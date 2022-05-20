Bất ngờ trước chế độ giữ cân của "người đẹp Tân Cương" Địch Lệ Nhiệt Ba: Sau 7 giờ tối thì cô nàng sẽ không "nạp" thêm bất kỳ thứ gì

Làm đẹp 20/05/2022 11:31

Chế độ ăn lành mạnh, nhiều rau củ không chỉ giúp Địch Lệ Nhiệt Ba kiểm soát cân nặng tốt mà còn mang lại làn da tươi sáng, hồng hào dù công việc rất bận rộn.

Các fan hâm mộ thường gọi Địch Lệ Nhiệt Ba với cái tên thân thương hơn là "Ba béo" hay "Địch béo". Sở dĩ các fan gọi như vậy là vì Địch Lệ Nhiệt Ba có sức ăn rất khỏe, cứ mỗi khi đóng phim hay tham gia các show thực tế là cô nàng lại tranh thủ ăn ở khắp mọi nơi. Thế nhưng, nàng "Ba béo" lại chẳng hề lên cân vì ăn nhiều mà thậm chí còn giữ dáng thon gọn, cân đối mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

Để giữ dáng thon gọn, cân đối mỗi khi xuất hiện trước công chúng, nàng Ba béo cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt những nguyên tắc dưới đây:

Địch Lệ Nhiệt Ba thực hiện theo nguyên tắc: ăn no vào bữa sáng và bữa trưa, còn bữa tối thì sẽ ăn ít hơn. Sau 7 giờ tối thì cô nàng sẽ không nạp thêm bất kỳ thứ gì vào bụng.

 

 

Bất ngờ trước chế độ giữ cân của 'người đẹp Tân Cương' Địch Lệ Nhiệt Ba: Sau 7 giờ tối thì cô nàng sẽ không 'nạp' thêm bất kỳ thứ gì - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau 7h tối không ăn gì

Để không bị tăng cân, tích tụ mỡ thừa, người đẹp Tân Cương còn duy trì nguyên tắc không ăn gì sau 19h. Bởi việc nạp thực phẩm sau khung giờ này sẽ làm dạ dày khó tiêu và tăng nguy cơ tích mỡ dư thừa nhiều hơn. 

Bữa ăn trong ngày chia nhỏ

Đồng thời, thay vì 3 bữa lớn mỗi ngày, Địch Lệ Nhiệt Ba chia ra 6 bữa nhỏ để có thể không tăng cân mà vẫn đảm bảo sức khỏe trước lịch trình công việc dày đặc. Thêm vào đó, cô cùng kiên trì với việc tập Yoga và kiên định với nguyên tắc không ăn sau 7 giờ tối.101 cách giảm cân của sao Hoa ngữ: Dương Mịch không ăn thịt, Nhiệt Ba không ăn tối - BlogAnChoi. Từ lâu, duy trì một vóc dáng đẹp luôn là niềm mong ước và cũng là thử thách đối với rất nhiều người. Với các sao thì giảm cân giữ dáng lại càng quan trọn. Đồng thời, thay vì 3 bữa lớn mỗi ngày, Địch Lệ Nhiệt Ba chia ra 6 bữa nhỏ để có thể không tăng cân mà vẫn đảm bảo sức khỏe trước lịch trình công việc dày đặc. Thêm vào đó, cô cùng kiên trì với việc tập Yoga và kiên định với nguyên tắc không ăn sau 7 giờ tối. . https://bloganchoi.com/cach-giam-can-sao-hoa-ngu/This article is referenced content from https://bloganchoi.com - 101 cách giảm cân của sao Hoa ngữ: Dương Mịch không ăn thịt, Nhiệt Ba không ăn tối - BlogAnChoi. Từ lâu, duy trì một vóc dáng đẹp luôn là niềm mong ước và cũng là thử thách đối với rất nhiều người. Với các sao thì giảm cân giữ dáng lại càng quan trọn. Đồng thời, thay vì 3 bữa lớn mỗi ngày, Địch Lệ Nhiệt Ba chia ra 6 bữa nhỏ để có thể không tăng cân mà vẫn đảm bảo sức khỏe trước lịch trình công việc dày đặc. Thêm vào đó, cô cùng kiên trì với việc tập Yoga và kiên định với nguyên tắc không ăn sau 7 giờ tối. . https://bloganchoi.com/cach-giam-can-sao-hoa-ngu/

Bất ngờ trước chế độ giữ cân của 'người đẹp Tân Cương' Địch Lệ Nhiệt Ba: Sau 7 giờ tối thì cô nàng sẽ không 'nạp' thêm bất kỳ thứ gì - Ảnh 4
Ảnh Internet

 

Bất ngờ trước chế độ giữ cân của 'người đẹp Tân Cương' Địch Lệ Nhiệt Ba: Sau 7 giờ tối thì cô nàng sẽ không 'nạp' thêm bất kỳ thứ gì - Ảnh 5
Ảnh Internet

 

Tập luyện là vấn đề "mấu chốt"

Ngoài chế độ ăn uống lành mạnh, việc tập luyện cũng là cách để Địch Lệ Nhiệt Ba duy trì vóc dáng thon thả và tăng cường sức khỏe. Người đẹp chăm chỉ "làm thân" với yoga và cardio mỗi ngày.

Cô cho rằng, yoga không chỉ giúp giữ dáng mà còn cải thiện sự dẻo dai, năng động và kích thích việc tuần hoàn máu. Nhờ đó, Nhiệt Ba có thể giữ được thân hình đáng mơ ước và có làn da mịn màng, tươi sáng, ít nếp nhăn.

Trong khi đó, lúc cần siết chặt vóc dáng, người đẹp 9X sẽ đến phòng gym tập cardio để nhanh chóng đốt cháy mỡ thừa.

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