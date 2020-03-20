4 bước make up giúp hội chị em ‘hack tuổi’ cực đỉnh, nhan sắc nổi bần bật dù mang khẩu trang

Bên cạnh việc chăm sóc da cẩn thận, một vài bí quyết trang điểm “hack tuổi” sẽ giúp bạn trở nên trẻ trung hơn ngay cả khi phải đeo khẩu trang kín mít. Dưới đây là 4 tuyệt chiêu make up bạn không thể bỏ qua:

Dù phải đeo khẩu trang chống dịch thì hội chị em cũng đừng lơ là đến chuyện làm đẹp cho bản thân mình nhé!

Một hàng lông mày được tỉa gọn gàng và vào khuôn sẽ giúp gương mặt của bạn sáng bừng lên. Kể cả có đeo khẩu trang hay không thì bạn cũng đừng quên kẻ lông mày nhé!

Nếu lông mày đậm nét tạo ánh nhìn sắc sảo, khiến bạn “dừ” thêm vài tuổi thì lông mày nhẹ nhàng lại ghi điểm với nét tự nhiên vốn có. Bạn có thể lựa chọn những tông màu nhạt cho lông mày như nâu đen hoặc nâu sữa.

Hàng lông mày nhẹ nhàng đủ để khuôn mặt tươi tắn, trẻ trung hơn – Ảnh: Internet

Thêm chút phấn hồng vào đuôi mắt

Khi cả khuôn mặt được che kín bởi khẩu trang, trang điểm kỹ càng phần mắt sẽ giúp bạn tràn đầy sức sống. Bên cạnh việc kẻ thêm đường eyeliner để đôi mắt to tròn có hồn hơn, bạn hãy nhấn nhá thêm một chút phấn mắt màu hồng hoặc cam cho phần bầu và đuôi mắt.

Chỉ một điểm nhấn nhỏ sẽ giúp đôi mắt bạn trông vô cùng thu hút – Ảnh: Internet

Tán kem che khuyết điểm vào bọng mắt một cách khéo léo

Khi đeo khẩu trang, bạn có thể bỏ qua lớp nền cầu kỳ nhưng đừng để quầng thâm hay bọng mắt khiến gương mặt kém sắc. Thay vào đó, hãy sử dụng kem che khuyết điểm để loại bỏ dấu hiệu tuổi tác này.

Bạn cần chú ý che phần bọng mắt và quầng thâm – Ảnh: Internet

Cách tán kem che khuyết điểm cũng rất đơn giản, bạn chỉ cần vẽ thành tia hoặc hình tam giác dưới phần bọng mắt rồi dùng đầu ngón tay hoặc cọ tán đều ra. Không nên tán kem che khuyết điểm vào sát phần bọng mắt và dùng quá nhiều sẽ khiến lớp kem bị dày, mất tự nhiên.

Thêm chút son dưỡng có màu

Để hoàn thành lớp trang điểm, bạn hãy thêm một chút son dưỡng có màu cho đôi môi mềm mại suốt cả ngày dài. Nếu phải đeo khẩu trang, việc chọn son dưỡng có màu vừa cung cấp dưỡng chất bảo vệ môi vừa để đôi môi không bị nhợt nhạt trong trường hợp cần tháo khẩu trang.

Hoàn thành make up với son dưỡng có màu - Ảnh: Internet

Trên đây là những bí quyết make up đơn giản mà hội chị em công sở có thể áp dụng ngay để trở nên xinh đẹp và tự tin hơn.