Bí kíp giúp bạn trông thời thượng với trang phục denim trong mùa hè này

Váy denim

Ảnh minh họa: Internet

Một chiếc váy denim spaghetti sẽ luôn tạo nên sự nổi bật. Ngoài ra, bạn cũng có thể chọn những chiếc váy trễ vai / hở vai, để ý loại vải được sử dụng trong những chiếc váy này mỏng hơn tương đối (còn gọi là vải chambray) để trang phục luôn thoáng khí và mát mẻ như bất kỳ trang phục mùa hè nào khác. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng áo sơ mi chambray làm cà vạt bên ngoài những chiếc váy thoáng khí của mình.

Quần yếm ống rộng

Ảnh minh họa: Internet

Bạn cũng có thể chọn những chiếc quần yếm rộng rãi, không vừa vặn như áo liền quần và quần ống đứng để có cách tiếp cận thoải mái hơn khi mặc denim vào mùa hè. Hình dáng thoải mái và không ôm sát cơ thể sẽ đảm bảo bạn không cảm thấy nóng!

Quần jean denim

Nếu quần jean denim là món đồ chủ yếu trong tủ quần áo của bạn, mặc chúng vào mùa hè có thể hơi khó chịu, vì vậy bạn hãy chọn những chiếc quần có dáng suông như ống loe, ống rộng hoặc thậm chí là quần culottes.

Chọn quần denim trắng

Ảnh minh họa: Internet

Tất cả chúng ta đều biết quy tắc vàng của trang phục mùa hèlà chọn màu sáng để chúng hấp thụ ít nhiệt hơn và khiến bạn cảm thấy dễ chịu cũng như mát mẻ. Hãy tuân theo quy tắc này và kết hợp áo sơ mi / áo sơ mi denim của bạn với quần trắng để bắt kịp phong cách mùa hè. Chọn áo sơ mi dáng hộp và áo sơ mi quá khổ cũng là một lựa chọn thú vị.

Chọn váy denim loe

Ảnh minh họa: Internet

Những chiếc váy denim ống loe vui nhộn và nữ tính là cách mặc đồ denim yêu thích của chúng ta vào mùa hè. Quần sooc cũng rất tuyệt dành cho bạn. Kết hợp với một chiếc áo sơ mi trắng rộng rãi hoặc một chiếc áo sơ mi sắc nét để có một diện mạo mùa hè dễ chịu !

Theo Be Beautiful