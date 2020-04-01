5 bước trang điểm cơ bản chưa đầy 30 phút mỗi ngày để có vẻ đẹp tự nhiên

Mùa hè đến khiến nhiều chị em lo ngại việc make up bị trôi nhưng chỉ cần thực hiện các bước trang điểm cơ bản sau, đảm bảo chị em luôn rạng ngời dù nắng nóng.

Đối với những người không thích make up đậm thì các bước trang điểm cơ bản sau sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời, chẳng cần quá cầu kỳ chị em vẫn tự tin ra đường. Dưỡng ẩm Nhiều chị em chỉ sử dụng kem dưỡng ẩm vào ban đêm để bảo vệ và cung cấp độ ẩm cho làn da. Tuy nhiên khi chúng ta make up thì nên bôi kem dưỡng ẩm trước để tạo độ ẩm cho làn da tức thời, khi thực hiện các bước trang điểm tiếp theo sẽ giúp làn da mịn màng mà không bị mốc.

Dưỡng ẩm là bước quan trọng đầu tiên trước khi thực hiện các bước trang điểm tiếp theo - Ảnh: Internet Chống nắng có màu Sau bước dưỡng ẩm chính là kem chống nắng, thông thường kem chống nắng có 2 loại: vật lý và hóa học, kem chống nắng vật lý có tác dụng lên màu tông da, làm đều màu da. Khi chị em sử dụng kem chống nắng có màu sẽ tạo một lớp nền mỏng nhẹ cho làn da trông rất tự nhiên, đây được coi là lớp kem lót cho bước trang điểm cơ bản kế tiếp.

Cushion hoặc kem nền mỏng Bước thứ 3 chính là dặm thêm một lớp phấn cushion hoặc kem nền mỏng để nâng tông màu da. Chất phấn cushion tạo độ căng bóng mơ màng giống gái Hàn còn chất kem nền có độ lì tạo sự khỏe khoắn cho da. Cushion tạo hiệu ứng căng bóng nhẹ nhàng trên da - Ảnh: Internet Chị em nên xem xét tình trạng da của mình thuộc da dầu hay da khô để lựa chọn sử dụng kem nền hoặc cushion cho phù hợp. Nhiều chị em không thích đánh nhiều lớp phấn thì có thể dừng lại ở bước kem chống nắng, sau đó chuyển sang kẻ mày và đánh má hồng, đánh son luôn. Kẻ mày Lông mày có ảnh hưởng rất lớn đến tướng khuôn mặt, vì vậy chị em đừng chủ quan để lông mày mọc lởm chởm, không rõ hình dáng. Tùy thuộc vào khuôn mặt của mình chị em có thể kẻ các dáng lông mày ngang, dáng lông mày hình cánh cung, dáng xếch nhẹ… Kẻ dáng lông mày phù hợp với khuôn mặt - Ảnh minh họa: Internet Lưu ý: Nên chọn màu chì kẻ lông mày trùng với màu của tóc, ví dụ: tóc màu nâu sáng thì kẻ lông mày màu nâu sáng, như vậy khuôn mặt sẽ được hài hòa. Son + má hồng Bước cuối cùng trong trang điểm cơ bản chính là đánh má hồng kết hợp với đánh son, chị em nên đánh má hồng tông nhẹ nhàng để tạo điểm nhấn trên khuôn mặt, son nên đánh màu phù hợp với tông màu quần áo. Son và má hồng là bước không thể thiếu - Ảnh minh họa: Internet Như vậy, chỉ chưa đầy 30 phút chị em đã xong 5 bước trang điểm cơ bản, có thể tự tin xuống phố, đi làm, đi chơi hàng ngày.

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