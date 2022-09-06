Bí kíp giảm hiệu quả vết nhăn và mở đường cho làn da tươi trẻ mà bạn không nên bỏ lỡ

Một số mẹo và mặt nạ tự nhiên tốt nhất sau sẽ giúp giảm nếp nhăn và cho phép bạn chăm sóc da mà không cần thẩm mỹ đắt đỏ.

Ở các quốc gia khác nhau, mọi người có xu hướng có những thói quen riêng cho sức khỏe và sắc đẹp. May mắn thay, có rất nhiều công thức có thể hỗ trợ mong muốn có được vẻ ngoài hoàn hảo.

Bạn sẽ cần:

1. Sử dụng sức mạnh của mặt nạ cam quýt chống lại quá trình lão hóa sớm

1 quả chanh tươi

2–3 muỗng canh mật ong

Bông gòn

Làm thế nào để chuẩn bị:

Vắt nước chanh vào mật ong.

Nếu bạn có làn da nhạy cảm, bạn nên thêm một ít nước vào hỗn hợp.

Cách sử dụng:

Đắp hỗn hợp lên mặt. Chờ vài phút cho đến khi mặt nạ khô lại, sau đó loại bỏ bằng nước.

Lặp lại mỗi tuần một lần.

Kết quả bạn sẽ thấy:

Một làn da tươi mới và làm chậm sự xuất hiện của các nếp nhăn. Da mịn màng và khỏe mạnh nhờ vitamin C và E. Da đàn hồi và vẻ ngoài trẻ trung nhờ chất flavonoid có trong trái cây họ cam quýt.

2. Sử dụng mặt nạ tự nhiên làm từ cà rốt và mật ong để làm tươi trẻ làn da của bạn

Bạn sẽ cần:

1 củ cà rốt

2 muỗng cà phê mật ong

Làm thế nào để chuẩn bị:

Rửa sạch và cắt nhỏ cà rốt.

Cho cà rốt đã cắt vào máy xay sinh tố, bắt đầu xay lấy nước.

Khi nước cà rốt đã sẵn sàng, thêm một ít mật ong và trộn nhẹ.

Cách sử dụng:

Đắp mặt nạ lên mặt.

Chờ trong 20 phút.

Loại bỏ bằng nước.

Lặp lại quy trình này hai lần một tuần.

Kết quả bạn sẽ thấy:

Da khỏe mạnh nhờ chứa nhiều chất chống oxy hóa.

Giảm lão hóa sớm và xuất hiện các nếp nhăn mới.

3. Sử dụng các nguyên liệu bạn đã có trong nhà bếp để cải thiện tuần hoàn trên da mặt

Bạn sẽ cần:

1/2 muỗng canh bột mì

1/2 muỗng canh bột nghệ

Sữa tươi (thêm càng nhiều càng tốt để tạo thành hỗn hợp đặc)

Làm thế nào để chuẩn bị:

Kết hợp tất cả các thành phần lại và trộn đều.

Cách sử dụng:

Dùng cọ thoa hỗn hợp lên mặt.

Chờ trong 30 phút.

Rửa sạch bằng nước ấm.

Kết quả bạn sẽ thấy:

Sắc da trở nên tươi sáng hơn.

Các nếp nhăn được làm mịn.

Sắc mặt khỏe mạnh.

4. Một loại kem làm từ dầu ô liu, Vaseline và vitamin E sẽ giúp cổ và ngực của bạn trông trẻ ra 10 tuổi

Bạn sẽ cần:

10 ml dầu ô liu

3 viên nang vitamin E

3 g Vaseline

Làm thế nào để chuẩn bị:

Cho tất cả các nguyên liệu vào tô và trộn đều.

Làm ấm bát có chứa kem bằng cách sử dụng một nồi cách thủy.

Chờ kem nguội.

Cho những thứ bên trong vào một chiếc bát hoặc hộp đựng mới.

Cách sử dụng:

Thoa kem lên cổ và ngực trước khi đi ngủ vào mỗi buổi tối.

Kết quả bạn sẽ thấy:

Sau 2 tháng, cổ và ngực của bạn sẽ trông tươi trẻ và mịn màng.

Da đàn hồi.

5. Sử dụng Vaseline thay cho kem dưỡng da ban đêm thông thường

Cách sử dụng:

Thoa một lớp mỏng Vaseline lên mặt và cổ trước khi ngủ.

Rửa sạch mặt bằng nước ấm vào buổi sáng.

Lặp lại hàng ngày cho đến khi bạn thấy nếp nhăn giảm hẳn.

Kết quả bạn sẽ thấy:

Vaseline sẽ làm giảm độ ẩm trên da của bạn và giảm nếp nhăn nhẹ qua từng ngày.

6. Trẻ hóa làn da của bạn với mặt nạ táo và bột yến mạch tự chế

Bạn sẽ cần:

Bột yến mạch

Mật ong

Táo

Nước hoa hồng

Làm thế nào để chuẩn bị:

Cho 2 muỗng canh nước sốt táo và 1 muỗng canh mật ong vào bát trộn đều.

Dùng lò vi sóng để hâm nóng cho đến khi mật ong tan hết.

Thêm 2 muỗng canh bột yến mạch và trộn cẩn thận.

Thêm 2 hoặc 3 giọt nước hoa hồng và trộn lại.

Để mặt nạ nguội.

Cách sử dụng:

Đắp mặt nạ lên mặt và cổ sạch.

Chờ trong 15 phút.

Dùng nước âm ấm để rửa mặt. Ngay sau đó rửa sạch lại bằng nước lạnh.

Kết quả bạn sẽ thấy:

Giảm nếp nhăn mới.

Da đàn hồi và mềm mại.

7. Ăn sô cô la đen

Sô cô la đen nổi tiếng với chất chống oxy hóa. Ăn một ít sô cô la đen vào buổi sáng có thể loại bỏ độc tố khỏi cơ thể, từ đó giúp làn da của bạn khỏe mạnh và tươi trẻ hơn, giảm sự xuất hiện của các nếp nhăn mới.

Các công thức được đề cập ở trên chỉ là một phần nhỏ trong cả một vũ trụ đầy bí quyết chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp. Tuy nhiên, điều hữu ích nhất là hãy vui vẻ và thư giãn để tránh vết nhăn trên khuôn mặt và làn da của bạn nhé.

Theo Brightside