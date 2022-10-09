Ăn ngon mà da vẫn đẹp nhất định không thể bỏ qua 5 thực phẩm trứ danh "chiến binh diệt mụn thần tốc" này

Ngoài việc tuân theo thói quen làm sạch da hai lần mỗi ngày, bạn cũng có thể ngăn ngừa nổi mụn bằng cách thêm một số siêu thực phẩm vào chế độ ăn uống của mình. Bởi vì chế độ ăn uống đóng một vai trò quan trọng không kém đối với làn da của bạn, những thực phẩm trị mụn này sẽ giúp bạn ngăn ngừa mụn và mang lại cho bạn làn da và cơ thể khỏe mạnh.

Kiểm soát mụn không hề dễ dàng, tuy nhiên, với thói quen chăm sóc da phù hợp và một vài thay đổi lối sống, bạn có thể ngăn ngừa chúng. Nếu bạn thường xuyên thấy mình tự hỏi làm thế nào để tránh nổi mụn thì bài viết này là dành riêng cho bạn!

Các vấn đề về da như mụn trứng cá và mụn nhọt có thể được chữa khỏi bằng thói quen ăn uống lành mạnh. Mụn trứng cá là kết quả của sự mất cân bằng nội tiết tố và sản xuất dầu dư thừa. Nó không chỉ có thể gây đau đớn mà còn có thể để lại sẹo và vết thâm trên da của chúng ta. Câu hỏi đặt ra sau đó là ăn gì để hết mụn nhọt hay trứng cá?

Chế độ ăn uống lành mạnh có nghĩa là đường ruột khỏe mạnh, nghĩa là làn da sạch sẽ, trẻ trung và tươi sáng. Thực phẩm thực sự có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì nội tiết tố, thay đổi tâm trạng, sức khỏe đường ruột và quan trọng nhất là sức khỏe làn da của chúng ta.

Bây giờ hãy đọc để biết thêm về những loại siêu thực phẩm và lợi ích của chúng sẽ mang lại cho bạn một làn da khỏe mạnh về lâu dài nhé.

1. Bông cải xanh

Đối với chế độ ăn kiêng trị mụn, bạn không thể bỏ qua siêu thực phẩm là bông cải xanh. Bông cải xanh thuộc họ bắp cải và là một trong những loại rau họ cải tốt cho sức khỏe. Nó rất giàu vitamin C, canxi và selen. Vitamin C hỗ trợ sản xuất collagen, làm cho làn da trông trẻ hơn, săn chắc hơn, không có nếp nhăn và ngăn ngừa tình trạng khô da.

Ảnh minh họa: Internet

Nó cũng chứa một chất gọi là glucoraphanin giúp sửa chữa làn da bị tổn thương do tia UV và làm giảm các dấu hiệu của các đốm đồi mồi. Bông cải xanh có thể được tiêu thụ nấu chín hoặc sống và là một bổ sung hoàn hảo cho món salad hoặc súp.

2. Quả mọng

Nếu bạn đang băn khoăn không biết ăn gì để loại bỏ mụn nhọt trên mặt thì quả mọng chính là câu trả lời. Chúng tạo ra một bổ sung tuyệt vời trong sữa chua, salad trái cây hoặc chỉ đơn giản là tiêu thụ chúng như một món ăn nhẹ.

Quả việt quất chứa nhiều chất chống oxy hóa và vitamin C, E rất tốt cho da. Quả việt quất là một loại quả trị mụn tuyệt vời và được biết đến là loại quả giúp làm sạch mụn và vết thâm. Do chứa nhiều axit salicylic, nó giúp tẩy tế bào da chết, làm thông thoáng lỗ chân lông bị tắc và tiêu diệt vi khuẩn gây mụn. Các đặc tính chống viêm cũng làm dịu tình trạng viêm da, giảm mẩn đỏ và sưng tấy.

Ảnh minh họa: Internet

Quả mâm xôi có chứa axit ellagic giúp ngăn chặn sự hình thành nếp nhăn. Quả mâm xôi cũng hoạt động như một chất tẩy rửa tự nhiên vì nó giải độc và loại bỏ dầu thừa trên da. Chúng cũng chứa 85% nước, một nguồn tuyệt vời để dưỡng ẩm cho da.

Dâu tây rất giàu vitamin C, axit salicylic và có đặc tính chống viêm. Vitamin C giúp sản xuất bã nhờn và khôi phục sự cân bằng mức dầu. Các chất chống oxy hóa có trong dâu tây giúp đảo ngược tác hại từ tia UV.

3. Củ cải đường/ Củ dền

Loại củ màu đỏ tươi này là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng và là thần dược cho làn da và sức khỏe đường ruột. Chất chống oxy hóa trong củ dền giúp chống lại mụn trứng cá và mụn nhọt. Củ cải đường cũng giúp làm ẩm da và giảm ngứa.

Nếu không thích mùi vị của củ dền, bạn cũng có thể thoa củ dền tại chỗ. Trộn hai thìa nước ép củ dền với sữa đông và thoa lên mụn. Để nó trong 15 phút và rửa sạch. Nó làm khô mụn mà không để lại sẹo.

Ảnh minh họa: Internet

Nước ép củ cải đường cũng là một thức uống giải độc hoàn hảo. Nó giúp thải độc tố ra ngoài và thanh lọc máu. Do đó, kết quả là làn da trông như được ngậm nước, mềm mại và dẻo dai.

4. Quả bơ

Siêu thực phẩm có màu xanh và siêu kem, bơ đã trở nên phổ biến trong cộng đồng vì những công dụng linh hoạt của nó. Bơ chứa một lượng lớn axit béo không bão hòa đơn, vitamin, chất chống oxy hóa, khoáng chất và kali có lợi cho sức khỏe. Loại quả này chứa biotin giúp chống lại tình trạng khô da và phát ban.

Bơ có hàm lượng cao axit lauric hoạt động như một chất chống vi khuẩn và chống viêm. Axit linoleic và oleic trong bơ giúp phục hồi và làm lành da. Đắp bơ lên ​​da có thể làm thông thoáng lỗ chân lông, loại bỏ tế bào da chết và loại bỏ dầu thừa.

5. Gạo lứt

Ảnh minh họa: Internet

Gạo lứt không chỉ là sự thay thế lành mạnh cho gạo trắng mà còn mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho làn da. Gạo lứt rất giàu protein có tác dụng tẩy tế bào chết mạnh mẽ. Nó kích thích lưu lượng máu trong da của chúng ta, mang lại cho chúng ta vẻ ngoài đầy sức sống và tươi sáng.

Các vitamin, chất chống oxy hóa và magiê có trong gạo lứt có thể giúp điều trị mụn trứng cá và bảo vệ da khỏi vết thâm. Nó giúp kiểm soát việc sản xuất bã nhờn dư thừa và ngăn ngừa các vấn đề về mụn trứng cá. Nó cũng chứa các đặc tính làm se và làm mát giúp giảm mẩn đỏ và làm dịu vết sưng tấy do mụn nhọt hoặc mụn trứng cá gây ra.

Theo Be Beuatiful