Bí kíp giúp bạn trông thời thượng với trang phục denim trong mùa hè này

Làm đẹp 07/08/2022 11:13

Chỉ nghĩ đến việc mặc denim vào mùa hè có thể khiến chúng ta cảm thấy khó chịu. Trong khi hầu hết các bạn cảm thấy muốn từ bỏ loại vải này vào mùa hè vì cảm thấy nóng nực, một số người trong chúng ta lại quá yêu thích và khó từ bỏ chúng. Nếu bạn thuộc nhóm thứ hai, đây là tổng hợp 6 cách để mặc denim trong cái nóng mùa hè nhưng vẫn trông thật mát mẻ.

Bí kíp giúp bạn trông thời thượng với trang phục denim trong mùa hè này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Làm áo khoác hờ

Bí kíp giúp bạn trông thời thượng với trang phục denim trong mùa hè này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hãy chọn những chiếc áo khoác denim để mặc chúng bên ngoài những chiếc váy suông hoặc áo ba lỗ để có một diện mạo mùa hè dễ chịu. 

Váy denim

Bí kíp giúp bạn trông thời thượng với trang phục denim trong mùa hè này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Một chiếc váy denim spaghetti sẽ luôn tạo nên sự nổi bật. Ngoài ra, bạn cũng có thể chọn những chiếc váy trễ vai / hở vai, để ý loại vải được sử dụng trong những chiếc váy này mỏng hơn tương đối (còn gọi là vải chambray) để trang phục luôn thoáng khí và mát mẻ như bất kỳ trang phục mùa hè nào khác. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng áo sơ mi chambray làm cà vạt bên ngoài những chiếc váy thoáng khí của mình. 

Quần yếm ống rộng

Bí kíp giúp bạn trông thời thượng với trang phục denim trong mùa hè này - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Bạn cũng có thể chọn những chiếc quần yếm rộng rãi, không vừa vặn như áo liền quần và quần ống đứng để có cách tiếp cận thoải mái hơn khi mặc denim vào mùa hè. Hình dáng thoải mái và không ôm sát cơ thể sẽ đảm bảo bạn không cảm thấy nóng!

Quần jean denim

Nếu quần jean denim là món đồ chủ yếu trong tủ quần áo của bạn, mặc chúng vào mùa hè có thể hơi khó chịu, vì vậy bạn hãy chọn những chiếc quần có dáng suông như ống loe, ống rộng hoặc thậm chí là quần culottes.

Chọn quần denim trắng

Bí kíp giúp bạn trông thời thượng với trang phục denim trong mùa hè này - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Tất cả chúng ta đều biết quy tắc vàng của trang phục mùa hèlà chọn màu sáng để chúng hấp thụ ít nhiệt hơn và khiến bạn cảm thấy dễ chịu cũng như mát mẻ. Hãy tuân theo quy tắc này và kết hợp áo sơ mi / áo sơ mi denim của bạn với quần trắng để bắt kịp phong cách mùa hè. Chọn áo sơ mi dáng hộp và áo sơ mi quá khổ cũng là một lựa chọn thú vị.

Chọn váy denim loe

Bí kíp giúp bạn trông thời thượng với trang phục denim trong mùa hè này - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Những chiếc váy denim ống loe vui nhộn và nữ tính là cách mặc đồ denim yêu thích của chúng ta vào mùa hè. Quần sooc cũng rất tuyệt dành cho bạn. Kết hợp với một chiếc áo sơ mi trắng rộng rãi hoặc một chiếc áo sơ mi sắc nét để có một diện mạo mùa hè dễ chịu !

Theo Be Beautiful

"Trẻ hóa" style công sở với bí kíp phối đồ cùng chân váy caro

"Trẻ hóa" style công sở với bí kíp phối đồ cùng chân váy caro

Với các "bí kíp" phối đồ cùng chân váy caro này, bạn sẽ luôn ghi điểm bởi không quá “sến súa” nhưng vẫn mang lại cá tính độc đáo riêng và năng động.

Xem thêm
Từ khóa:   Mix đồ denim chân váy denim bí kíp phối đồ đẹp

TIN MỚI NHẤT

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 53 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 23 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 49 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 2 giờ 23 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 3 giờ 23 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 4 giờ 23 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 5 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 33 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 6 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới