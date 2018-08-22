Chị em cần tiến hành ngay việc chăm sóc và làm đẹp vùng kín để tránh tình trạng thâm đen mất thẩm mỹ. Trước khi đi vào cách giúp vùng kín hồng hào và se khít chúng ta cần biết nguyên nhân khiến vùng kín bị thâm đen kém hấp dẫn.

Với vùng kín bị thâm đen, chị em sẽ khó mà tự tin khi diện bikini thả mình trên biển hay trong hồ bơi. Bên cạnh đó, vùng kín thâm đen cũng là nguyên nhân gây cản trở cho cuộc yêu khi bản thân bị mất tự tin về cơ thể mình. Tình trạng vùng kín bị thâm đen thường gặp nhiều với những chị em đã trải qua thời kì sinh đẻ.

Rối loạn nội tiết tố trước và sau thai kỳ có ảnh hưởng trực tiếp đến vùng kín

Trên thực tế, ở mỗi người phụ nữ lại có một cấu tạo bẩm sinh ở vùng kín với hình dáng, màu sắc khác nhau. Nhìn chung, đa số ở chị em phụ nữ tuổi trưởng thành vùng kín đều bị thâm đen.

Những nguyên nhân chính gây ra vấn đề thâm đen vùng kín:

Do yếu tố di truyền

Do rối loạn sản xuất Hormone trước và sau thai kỳ

Do quan hệ tình dục nhiều

Do sử dụng đồ lót quá chật

Do vệ sinh cá nhân không kỹ

2. Cách giữ vùng kín không bị thâm

Để giữ được sự hồng hào cho “cô bé” và mờ vết thâm đen hiệu quả thì trước tiên bạn cần biết cách thay đổi những thói quen xấu hằng ngày. Bạn cần lưu ý mặc đồ lót đúng kích cỡ và quan hệ tình dục ở mức độ vừa phải, chăm sóc vùng kín luôn sạch sẽ, bổ sung thực phẩm nhằm sản xuất Estrogen nữ.

Chị em cần biết cách để giữ được sự hồng hào cho “cô bé” và làm mờ vết thâm đen

Bên cạnh đó, bạn có thể áp dụng những biện pháp tự nhiên sau:

Chữa thâm vùng kín bằng lá trầu không

Dùng lá trầu không là cách giúp vùng kín sạch, thơm tho và hết thâm đen được nhiều chị em áp dụng hiệu quả rất tốt đã được lưu truyền từ xa xưa.

Xông lá trầu không

Cách thực hiện:

Rửa sạch là trầu không. Đem đun với nước sôi trong chừng 5 phút.

Đổ nước đun lá trầu vào chậu và thực hiện xông vùng kín với lá trầu không

Chờ cho đến khi nước lá trầu không đã nguội, bạn dùng để rửa vùng kín nhiều lần.

Chữa thâm vùng kín bằng dầu dừa hoặc dầu Oliu

Để sở hữu làn da vùng kín trắng và hồng hào hơn, bạn có thể dùng dầu dừa hoặc dầu Oliu.

Dùng dầu Oliu giúp bạn sở hữu làn da vùng kín trắng và hồng hào hơn

Cách thực hiện vô cùng đơn giản như sau:

Rửa sạch vùng kín

Dùng 2 thìa dầu dừa hoạc dầu Oliu để tẩy da chết vùng kín

Nhẹ nhàng thoa dầu dừa hoạc dầu Oliu lên da vùng kín và các vùng da thâm đen lân cận.

Kết hợp maggase trong khoảng 10 - 15 phút rồi rửa sạch vùng kín lại với nước ấm.

Để đạt được hiệu quả cao nhất, bạn nên thực hiện 2 - 3 lần/tuần

Chữa thâm vùng kín bằng hỗn hợp chanh và mật ong

Dùng hỗn hợp chanh và mật ong là cách giữ vùng kín không bị thâm rất an toàn được nhiều chị em áp dụng. Trong chanh có chứa chất axit giúp tẩy da chết. Mật ong bổ sung nhiều dưỡng chất có tác dụng dưỡng ẩm, làm mềm và trắng.

Giữ vùng kín không bị thâm bằng hỗn hợp chanh và mật ong

Hỗn hợp chanh mật ong thường được dùng để chăm sóc làn da hiệu quả vì có tác dụng giúp da sáng, trắng hơn và tái tạo da. Làn da vùng kín cũng không ngoại lệ.

Cách thực hiện rất đơn giản:

Bạn chuẩn bị 1 quả chanh, 2 thìa mật ong. Trộn đều 2 nguyên liệu này và thêm 10ml nước ấm rồi khuấy đều để tạo thành hỗn hợp sánh mịn.

Vệ sinh vùng kín thật sạch sẽ và nhự nhàng thoa hỗn hợp này lên.

Kết hợp massage nhẹ nhàng khoảng 10 - 15 phút.

Cuối cùng, rửa lại bằng nước ấm.

Giữ vùng kín không bị thâm với hỗn hợp bột nghệ và mật ong

Nghệ từ lâu đã được biết đến là “thần dược” chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe cho phụ nữ. Nghệ có hiệu quả xóa mờ thâm đen, giúp sáng da, mờ sẹo rất cao. Sự kết hợp giữa nghệ và mật ong là bí quyết để giúp vùng kín không bị thâm đen.

Dùng hỗn hợp nghệ mật ong giúp làm đẹp vùng kín hiệu quả

Bạn tiến hành cách dùng hỗn hợp nghệ mật ong để làm đẹp vùng kín như sau:

Chuẩn bị 2 thìa nghệ, 2 thìa mật ong.

Trộn đều nghệ và mật ong để tạo thánh hỗn hợp sền sệt.

Làm sạch vùng kín rồi nhẹ nhàng thoa hỗn hợn này lên. Kết hợp massage nhẹ nhàng trong 15 phút.

Cuối cùng, rửa sạch lại với nước ấm. Lưu ý không nên dùng nước quá nóng vì có thể khiến da vùng kín bị khô.

Khi bạn nắm được những cách giữ vùng kín không bị thâm trên, bạn sẽ dễ dàng lấy lại sự hồng hào cho “cô bé” và tự tin với cùng kín đẹp.