Sử dụng miếng lột mụn đầu đen, tkhông có tác dụng thần kỳ mà còn có thể gây kích ứng, làm hỏng da

Chúng ta cần hiểu tầm quan trọng của các quy trình làm đẹp phù hợp và nên biết một số thông tin chuyên nghiệp với bạn về miếng dán lột mụn đầu đen ảnh hưởng như thế nào đến lỗ chân lông.

Tốt hơn hết là bạn nên biết tất cả các mẹo của chuyên gia để tránh những kết quả không mong muốn. Vì vậy, trước khi bạn sử dụng miếng dán lỗ chân lông, hãy xem xét kỹ hơn về chúng.

Mặc dù miếng dán lỗ chân lông có thể loại bỏ mụn đầu đen hiệu quả sau một lần sử dụng, nhưng nó chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn. Mụn đầu đen của bạn có thể quay trở lại sau một vài tuần hoặc lâu hơn. Thực sự không có một cách kỳ diệu nào để kéo lỗ chân lông của bạn ra, và ngay cả khi có, thì đó cũng không phải là một điều tốt.

Lỗ chân lông của bạn có một số chức năng quan trọng đối với da, chúng chăm sóc các nang lông, thu thập dầu và thoát mồ hôi. Tuy nhiên, sử dụng miếng dán có thể làm cho lỗ chân lông của bạn trông nhỏ hơn và loại bỏ những cục đen sần sùi, khiến lỗ chân lông trông nhỏ hơn.

Miếng dán mũi sẽ không ngăn được mụn đầu đen quay trở lại cũng như không làm giảm sự tích tụ dầu. Đó là lý do tại sao bạn có thể lại thấy những chấm đen trên mũi của mình ngay sau đó.

Các bác sĩ da liễu đề nghị sử dụng miếng dán mũi nhiều lần. Điều này có thể được thực hiện một hoặc hai lần một tuần để tránh mụn đầu đen.

2. Miếng dán mũi không làm sạch sâu

Nói chung, miếng lột mụn đầu đen ở mũi được cho là có tác dụng làm sạch lỗ chân lông của bạn bằng cách loại bỏ những gì bên trong lỗ chân lông. Mặc dù nhiều người có thể sử dụng chúng, nhưng chúng không thực sự có nhiều quyền lực đối với sự sạch sẽ. Một số miếng dán lỗ chân lông thậm chí còn có các chất hoặc hóa chất khác trong đó, đây có thể là một giải pháp tồi nếu bạn có làn da nhạy cảm.

Rửa mặt trước khi sử dụng miếng dán mũi là rất quan trọng vì da của bạn có thể đã có sẵn vi khuẩn và việc dán thêm miếng dán vào đó có thể khiến lỗ chân lông của bạn bị viêm và đôi khi còn nổi mụn. Điều quan trọng là bạn phải sử dụng một số loại lotion hoặc kem dưỡng ẩm để bổ sung độ ẩm cho da sau khi sử dụng miếng dán.

Các bác sĩ da liễu nói rằng miếng dán mũi sẽ không thực sự làm cho lỗ chân lông trên mũi của bạn sạch hoàn toàn. Chất kết dính mạnh chỉ lấy đi lớp tế bào chết trên cùng và rất nhiều bụi bẩn vẫn còn đọng lại bên trong lỗ chân lông. Vì vậy, bạn có thể cần một quy trình làm sạch sâu.

3. Miếng dán lỗ chân lông có thể gây kích ứng da

Miếng dán mũi hoạt động bằng cách gắn mặt dính vào các mảnh vụn trong lỗ chân lông khiến da bạn đỏ và sưng lên. Ngoài ra, nếu da của bạn siêu nhạy cảm và lỗ chân lông bị tổn thương, các miếng dán có thể bong ra khỏi toàn bộ lớp da của bạn, điều này có thể tạo ra sẹo. Cố gắng không sử dụng miếng dán nếu bạn có làn da khô hoặc bị chàm, vì điều này có thể làm tình trạng trở nên tồi tệ hơn.

Nhiễm trùng cũng có khả năng gia tăng khi cố gắng làm thông thoáng lỗ chân lông của bạn bằng cách loại bỏ miếng dán lỗ chân lông - bằng cách này, chúng mở cửa cho vi khuẩn và bụi bẩn. Bạn nên đến gặp bác sĩ da liễu ngay khi phát hiện nhiễm trùng (dù sưng tấy hay mềm) để tránh để lại sẹo hoặc bất kỳ tổn thương nào khác.

Các chuyên gia nói rằng nếu bạn có làn da nhạy cảm, miếng dán lỗ chân lông có thể gây kích ứng và thậm chí làm hỏng da. Điều này xảy ra vì chất kết dính có thể nhổ một số sợi lông và làm da bạn bị rối lên . Bên cạnh đó, tốt hơn hết bạn nên kiểm tra xem mình có bị dị ứng với chất kết dính hay không. Ví dụ, bạn có thể thử bôi lên tay trước.

4. Xông hơi mặt trong 10-20 phút trước khi dán miếng dán lỗ chân lông

Ngay sau khi rửa mặt sạch, bước đầu tiên khi sử dụng miếng dán lỗ chân lông là rửa sạch bồn rửa bằng nước thật nóng và đảm bảo làm tắc bồn rửa cho đến khi nó đầy. Điều này sẽ tạo ra một số hơi nước. Nước nóng và hơi nước có thể giúp làm lỏng bã nhờn bên trong lỗ chân lông của bạn để miếng dán có thể loại bỏ bã nhờn tốt hơn.

Chỉ cần xông hơi mặt khoảng 10-20 phút hoặc đắp khăn nóng lên mặt. Lỗ chân lông của bạn sẽ mở rộng hơn và việc loại bỏ mụn đầu đen sẽ dễ dàng hơn. Ngoài ra, có thể dễ dàng loại bỏ bụi bẩn đang làm tắc nghẽn lỗ chân lông của bạn. Sau đó, cách tốt nhất để loại bỏ tất cả mụn đầu đen là lột miếng lột mụn từ trên xuống dưới. Đối với các mặt, tốt nhất bạn nên bóc chúng ra cùng một lúc.

5. Cắt dải miếng dãn để có kết quả tốt hơn

Các vlogger làm đẹp khuyên bạn nên cắt các cạnh của dải lỗ chân lông để dễ dàng điều chỉnh nó theo hình dạng mũi của bạn. Trong trường hợp này, bạn có thể tránh bong bóng dưới dải để không bỏ sót bất kỳ nốt nào trên mũi. Bạn cũng có thể cắt nó làm đôi và sử dụng nó cho cả hai bên má.

6. Sử dụng đá viên sau khi dán miếng lột mụn

Miếng dán mũi có thể làm cho lỗ chân lông to hơn sau khi loại bỏ phần đầu của mụn đầu đen. Điều này có thể làm cho lỗ chân lông của bạn nhạy cảm hơn với nhiễm trùng.

Bạn có thể thử dùng một viên đá sau khi dùng miếng băng. Điều này sẽ giúp bạn đóng lỗ chân lông của bạn . Nếu bạn không thích quy trình này, chỉ cần rửa sạch mặt bằng nước lạnh.

Theo Brightside