sản phẩm phụ của quá trình sản xuất rượu vang. Hạt rất giàu vitamin E và chất béo không bão hòa đa, làm cho nó trở thành một loại dầu bổ dưỡng cho làn da của bạn.

Bạn có thể thoa dầu hạt nho trực tiếp lên da và mát xa cho đến khi hấp thụ.

Dầu hạt cà rốt

Dầu hạt cà rốt là một loại tinh dầu thu được từ hạt cà rốt ép lạnh. Dầu rất giàu đặc tính chống viêm và kháng khuẩn và cũng được phát hiện là có đặc tính chống lão hóa. Với hàm lượng chất chống oxy hóa cao, dầu cũng giúp dưỡng ẩm và trẻ hóa làn da. Giống như các loại tinh dầu khác, dầu hạt cà rốt trước tiên phải được pha loãng trong dầu nền trước khi thoa lên da.

Để sử dụng dầu cà rốt, kết hợp:

2 muỗng cà phê dầu vận chuyển, chẳng hạn như hạnh nhân hoặc bơ

2 giọt dầu hạt cà rốt

Sử dụng ngón tay hoặc miếng bông để thoa dầu lên da

Dầu ô liu

Chúng tôi biết dầu ô liu là thành phần thiết yếu của Ý cho món mì ống, bánh pizza và nước xốt salad. Nhưng ô liu có nhiều vitamin dưỡng ẩm và chất chống oxy hóa, khiến chúng trở thành ứng cử viên tuyệt vời để giảm nếp nhăn và vết chân chim.

Chỉ cần nhúng một miếng bông vào:

Dầu ôliu siêu nguyên chất

Vài giọt nước cốt chanh tươi (không bắt buộc)

Thoa tăm bông lên mặt trước khi đi ngủ

Điều quan trọng cần lưu ý là da của mỗi người phản ứng khác nhau với từng loại dầu, vì vậy tốt nhất bạn nên thử trước khi thoa dầu lên bất kỳ vùng da nào.

Theo Brightside