Bật mí cách dưỡng tóc mau dài trong 7 ngày

Tóc dài giúp chị em có nhiều lựa chọn tạo kiểu tóc hơn là một mái tóc ngắn. Nếu bạn đang có dự định sở hữu lại mái tóc dài thướt tha như trong tranh, hãy cùng chúng tôi đi hết bài viết này để tìm hiểu cách dưỡng tóc mau dài trong 7 ngày để rút ngắn thời gian đạt được mục tiêu hơn.

Để tóc dài nhanh nhất, bạn nên kết hợp “combo” bổ sung dinh dưỡng từ bên trong và chăm sóc từ bên ngoài để mang lại tác động kép cho mái tóc.

Theo số liệu thống kê, ở một người bình thường trung bình mỗi tháng tóc sẽ dài ra từ 0.5 đến 1.5cm, một năm tóc dài ra khoảng 10cm đến 15cm. Tuy nhiên phụ thuộc vào cơ địa và chế độ chăm sóc tóc, tóc của một số người có thể dài ra đến 3cm trong 1 tháng, tương đương khoảng hơn 30cm trong 1 năm.

Bổ sung thực phẩm giàu Protein và Biotin

Về mặt cấu tạo, tóc mọc ra từ gốc của nang tóc. Trong khi đó, gốc của nang tóc được tạo thành từ các tế bào protein. Do vậy, để thúc đẩy tóc mọc nhanh hơn, các nang tóc cần có đủ chất dinh dưỡng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng các chuỗi protein.

Biotin (hay còn gọi là Vitamin H) thuộc nhóm vitamin B tổng hợp có thể đóng vai trò là chất xúc tác hỗ trợ quá trình chuyển hóa của những thành phần cấu tạo nên Protein (chất béo, chất xơ và axit amin), từ đó giúp cho quá trình xây dựng các chuỗi protein ở nang tóc diễn ra nhanh hơn, giúp tóc dài ra trong thời gian ngắn hơn.

Hàng ngày, lượng Biotin trung bình cần thiết cho cơ thể là khoảng 30 microgam. Bạn có thể bổ sung Biotin cho cơ thể qua những loại thức ăn như hạnh nhân, lạc, hạt óc chó, lòng đỏ trứng gà, sữa và pho-mát, thịt lợn, gan lợn, cà hồi, quả bơ...

Thực phẩm giàu Biotin giúp tóc dài nhanh hơn - Ảnh minh họa: Internet

Bổ sung thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất

Các chuyên gia khuyến nghị nên bổ sung những loại thực phẩm giàu vitamin A, vitamin C và Protein. Cơ thể cần vitamin A và vitamin C để sản xuất bã nhờn giúp giữ ẩm cho da đầu. Việc thiếu hụt những loại vitamin này có thể dẫn đến hiện tượng rụng tóc. Ngoài ra, việc bổ sung thêm các loại thực phẩm giàu chất chống oxy hóa sẽ giúp cho chân tóc chắc khỏe hơn, bao gồm rau chân vịt, súp lơ xanh, cam, chanh, bưởi, óc chó...

Súp lơ xanh là thực phẩm giàu vitamin C và chất chống oxy hóa giúp tóc dài nhanh hơn - Ảnh minh họa: Internet

Cách dưỡng tóc mau dài từ bên ngoài

Cách làm tóc nhanh dài bằng muối

Nguyên liệu cần chuẩn bị gồm:

Muối: 3 thìa. Có thể dùng muối ăn, khuyến khích dùng muối Epsom hoặc muối hồng Himalaya.

Dầu gội đầu: 3 thìa (đổ đầy lòng bàn tay là vừa đủ).

Ca nước, thìa trộn, khăn sạch.

Cách thực hiện:

Bước 1 – Trộn dung dịch muối + dầu gội đầu: Lấy số muối đã chuẩn bị trộn đều với dầu gội theo tỉ lệ 1:1.

Bước 2 – Gội đầu bằng dung dịch vừa trộn: Trước tiên, xả tóc qua bằng nước ấm và massage nhẹ nhàng cho chân tóc giãn nở. Tiếp đó, dùng hỗn hợp trên thoa đều từ chân tóc tới ngọn tóc. Nhớ massage thật nhẹ tay trong khoảng 5 phút. Sau đó, dùng khăn mềm hoặc khăn ủ tóc quấn lại và ủ trong 15 phút.

Bước 3 – Xả sạch đầu bằng nước ấm: Sau khi ủ được 15 phút, gội sạch đầu bằng nước sạch. Sau đó dùng khăn khô lau thật khô tóc. Để tóc khô tự nhiên, không được dùng máy sấy để sấy khô tóc.

Lưu ý:

Dùng muối Epsom thô sẽ tránh được cay mắt trong quá trình gội đầu bằng muối.

Gãi đầu nhẹ nhàng, nếu không sẽ phá hỏng các nang tóc, khiến tóc rụng nhiều hơn.

Muối Epsom dùng để gội đầu giúp tóc mọc nhanh và chắc khỏe – Ảnh minh họa: Internet

Cách chăm sóc tóc bằng thuốc B1, lòng đỏ trứng gà và dầu oliu

Nguyên liệu gồm có:

Viên B1: 15 viên.

Lòng đỏ trứng gà: 1 quả.

Dầu ô liu: 1 thìa nhỏ.

Cách thực hiện:

Bước 1 – Trộn hỗn hợp ủ tóc: Cho 15 viên B1 vào trong 1 ca nước và đánh tan viên B1 vào trong nước. Đánh tan lòng đỏ trứng gà và dầu ô liu, sau đó cho nước B1 vào.

Bước 2 – Gội đầu và ủ tóc: Gội đầu thật sạch lần 1. Sau đó dùng khăn lau cho đến khi tóc còn hơi ẩm. Tiếp tục dùng hỗn hợp vừa trộn ủ từ chân tóc đến ngọn tóc trong khoảng 30 phút.

Bước 3 – Gội sạch đầu bằng nước ấm: Sau khi đã ủ được khoảng 30 phút, dùng nước sạch xả hết hỗn hợp ủ. Sau đó dùng dầu gội gội lại lượt 2 để tránh mùi tanh từ lòng đỏ trứng gà. Khi tóc đã sạch, dùng khăn khô lau tóc và để tóc khô tự nhiên.

Lưu ý:

Nên thực hiện 2 - 3 lần mỗi tuần để hiệu quả nhanh nhất.

Có thể thay dầu ô-liu bằng dầu dừa.

Dùng lòng trắng trứng gà trộn với dầu ô liu và vitamin B1 ủ tóc - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm tóc nhanh dài bằng hành tây

Công dụng của hành tây với tóc: Hành tây có tính sát khuẩn sạch da đầu, nhiều dưỡng chất giúp tóc nhanh dài và mềm mượt hơn.

Cách 1: Nước dép hành tây

Lấy 1 củ hành tây ép lấy nước nguyên chất, lấy tay thoa lên tóc massage trực tiếp lên chân tóc 10 phút, sau đó gội lại nhẹ nhàng.

Nước ép hành tây trong chăm sóc tóc. Ảnh minh họa: Internet

Cách 2: Nước hành tây và sữa chua

- Nước ép hành tây và sữa chua không đường theo tỷ lệ 1:1 trộn đều thành hỗn hợp đồng nhất

- Thoa hỗn hợp trên lên chân tóc và để trong khoảng 1 giờ

- Gội lại sạch bằng dầu gội

Cách 3: Nước ép hành tây và mật ong

- Nước ép hành tây trộn với 2 - 3 thìa mật ong. Sau đó thoa hỗn hợp lên tóc và massage nhẹ nhàng, ủ trong 15 phút sau đó gội lại bằng nước cho sạch. có thể thực hiện 2 lần/tuần.

Cách làm tóc nhanh dài bằng dầu dừa

Dầu dừa có chứa hàm lượng lớn vitamin E, K và các axit béo như axit oleic, axit linoleic và axit lauric có tác dụng kích thích sự tăng trưởng của tóc giúp tóc thêm chắc khỏe, dài nhanh và giảm hẳn tình trạng gãy rụng. Dầu dừa nguyên liệu làm đẹp tóc được sử dụng rất phổ biến.

Cách 1: Dầu dừa ép lạnh

Lấy 1 lượng dầu dừa vừa đủ thoa đều lên chân tóc tới ngọn tóc, ủ tóc trong 30 phút.

Gội lại sạch với nước mát và dầu gội.

Thực hiện 3 lần/tuần giúp tóc mọc nhanh dài hơn.

Trên đây là thông tin chia sẻ về cách dưỡng tóc mau dài trong 7 ngày. Để có thể mang lại hiệu quả nhanh và tốt nhất, bạn nên kết hợp chăm sóc tóc từ bên trong và bên ngoài. Hy vọng bạn sẽ sớm sở hữu mái tóc dài như ý muốn.