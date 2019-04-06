Hương vị của “cô bé” có mối liên hệ mật thiết với thực phẩm bạn ăn hàng ngày. Vì vậy ăn gì để vùng kín có mùi thơm quyến rũ, hồng hào, se khít thì bạn hãy theo dõi bài viết sau đây.

Theo cuộc sát từ một công ty lớn hoạt động trong lĩnh vực “sản xuất” phim người lớn, hương thơm của vùng kín có mối quan hệ tác động trực tiếp đến các loại thực phẩm đã nạp vào người. Cụ thể là các thực phẩm có mùi vị nồng đậm, khó chịu như cà phê, thuốc lá, tỏi, thức ăn nhiều chất bảo quản… sẽ khiến “cô bé” có vị đắng. Còn những thực phẩm giàu chất đạm, protein sẽ làm cho vùng kín có vị hơi hôi. Nếu phụ nữ dùng kháng sinh và dung dịch diệt khuẩn thì âm đạo sẽ mất đi mùi vị hấp dẫn. Chính vì vậy, để vùng tam giác mật thơm tho, ngọt ngào, các nàng cần điều chỉnh khéo léo chế độ ăn uống của mình. Theo đó, nếu nạp những thực phẩm là thảo mộc, trái cây, rau củ có vị ngọt… thì “cô bé” trở nên hấp dẫn hơn và giảm bớt mùi khó chịu. Do đó, các nàng nên ăn nhiều một số loại thực phẩm tiêu biểu sau đây:

Ăn nhiều hoa quả có mùi thơm Ăn dứa giúp thơm vùng kín Ăn nhiều hoa quả có mùi thơm chính là giải pháp hoàn hảo để giúp vùng kín hạn chế mùi hôi, đồng thời trở nên thơm tho và hấp dẫn hơn. Vì thế, hàng ngày, các nàng hãy ăn các loại trái cây như cam, quýt… chúng chứa hàm lượng vitamin C cao, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, phòng viêm nhiễm phụ khoa. Bên cạnh đó hãy ăn thêm bơ, việt quất, dứa, các thành phần dưỡng chất của những loại quả này không chỉ giúp khử mùi hôi cơ thể mà còn giúp cho vùng kín luôn thơm mát ngay cả trong mùa hè oi bức. Hơn nữa, chúng còn giúp tăng cường sự dẻo dai cho thành âm đạo, cải thiện sự co bóp và làm tăng khả năng khoái cảm tình dục. Ăn nhiều rau xanh Rau xanh tốt cho sức khỏe vùng kín Mỗi ngày các chị em nên ăn tối thiểu ½ kg rau củ để cung cấp vitamin, nâng cao khả năng miễn dịch đồng thời giúp khử mùi vùng kín hiệu quả. Các loại rau có màu xanh đậm như là cải, súp lơ xanh, bắp cải, cần tây… là thực phẩm tốt cho vùng kín của phái đẹp, làm sạch máu tự nhiên và tăng cường tuần hoàn máu, giúp bạn ngăn ngừa tình trạng “cô bé” bị khô hạn.

Hạt lanh và đậu nành Nội tiết tố trong cơ thể sẽ chi phối rất lớn đến mùi hương của vùng kín. Chính vì vậy để vùng kín có vị ngọt, hết mùi hôi, các chị em cũng nên ăn nhiều hạt lanh và đậu nành. Những loại hạt này rất tốt cho nội tiết tố nữ, kích thích sản sinh Estrogen giúp cho âm đạo không bị khô. Đồng thời cung cấp các dinh dưỡng thiết yếu giúp cơ thể tăng cường khả năng chống viêm nhiễm và tình trạng vùng kín có mùi hôi. Sữa chua Sữa chua có chứa nhiều lợi khuẩn tốt cho vùng kín của phái đẹp, duy trì pH âm đạo, giúp âm đạo luôn khỏe mạnh. Khi vùng kín khoẻ mạnh thì sẽ tránh được bệnh phụ khoa, không bị viêm nhiễm gây mùi. Nên mỗi ngày các chị em hãy ăn ít nhất 2 hộp sữa chua. Quế Các chị em cũng có thể ăn thêm quế. Loại thực phẩm này cũng rất tốt vì nó có tác dụng trung hoà mùi vị ở vùng kín, giúp tiêu diệt vi khuẩn, kháng viêm nhiễm, ngăn cản sự hình thành và phát triển của các loại vi trùng gây ngứa. Quế có tác dụng trung hòa mùi vị vùng kín Bên cạnh việc ăn uống, để vùng kín có mùi thơm thì các chị em cũng cần phải vệ sinh vùng kín đều đặn. Vì đây là nguyên tắc cơ bản nhất không thể quên. Các chị em cần vệ sinh ít nhất 1- 2 lần một ngày để chống lại sự tích tụ của vi khuẩn gây mùi cũng như không tạo điều kiện cho nấm phát triển. Ngay sau khi đi vệ sinh cũng phải lau chùi từ trước ra sau, nhẹ nhàng thấm chứ không chà xát mạnh tránh gây tổn thương cho “cô bé”. Khi sử dụng dung dịch vệ sinh vùng kín các chị em nên lựa chọn những sản phẩm có độ pH lý tưởng là từ 3.8 - 4.5 là phù hợp để không quá gây nhờn rít hay khô rát, đảm bảo an toàn, vệ sinh sạch sẽ cho vùng kín. Hy vọng với những thông tin trên phần nào đã giúp các chị em biết được ăn gì để vùng kín có mùi thơm, giúp khu “tam giác mật” khỏe mạnh và hấp dẫn trong mắt bạn tình.

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