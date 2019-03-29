Để tự tin mỗi khi gần gũi chồng, các chị em hãy thường xuyên áp dụng những cách trị hôi vùng kín nữ tại nhà sau đây, vừa nhanh chóng, an toàn, hiệu quả mà không lo tái phát.

Vùng kín của phụ nữ vốn là khu vực rất nhạy cảm, dễ bị vi khuẩn, nấm xâm nhập. Đặc biệt là trong thời điểm sau sinh, tử cung của người mẹ bắt đầu co bóp để đẩy sản dịch ra ngoài, ẩm ướt tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển. Điều này khiến cho khu vực “tam giác vàng” nặng mùi và có nguy cơ cao mắc viêm nhiễm phụ khoa. Chính vì vậy, khi thấy vùng kín có mùi hôi, các chị em không nên chủ quan, hàng ngày hãy vệ sinh sạch sẽ, đồng thời, hãy áp dụng các giải pháp sau đây để trả lại độ axit và sự cân bằng tự nhiên cho vùng âm đạo.

Cách trị hôi vùng kín nữ tại nhà bằng lá trà xanh Trà xanh giúp vùng kín thoải mái, hết mùi hôi Theo Đông y, lá trà xanh có vị đắng chát, tính mát, có tác dụng thanh nhiệt giải độc đẹp da, đồng thời nó còn chứa chất chống oxi hóa và tanin khá cao có khả năng làm se niêm mạc, diệt khuẩn, làm lành vết thương… Đặc là hợp chất Epigallocatechin-2-gallate (EGCG) có trong trà xanh còn có thể làm suy yếu nấm Candida – nguyên nhân gây các viêm nhiễm vùng kín ở nữ giới, giúp chị em có cảm giác dễ chịu, thoải mái, giảm thiểu nhanh hiện tượng ngứa ngáy, khó chịu. Để trị hôi vùng kín nữ tại nhà các chị em cần chuẩn bị 1 nắm lá trà xanh tươi và một ít muối sạch. Sau dó, rửa sạch trà xanh và để ráo nước rồi vo nhỏ cho vào nồi cùng khoảng 1 lít nước. Tiếp theo, các chị em đun sôi trong 5 phút, cho thêm vài hạt muối để tăng công dụng, kháng khuẩn và diệt khuẩn. Khi nước đã sôi thì đổ nước ra chậu cho bớt nóng và tiến hành khoảng từ 15 – 20 phút. Lúc này, nước cũng đã nguội có thể dùng để rửa vùng kín luôn, giúp chống được viêm nhiễm và một số bệnh phụ khoa hiệu quả. Sau khi xông, rửa vùng kín bằng nước chè xanh xong, các chị em nên dùng khăn khô, mềm để lau sạch vùng kín.

Cách trị hôi vùng kín bằng giấm táo Giấm táo giúp vùng kín sạch vi khuẩn, thông thoáng Giấm táo cũng là một trong những nguyên liệu tuyệt vời để giúp chị em loại bỏ mùi hôi tanh, đồng thời giảm ngứa hiệu quả cho vùng kín. Giấm táo có chứa các enzyme và vi khuẩn có lợi giúp cân bằng hệ sinh thái vi khuẩn âm đạo, từ đó giúp ức chế sự phát triển của nấm Candida. Với cách này, các chị em nên áp dụng “trong ngoài phối hợp”, vừa uống và vừa dùng để rửa ở bên ngoài để tăng hiệu quả điều trị. Khi uống, giấm táo sẽ giúp cơ thể tăng sức đề kháng miễn dịch của cơ thể, khiến nấm Candida không thể phát triển đồng thời giúp kiểm soát lượng đường trong máu. Còn dùng giấm táo để vệ sinh cho vùng kín có tác dụng rửa sạch vi khuẩn, nấm đang ẩn nấp ở vùng kín. Lá trầu không – trị vùng kín hôi và ngứa hiệu quả Trầu không là loài cây được trồng phổ biến ở nhiều vùng quê Việt Nam, đây là loại “thần dược” chăm sóc vùng kín hiệu quả mà có giá thành vô cùng hạt dẻ. Lá trầu không chứa nhiều protein, chất béo, đường, carbohydrate, vitamin… Đặc biệt, nó chứa phần tinh dầu màu vàng nhạt, mùi thơm nồng, vị cay nóng. Chính nhờ thành phần tinh dầu này mà lá trầu không có thể ức chế các loại vi khuẩn, nấm… không cho chúng xâm nhập vào bên trong vùng kín ở nữ giới, đồng thời, trị ngứa, ngăn ngừa mùi hôi, làm khô thoáng vùng kín hiệu quả. Trầu không khử mùi hôi vùng kín nhanh chóng Đầu tiên, các chị em hãy rửa sạch lá trầu không, cho vào nồi nước đun sôi khoảng 15 phút, rồi cho thêm một ít muối vào khuấy đều, sau đó đổ nước ra chậu nhỏ. Khi nào nước bớt nóng thì bắt đầu xông vùng kín. Hơi nước của lá trầu không thấm sâu vào trong giúp giảm mùi hôi và ngăn ngừa nấm, ngứa. Khi nào nước nguội thì lấy ngay phần nước đang xông để rửa bên ngoài vùng kín. Với những cách trên đây sẽ giúp các chị em nhanh chóng tạm biệt được mùi hôi, tanh và ngứa ngáy vùng kín. Tuy nhiên, đây là những liệu pháp từ thiên nhiên, vì thế các chị nên thường xuyên thực hiện 1-2 lần/ngày và làm liên tục trong 5 ngày để có đạt được hiệu quả tốt nhất. Nhưng tình trạng vẫn không thuyên giảm thì nên sớm đi tìm gặp bác sĩ phụ khoa để được thăm khám.

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