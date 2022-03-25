7 bài tập đơn giản nhất để bạn sở hữu một bộ ngực đẹp và hấp dẫn hơn

Sau đây là lời khuyên của một số chuyên gia để cung cấp cho bạn bộ 7 bài tập để có vòng ngực lý tưởng.

Bài tập 1

Nắm chặt tay bạn thành nắm đấm và nâng lên cằm. Dùng tay ấn vào cằm trong 5 giây, sau đó thư giãn trong 5 giây. Lặp lại 2-3 lần.

Bài tập 2

Chắp hai tay trước ngực. Nhấn chúng vào với nhau với một lực đủ để làm căng cơ ngực của bạn. Đảm bảo rằng bạn giữ lưng thẳng.

Bài tập 3

Chống đẩy có thể giúp tăng cường cơ ngực của bạn. Nếu bạn chưa quen với chúng, hãy bắt đầu bằng cách thực hiện động tác này trên đầu gối của bạn hoặc trong khi tựa vào ghế sofa. Đặt cánh tay của bạn xa nhau về hai bên nhất có thể và kéo hai chân của bạn lại với nhau. Khi ấn người xuống đất, từ từ di chuyển khuỷu tay sang hai bên. Thực hiện 3 hiệp 12-15 lần chống đẩy.

Bài tập 4

Nằm sấp, co chân ở đầu gối và giữ chúng ở mắt cá chân. Nếu bạn là người mới bắt đầu, hãy giữ tư thế này trong 20 giây, sau đó nghỉ 10 giây. Lặp lại điều này 3 lần.

Bài tập 5

Đứng cách tường nửa mét, duỗi thẳng hai tay ra trước mặt và bắt đầu dùng nắm đấm ấn vào tường. Bạn sẽ cảm thấy cơ ngực được vận động. Nhấn trong 20 giây, sau đó nghỉ 10 giây. Lặp lại 3 lần.

Bài tập 6

Nằm trên ghế dài, bóng lăn hoặc sàn nhà. Sử dụng tạ, căng ngực và bắt đầu nâng chúng lên với tốc độ bằng nhau. Sau đó, hạ chúng xuống và ngay lập tức nâng chúng lên một lần nữa. Lặp lại bài tập này 8 lần. Các quả tạ phải đủ nặng để khiến lần thực hiện cuối cùng trở nên khó khăn hơn. Thực hiện 3 set.

Bài tập 7

Bài tập này sẽ kéo căng cơ bắp của bạn và giúp cho vòng một của bạn có hình dáng đẹp. Lấy tạ để bổ trợ thêm. Khi đứng lên, hơi co chân ở đầu gối và nghiêng thân về phía trước. Khi bạn hít vào, nâng cánh tay của bạn sang hai bên (chúng cũng nên hơi cong ở khuỷu tay). Cẳng tay của bạn phải song song với mặt đất. Thực hiện 2 set, mỗi set 12 lần.

Theo Brightside