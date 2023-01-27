Loại dầu dưỡng này là 'mỹ phẩm thượng hạng' từ thiên nhiên, đẹp da dài tóc khiến hội chị em đua nhau săn lùng

Dầu jojoba cũng được sử dụng như một thành phần dưỡng ẩm trong các sản phẩm chăm sóc da do khả năng giữ ẩm mà không làm tắc nghẽn lỗ chân lông.

Simmondsia Chinensis hoặc cây Jojoba chủ yếu được tìm thấy ở các vùng phía nam của Arizona, California và Mexico, và hạt của chúng được sử dụng để làm dầu jojoba.

Nó có thể cải thiện tình trạng da và tóc đồng thời giảm các dấu hiệu lão hóa sớm. Nó cũng có chức năng như một chất tẩy trang, dưỡng mi và dưỡng môi. Chuyên gia sắc đẹp Shahnaz Husain chia sẻ thêm những hiểu biết sâu sắc về lợi ích làm đẹp của dầu jojoba.

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Dầu jojoba có nhiều chất chống oxy hóa như vitamin A và E và omega-6, rất quan trọng đối với hàng rào bảo vệ của da. Nó cũng phục vụ để giữ độ ẩm trong da bằng cách hoạt động như một chất giữ ẩm. Các đặc tính chống viêm của vitamin E và lớp bảo vệ này cung cấp cho da không gian thở cần thiết để tập trung vào quá trình chữa bệnh.

Làm dịu da khô

Dầu jojoba rất tốt để làm dịu da khô, da bị kích ứng. Lợi ích chống viêm của nó giúp duy trì làn da. Ngoài ra, bởi vì nó là một chất giữ ẩm, nó tạo thành một màng bảo vệ trên da để ngăn ngừa mất độ ẩm trong tương lai.

Ngăn ngừa mụn trứng cá

Do thành phần nguyên tố của nó, dầu jojoba có thể bắt chước các đặc tính của bã nhờn do da tạo ra, duy trì sự cân bằng của dầu và độ ẩm. Nó là một lựa chọn tuyệt vời cho làn da dễ bị mụn trứng cá vì nó cũng có đặc tính kháng khuẩn có thể chống lại các loại vi khuẩn cụ thể.

Làm chậm quá trình lão hóa

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Cấu trúc của dầu sao cho nó có đặc tính giữ ẩm. Chất lượng dưỡng ẩm và chống viêm của dầu jojoba cũng có thể giúp trì hoãn các triệu chứng lão hóa. Dầu cũng có lợi trong việc điều trị nhiều bệnh ngoài da và tổn thương.

Hỗ trợ tẩy trang

Dầu jojoba là một chất tẩy trang tuyệt vời. Dầu loại bỏ chất bẩn và bụi bẩn đồng thời dưỡng ẩm và làm dịu da mặt mà không làm ảnh hưởng đến sự cân bằng bình thường. Lớp trang điểm của dầu tương tự như bã nhờn, là loại dầu tự nhiên của da. Điều này hỗ trợ trong việc bổ sung cân bằng dầu của da.

Làm dài lông mi

Vì dầu jojoba nhẹ nên bạn có thể sử dụng quanh mắt mà không cần lo lắng. Dầu jojoba được sử dụng trong một số công thức dưỡng mi và trong công thức mascara. Thoa một chút dầu bằng đầu ngón tay lên lông mi của bạn. Quá trình này cũng có thể được sử dụng để làm dày lông mày của bạn.

Như một loại son dưỡng môi

Dầu jojoba có thể là một sự thay thế tuyệt vời cho son dưỡng môi. Nó có thể làm dịu đôi môi nứt nẻ và làm cho chúng mềm mại và mượt mà. Giải pháp là chấm một ít dầu lên môi trước khi bắt đầu chế độ thẩm mỹ.

Dầu jojoba cho tóc

Loại bỏ gàu

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Cả hợp chất palmitic và stearic, được công nhận là có tác dụng nuôi dưỡng và bảo vệ tóc, đều được tìm thấy trong dầu jojoba một cách tự nhiên. Việc hydrat hóa bổ sung được cung cấp bằng cách xoa bóp dầu jojoba vào da đầu có thể giúp ngăn ngừa gàu hoặc ngứa da đầu, và việc sử dụng thường xuyên có thể ngăn ngừa những vảy khó chịu đó tái phát.

Dưỡng ẩm cho tóc

Hãy nhớ rằng các phân tử trong dầu jojoba có thể so sánh với các phân tử trong bã nhờn, loại dầu tự nhiên bao phủ tóc của bạn. Nó có thể hydrat hóa từng sợi tóc và hỗ trợ duy trì độ ẩm, giúp tóc bạn mềm mại và khỏe mạnh sau khi thoa lên da đầu và tóc.

Trị tóc bạc sớm

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Mất màu và tóc bạc sớm có thể là do thiếu đồng, đồng hiện đang được nghiên cứu như một thành phần tiềm năng chống lão hóa tại chỗ. Thoa dầu jojoba làm chậm quá trình này và bổ sung một số đồng bị mất vì nó có chứa đồng và các chất chống oxy hóa có lợi khác như vitamin C và E.

Cải thiện sức mạnh và tăng trưởng tóc

Các vitamin và khoáng chất trong dầu jojoba nuôi dưỡng tóc và hỗ trợ sự phát triển của tóc bằng cách giữ cho tóc dày. Nó cho phép các tuyến dầu hoạt động bình thường và thúc đẩy sự phát triển của các nang. Ngoài ra, nó còn có tác dụng kỳ diệu trong việc giúp tóc chắc khỏe và giữ ẩm cho các nang tóc để tránh bị khô, có thể gây rụng tóc.

Ảnh minh họa: Internet

Hơn nữa, một vài giọt dầu Jojoba có thể đi một chặng đường dài hướng tới việc tăng cường sức khỏe tổng thể của da và tóc. Dầu jojoba là một trong những sản phẩm thiết yếu liên quan đến làm đẹp đa năng có tác dụng theo cách này hay cách khác. Do đó, hãy chắc chắn kết hợp thành phần tuyệt vời này vào chế độ chăm sóc tóc và chăm sóc da thông thường của bạn.

Theo Times of India