Top 5 kiểu make up hot nhất năm 2020 giúp bạn ‘hô biến’ nhan sắc xinh đẹp như sao Hàn

Đặc biệt, nếu bạn là một cô nàng “cuồng” trang điểm , thích thử nghiệm style mới lạ thì không thể bỏ qua những lối trang điểm cực thu hút này. Theo các chuyên gia make up hàng đầu thì 5 kiểu trang điểm hot nhất 2020 dưới đây sẽ khiến bạn phải mê mệt.

Bên cạnh những items thời trang khiến giới fashionista chao đảo thì hàng loạt kiểu make up hợp xu hướng năm nay cũng được lăng xê không kém.

Phong cách trang điểm glowy skin với làn da căng mướt, môi mọng quyến rũ sẽ khiến bạn “hack tuổi” đáng kể. Không khó để nhận ra hàng loạt sao Hàn và các beauty blogger đình đám liên tục áp dụng lối make up này.

Phong cách trang điểm da mướt mượt, bóng khỏe khiến bạn trông ngọt ngào, trẻ trung hơn - Ảnh: Internet

Vẽ eyeliner trắng

Nếu bạn thường nghĩ đến những đường eyeliner đen sắc sảo hoặc nâu tinh tế giúp đôi mắt to tròn long lanh thì hãy quên chúng đi, bởi lẽ eyeliner trắng mới là vedette năm nay. Chỉ cần nhìn vào phong cách trang điểm của Jennie, bạn sẽ thấy style vẽ mắt này vô cùng ấn tượng và cuốn hút biết bao.

Tuy nhiên, kiểu make up này sẽ không thể áp dụng trong ngày thường mà hãy dành nó cho dịp đặc biệt hoặc những buổi tối quẩy hết mình cùng hội bạn. Để giúp đôi mắt sắc sảo hơn, bạn có thể kẻ eyeliner đen như bình thường và vẽ thêm đường eyeliner trắng sát bên trên.

Jennie gây ấn tượng với phong cách trang điểm mới - Ảnh: Internet

Eyeliner trắng không khó áp dụng như bạn tưởng - Ảnh: Internet

Phấn mắt hồng

Phấn mắt hồng đang là hot trend được các cô nàng xứ củ sâm vô cùng yêu thích. “Búp bê Thái” Lisa là một trong những sao Hàn tích cực lăng xê kiểu make up này. Hãy nhanh chóng áp dụng để kịp bắt trend nhé!

Lisa với màu mắt hồng nữ tính - Ảnh: Internet

Son đỏ đậm

Trang điểm nhẹ nhàng kết hợp cùng tông son đỏ trầm sẽ khiến nhan sắc thăng hạng đáng kể. Đặc biệt, màu son đỏ còn rất phù hợp với nhiều tông da, giúp nâng tông răng và giúp bạn trở nên thời thượng hơn. Những màu son như đỏ nâu, đỏ rượu, đỏ mận... sẽ là phụ kiện make up bạn cần bỏ túi trong năm nay.

Quyến rũ với son đỏ nâu - Ảnh: Internet

Đôi mắt pop art

Một trong những xu hướng làm mưa làm gió năm nay không thể không nhắc đến style vẽ mắt pop art với đường eyeliner nổi bật nằm ở hốc mắt, tạo hiệu ứng mắt to như búp bê. Nếu bạn là một cô nàng cá tính và “chịu chơi” thì kiểu trang điểm này cực phù hợp và đáng để thử lắm đấy!

Hô biến thành cô nàng búp bê với kiểu make up pop art - Ảnh: Internet

Chúc bạn trở nên xinh đẹp và lộng lẫy với những kiểu make up trên nhé!