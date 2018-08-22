4 cách giữ vùng kín không bị thâm cực hiệu quả

Làm đẹp 22/08/2018 15:43

Vùng kín được xem là 'khu vực cấm' trên cơ thể phụ nữ, việc chữa thâm vùng kín cũng như tìm cách giữ vùng kín không bị thâm còn là điều tế nhị với các chị em, nhưng không phải phụ nữ nào cũng giữ được vùng kín luôn hồng hào vì nhiều lí do. Sau đây là 4 cách giữ vùng kín không bị thâm chị em nên tham khảo.

4 cách giữ vùng kín không bị thâm cực hiệu quả - Ảnh 1
Chữa thâm vùng kín và giữ vùng kín không bị thâm còn là điều tế nhị với các chị em

Với vùng kín bị thâm đen, chị em sẽ khó mà tự tin khi diện bikini thả mình trên biển hay trong hồ bơi. Bên cạnh đó, vùng kín thâm đen cũng là nguyên nhân gây cản trở cho cuộc yêu khi bản thân bị mất tự tin về cơ thể mình. Tình trạng vùng kín bị thâm đen thường gặp nhiều với những chị em đã trải qua thời kì sinh đẻ.

4 cách giữ vùng kín không bị thâm cực hiệu quả - Ảnh 2
Chăm sóc và làm đẹp vùng kín là cách giúp tăng sự tự tin và tránh tình trạng vùng kín thâm đen mất thẩm mỹ

Chị em cần tiến hành ngay việc chăm sóc và làm đẹp vùng kín để tránh tình trạng thâm đen mất thẩm mỹ. Trước khi đi vào cách giúp vùng kín hồng hào và se khít chúng ta cần biết nguyên nhân khiến vùng kín bị thâm đen kém hấp dẫn.

1. Vì sao vùng kín bị thâm đen?

Trên thực tế, ở mỗi người phụ nữ lại có một cấu tạo bẩm sinh ở vùng kín với hình dáng, màu sắc khác nhau. Nhìn chung, đa số ở chị em phụ nữ tuổi trưởng thành vùng kín đều bị thâm đen.

4 cách giữ vùng kín không bị thâm cực hiệu quả - Ảnh 3

Rối loạn nội tiết tố trước và sau thai kỳ có ảnh hưởng trực tiếp đến vùng kín

Những nguyên nhân chính gây ra vấn đề thâm đen vùng kín:

  • Do yếu tố di truyền
  • Do rối loạn sản xuất Hormone trước và sau thai kỳ
  • Do quan hệ tình dục nhiều
  • Do sử dụng đồ lót quá chật
  • Do vệ sinh cá nhân không kỹ

2. Cách giữ vùng kín không bị thâm

Để giữ được sự hồng hào cho “cô bé” và mờ vết thâm đen hiệu quả thì trước tiên bạn cần biết cách thay đổi những thói quen xấu hằng ngày. Bạn cần lưu ý mặc đồ lót đúng kích cỡ và quan hệ tình dục ở mức độ vừa phải, chăm sóc vùng kín luôn sạch sẽ, bổ sung thực phẩm nhằm sản xuất Estrogen nữ.

4 cách giữ vùng kín không bị thâm cực hiệu quả - Ảnh 4
Chị em cần biết cách để  giữ được sự hồng hào cho “cô bé” và làm mờ vết thâm đen 

Bên cạnh đó, bạn có thể áp dụng những biện pháp tự nhiên sau:

  •  Chữa thâm vùng kín bằng lá trầu không

Dùng lá trầu không là cách giúp vùng kín sạch, thơm tho và hết thâm đen được nhiều chị em áp dụng hiệu quả rất tốt đã được lưu truyền từ xa xưa.

4 cách giữ vùng kín không bị thâm cực hiệu quả - Ảnh 5
Xông lá trầu không

Cách thực hiện:

  • Rửa sạch là trầu không. Đem đun với nước sôi trong chừng 5 phút.
  • Đổ nước đun lá trầu vào chậu và thực hiện xông vùng kín với lá trầu không
  • Chờ cho đến khi nước lá trầu không đã nguội, bạn dùng để rửa vùng kín nhiều lần.

  • Chữa thâm vùng kín bằng dầu dừa hoặc dầu Oliu

Để sở hữu làn da vùng kín trắng và hồng hào hơn, bạn có thể dùng dầu dừa hoặc dầu Oliu.

4 cách giữ vùng kín không bị thâm cực hiệu quả - Ảnh 6
Dùng dầu Oliu giúp bạn sở hữu làn da vùng kín trắng và hồng hào hơn

Cách thực hiện vô cùng đơn giản như sau:

  • Rửa sạch vùng kín
  • Dùng 2 thìa dầu dừa hoạc dầu Oliu để tẩy da chết vùng kín
  • Nhẹ nhàng thoa dầu dừa hoạc dầu Oliu lên da vùng kín và các vùng da thâm đen lân cận.
  • Kết hợp maggase trong khoảng 10 - 15 phút rồi rửa sạch vùng kín lại với nước ấm.
  • Để đạt được hiệu quả cao nhất, bạn nên thực hiện 2 - 3 lần/tuần

  • Chữa thâm vùng kín bằng hỗn hợp chanh và mật ong

Dùng hỗn hợp chanh và mật ong là cách giữ vùng kín không bị thâm rất an toàn được nhiều chị em áp dụng. Trong chanh có chứa chất axit giúp tẩy da chết. Mật ong bổ sung nhiều dưỡng chất có tác dụng dưỡng ẩm, làm mềm và trắng.

4 cách giữ vùng kín không bị thâm cực hiệu quả - Ảnh 7
Giữ vùng kín không bị thâm bằng hỗn hợp chanh và mật ong

Hỗn hợp chanh mật ong thường được dùng để chăm sóc làn da hiệu quả vì có tác dụng giúp da sáng, trắng hơn và tái tạo da. Làn da vùng kín cũng không ngoại lệ.

Cách thực hiện rất đơn giản:

  • Bạn chuẩn bị 1 quả chanh, 2 thìa mật ong. Trộn đều 2 nguyên liệu này và thêm 10ml nước ấm rồi khuấy đều để tạo thành hỗn hợp sánh mịn.
  • Vệ sinh vùng kín thật sạch sẽ và nhự nhàng thoa hỗn hợp này lên.
  • Kết hợp massage nhẹ nhàng khoảng 10 - 15 phút.
  • Cuối cùng, rửa lại bằng nước ấm.

  • Giữ vùng kín không bị thâm với hỗn hợp bột nghệ và mật ong

Nghệ từ lâu đã được biết đến là “thần dược” chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe cho phụ nữ. Nghệ có hiệu quả xóa mờ thâm đen, giúp sáng da, mờ sẹo rất cao. Sự kết hợp giữa nghệ và mật ong là bí quyết để giúp vùng kín không bị thâm đen.

4 cách giữ vùng kín không bị thâm cực hiệu quả - Ảnh 8
Dùng hỗn hợp nghệ mật ong giúp làm đẹp vùng kín hiệu quả

Bạn tiến hành cách dùng hỗn hợp nghệ mật ong để làm đẹp vùng kín như sau:

  • Chuẩn bị 2 thìa nghệ, 2 thìa mật ong.
  • Trộn đều nghệ và mật ong để tạo thánh hỗn hợp sền sệt.
  • Làm sạch vùng kín  rồi nhẹ nhàng thoa hỗn hợn này lên. Kết hợp massage nhẹ nhàng trong 15 phút.
  • Cuối cùng, rửa sạch lại với nước ấm. Lưu ý không nên dùng nước quá nóng vì có thể khiến da vùng kín bị khô.

Khi bạn nắm được những cách giữ vùng kín không bị thâm trên, bạn sẽ dễ dàng lấy lại sự hồng hào cho “cô bé” và tự tin với cùng kín đẹp.

5 thói quen xấu gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến vùng kín mà con gái thường hay mắc phải

5 thói quen xấu gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến vùng kín mà con gái thường hay mắc phải

Nếu không chú ý hơn đến việc vệ sinh vùng kín đúng cách thì những căn bệnh phụ khoa sẽ lần lượt xuất hiện mà không báo trước.

Xem thêm
Từ khóa:   cách chăm sóc vùng kín cách làm đẹp vùng kín chăm sóc vùng kín sạch sẽ vùng kín thơm tho

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 1 giờ 46 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 2 giờ 46 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 2 giờ 52 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 3 giờ 17 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới