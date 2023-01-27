Hé lộ bí quyết dưỡng nhan siêu đỉnh từ tự nhiên, phụ nữ nào cũng được hưởng lợi

Làm đẹp 27/01/2023 11:14

Chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp luôn là nhu cầu hàng đầu của phụ nữ và hẳn rằng những mẹ đơn giản lại rẻ tiền sẽ được lòng chị em.

1. Tẩy tế bào chết tự nhiên

Làm thế nào để một số phụ nữ có được làn da sáng, khỏe mạnh và mịn màng? Câu trả lời: làn da ccafn được tẩy tế bào chết.

Tẩy tế bào chết giúp loại bỏ da chết và để lộ lớp da tươi sáng hơn bên dưới. Trước khi bạn chạy ra ngoài và mua một sản phẩm tẩy tế bào chết đắt tiền, hãy đảm bảo rằng bạn đã kiểm tra tủ bếp của mình trước vì bạn có thể có những nguyên liệu hoàn hảo để tự làm sản phẩm tẩy tế bào chết của riêng mình.

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Ảnh minh họa: Internet

Có rất nhiều công thức khác nhau mà bạn có thể sử dụng. Ví dụ, bạn có thể làm hỗn hợp tẩy tế bào chết dưỡng ẩm bằng dầu ô liu và muối mỏ. Thêm ba thìa muối mỏ vào một cái bát, sau đó thêm một thìa rưỡi dầu ô liu. Trộn các thành phần lại với nhau rồi thoa hỗn hợp lên cơ thể theo chuyển động tròn.

Tốt nhất bạn nên đứng trong bồn tắm hoặc dưới vòi hoa sen khi làm việc này, vì nó có thể trở nên khá lộn xộn. Khi bạn đã tẩy tế bào chết cho cơ thể, hãy rửa sạch hỗn hợp và chiêm ngưỡng làn da sáng rực rỡ của bạn. Bạn nên tẩy tế bào chết mỗi tuần một lần.

2. Ăn uống lành mạnh

Hạn chế số lượng đồ ăn vặt và đôi khi đừng quá khắt khe với chế độ ăn kiêng có thể khiến bạn ăn vô độ và ăn nhiều thực phẩm không tốt cho sức khỏe hơn bình thường. Một mẹo hay để học nếu bạn muốn ăn uống lành mạnh là học nghệ thuật hoán đổi.

Nghệ thuật hoán đổi là tìm ra loại thực phẩm thay thế lành mạnh (hoặc lành mạnh hơn) mà bạn có thể ăn khi thèm một trong những món ăn yêu thích của mình.

Ví dụ, nếu bạn thưởng thức bữa ăn nhẹ sô cô la buổi chiều, tại sao không ăn một vài miếng sô cô la đen để thay thế? Hoặc nếu bạn thích khoai tây chiên giòn lắc phô mai, hãy thử khoai tây chiên giòn. Nếu điểm yếu của bạn là bánh ngọt, hãy thử làm một số bánh quy 'tốt cho sức khỏe' để ăn vặt. Những hoán đổi nhỏ này sẽ giúp bạn cảm thấy như mình đã được đãi ngộ, nhưng sẽ không khiến bạn đi quá xa khỏi con đường sống lành mạnh.

 

3. Da săn chắc

Nếu gần đây bạn giảm cân nhiều hoặc bạn đã ngoài 30 tuổi, bạn có thể thấy rằng làn da của mình đã thay đổi và không còn săn chắc như trước. Da chảy xệ không phải là điều mà bất kỳ ai trong chúng ta đặc biệt mong muốn, nhưng có một số thủ thuật tuyệt vời giúp làm săn chắc làn da của bạn và giúp nó trở nên căng hơn.

Hé lộ bí quyết dưỡng nhan siêu đỉnh từ tự nhiên, phụ nữ nào cũng được hưởng lợi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Một cách để chống lại làn da xuống cấp là thực hiện các bài tập săn chắc, giúp hình thành các cơ bên dưới da của bạn. Hãy thử tập Pilates hoặc một số bài tập rèn luyện sức mạnh để làm săn chắc các cơ đó. Bạn cũng có thể uống đủ lượng nước được khuyến nghị mỗi ngày và dưỡng ẩm thường xuyên để giúp tăng cường độ đàn hồi cho da. Những thủ thuật đơn giản này sẽ giúp bạn làm săn chắc làn da và giúp bạn lấy lại sự tự tin về cơ thể.

5. Thực phẩm bổ dưỡng

Mọi người thường bảo vệ mục tiêu ăn uống lành mạnh của mình vì họ cảm thấy nhàm chán với thức ăn của mình hoặc chán ngấy vì không thể ăn những món họ thích. Ăn uống là một trải nghiệm mang tính cá nhân cao và thường rất thú vị, vì vậy việc loại bỏ yếu tố khoái cảm khỏi thức ăn thường sẽ dẫn đến một cuộc sống lành mạnh mất hiệu lực.

Hé lộ bí quyết dưỡng nhan siêu đỉnh từ tự nhiên, phụ nữ nào cũng được hưởng lợi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Để khắc phục vấn đề này, bạn cần tìm những thực phẩm lành mạnh mà bạn thích ăn. Để làm điều này, bạn phải bắt đầu bằng cách thử nghiệm. Mua một cuốn sách dạy nấu ăn tốt cho sức khỏe hoặc tải xuống một số công thức nấu ăn mà bạn nghĩ mình có thể muốn thử. 

Nếu bạn không chắc nên bắt đầu từ đâu, hãy thử xem một số món cà ri tốt cho sức khỏe. Món cà ri là một nơi tuyệt vời để bắt đầu bởi vì mặc dù tốt cho sức khỏe nhưng chúng có thể đầy hương vị và có thể khiến bạn thoải mái. Nước sốt mật ong, pho mát kem và sữa chua tự nhiên với bạc hà và chanh đều là những nguyên liệu tuyệt vời để ăn cùng và chúng sẽ giúp bạn bắt đầu khơi dậy tình yêu với đồ ăn một lần nữa trong khi vẫn tuân thủ một kế hoạch ăn uống lành mạnh.

Theo Realbuzz

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