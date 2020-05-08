Bật mí cách trang điểm công sở đẹp cho nàng thêm rạng rỡ, xinh tươi

Để làm được điều đó, các quý cô văn phòng cần hãy áp ngay những quy tắc vàng khi trang điểm công sở sau đây:

Việc trang điểm trước khi tới công ty rất quan trọng, mang đến một gương mặt tươi tắn và rạng ngời. Nên các cô nàng công sở luôn chăm chút cho lớp make up của mình. Tuy nhiên, trang điểm là một nghệ thuật kỳ diệu không phải ai cũng làm được. Đặc biệt, trong môi trường công sở, trang điểm không chỉ cần đẹp mà còn phải phù hợp, trong trẻo, thuần khiết mà còn phải rất tự nhiên.

Bạn hãy dùng loại phấn nền quen thuộc để chấm lên 5 điểm: trán, mũi, cằm và hai bên gò má. Sau đó dùng tay, mút hoặc cọ tán đều và mỏng, phủ lên cả môi. Tiếp theo phủ lại phấn để lớp nền khô thoáng và lâu trôi hơn.

Cách trang điểm đi làm công sở luôn hướng đến sự nên trẻ trung xinh đẹp, thu hút mọi ánh nhìn. Vì vậy, việc phân chia thời gian hợp lý để trang điểm cho từng bộ phận trên khuôn mặt là rất cần thiết. Để tạo ra lớp make up hoàn hảo nhất có thể, bạn cần: 1 phút cho lớp nền, 30 giây cho má hồng, 2 phút cho lông mày, 1 phút cho màu mắt, 1 phút bấm cong và chải mascara cho lông mi, 30 giây cho son môi.

Hiện nay, bạn có thể ưu tiên sử dụng phấn nước cushion, chỉ cần lấy miếng bông có sẵn chạm nhẹ lên da, bạn đã có ngay một lớp nền hoàn hảo, che phủ hoàn toàn được các khuyết điểm trên khuôn mặt.

Má hồng

Màu má hồng cần cùng tông với màu son để giúp khuôn mặt thon gọn và thanh thoát. Bạn hãy phủ nhẹ lên nơi cao nhất của gò má, dùng cọ có vạt xéo hoặc có đầu cọ thuôn gọn để đánh má hồng chuẩn xác nhất.

Lông mày

Lông mày kẻ trùng hoặc sáng hơn màu tóc 1 tông

Chân mày là một bộ phần cần được chú ý khi trang điểm. Bởi nếu quá đỗi nhạt nhòa sẽ cho khiến khuôn mặt tái, thiếu sức sống và không tạo được thiện cảm với người xung quanh. Tuy nhiên, quá đậm thì khiến khuôn mặt dữ tợn. Vậy nên bạn hãy ưu tiên chọn cách trang điểm nhẹ nhàng nơi công sở, theo đúng công thức tóc đen-mày đen/nâu đậm, tóc nâu-mày nâu gỗ đậm. Nói chung chỉ cần kẻ màu lông mày trùng hoặc sáng hơn màu tóc một tông là được.

Trước khi vẽ lông mày, bạn cần tỉa gọn gàng đôi lông mày, sau đó chọn dáng phù hợp với khuôn mặt rồi xác định các điểm tạo khuôn. Cuối cùng dùng chì hoặc phấn bột tán nhẹ nhàng vào trong đầu mày để có hiệu ứng tự nhiên nhất. Đồng thời có thể thêm mascara trong để giữ nếp cho lông mày.

Màu mắt

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn nên bạn cần nhấn nhá bằng các tông màu ấm, trung tính đi kèm với màu môi nhã nhặn. Ví dụ bạn có thể tán màu chocolate nhạt ở phần đầu mắt và màu vanilla ở phần đuôi mắt, màu mắt khói lam với màu trắng, hay màu lam tím kết hợp màu trắng bạc ánh nhũ… giúp cho đôi mắt có vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng tự nhiên.

Bấm cong và chải mascara cho lông mi

Khi quá vội bạn có thể bỏ qua phần đánh màu mắt, nhưng tuyệt đối không nên bỏ qua việc bấm cong và chải mascara cho lông mi. Điều này mang đến cho đôi mắt của bạn có hồn và long lanh hơn rất nhiều.

Son môi

Bạn hãy thoa son trực tiếp lên môi, ngay giữa lòng môi, sau đó bậm môi để son lan đều ra. Làm như vậy màu son đẹp và tự nhiên nhất. Tuy nhiên, trước đó bạn nên thoa son dưỡng để cung cấp đủ độ ẩm cho môi.

Chọn son môi phù hợp với màu má và mắt

Việc trang điểm công sở sẽ giúp bạn có được vẻ ngoài chỉn chu, tươi tắn, chứ không phải để đẹp sắc sảo và khác đi trong mắt đồng nghiệp. Vì vậy, bạn hãy trang điểm ít màu sắc và nhẹ nhàng nhất có thể.

Một số lưu ý các nàng cần nhớ khi trang điểm công sở

Trước khi bắt đầu việc trang điểm, các cô nàng cần phải chú ý đến công tác làm sạch và dưỡng ẩm cho da. Sau đó, cần phải xác định được điểm nhấn trên gương mặt để làm nó nổi bật hơn mà không cần phải trang điểm quá nhiều. Chính vì vậy, khi ngồi vào bàn trang điểm bạn cần:

Chú trọng dưỡng ẩm và tẩy da chết

Việc chăm sóc da kỹ lưỡng sẽ giúp bạn có được lớp nền căng bóng, mượt mà. Bởi kem nền không thể biến làn da khô trở nên căng mọng, bề mặt da sần sùi trở nên mướt, mịn mạng. Do đó, hàng ngày bạn hãy chú trọng việc dưỡng da cũng như dưỡng ẩm kỹ trước khi trang điểm.

Thường xuyên dưỡng và tẩy tế bào chết cho da

Bên cạnh đó, bạn cũng cần phải tẩy tế bào chết cho da đều đặn để loại bỏ các tế bào sần sùi, bong tróc. Nhờ đó, các lớp da mịn màng sẽ được hé lộ, kem nền sẽ “ăn” vào da hơn, trông rất tự nhiên. Để đảm bảo an toàn, bạn hãy sử dụng các hỗn hợp tẩy ra chết từ thiên nhiên như đường nâu và bã cà phê hoặc chanh tươi và mật ong…

Chải lông mày vào nếp trước khi kẻ và tán bột

Bạn có thể sử dụng chì hoặc bột kẻ mày để tạo độ đậm và dày. Nhưng để “ăn gian” một cách tự nhiên nhất thì bạn hãy chải lông mày vào nếp sau đó dùng gel chải mày. Bí quyết này vô cùng hiệu quả, “hô biến” lông mày thưa nhạt trở nên dày rậm, và có sức sống.

Chọn son nude hợp với tông da

Son nude là dòng son lý tưởng làm cho lớp make up của bạn trông thật tự nhiên và tinh tế. Chính vì vậy, đây là màu son thích hợp dành cho các cô nàng công sở. Theo đó, màu son nude mà bạn nên chọn là màu đậm hơn so với màu môi thật khoảng 2-3 tông. Khuôn mặt của bạn trông sẽ tươi tắn, rạng rỡ và giữ được nét mềm mại và hài hòa với tổng thể khuôn mặt. Với nước da của người châu Á sẽ hợp với những màu son nude như hồng nude pha nâu, cam đất nhạt...

Nhưng bạn cần chú ý, với những chị em có nước da hơi ngăm, son nude đôi khi cũng làm cho đôi môi nhợt nhạt, thiếu sức sống. Do đó, để tạo điểm nhất và hút người nhìn bạn hãy chọn các màu môi có tone màu tươi sáng, ngọt ngào như son màu san hô, son màu đất, đỏ cam… Đây là những tông màu không quá đậm, đủ để khiến nổi bật và rạng rỡ hơn rất nhiều.

Chú ý đánh mắt, má, môi cùng tông

Với những bạn gái mới tập tành trang điểm sẽ thường vi phạm điều này, khiến cho khuôn mặt đậm nhạt, mất cân đối. Chính vì vậy, khi chưa tự tin vào kinh nghiệm trang điểm của mình nhưng vẫn muốn có diện mạo tuyệt vời nhất có thể thì cách đơn giản nhất chính là chọn cùng một tông cho mắt, má và môi.

Đánh khối để khuôn mặt thon gọn và thanh thoát hơn

Đây là kiểu trang điểm “tông xuyệt tông”, mang đến sự thống nhất, hài hòa mà lại vô cùng đơn giản. Hơn nữa, với kiểu trang điểm này bạn có thể dùng ngay cây son của mình để làm phấn mắt, má và môi, vô cùng phù hợp với những cô nàng bận rộn. Nhưng nếu được thì bạn vẫn nên mua cho mình một sản phẩm đa dụng. Bởi nó có kết cấu mềm mượt, dễ tán và dễ thao tác trên vùng má/mắt hơn là son môi.

Một phần quan trọng nữa, khi trang điểm công sở bạn nên đánh khối cho khuôn mặt. Vì đây là kĩ thuật giúp định hình đường nét khuôn mặt để đánh lừa thị giác. Nhấn mạnh những nét đẹp có sẵn trên khuôn mặt và che bớt những khuyết điểm, vô cùng phù hợp với môi trường làm việc chuyên nghiệp, tạo ấn tượng tốt với khách hàng.