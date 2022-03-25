7 bài tập đơn giản nhất để bạn sở hữu một bộ ngực đẹp và hấp dẫn hơn

Làm đẹp 25/03/2022 18:59

Để làm cho vòng ngực của bạn trông săn chắc và đẹp đẽ, bạn thực sự không cần phải thực hiện các con đường phẫu thuật tốn kém. Tất cả những gì bạn phải làm là thường xuyên thực hiện một vài bài tập đơn giản, tất cả đều có thể giúp nâng cao và thậm chí là cải thiện hình dạng của bộ ngực của bạn.

 

7 bài tập đơn giản nhất để bạn sở hữu một bộ ngực đẹp và hấp dẫn hơn - Ảnh 1

Sau đây là lời khuyên của một số chuyên gia để cung cấp cho bạn bộ 7 bài tập để có vòng ngực lý tưởng.

Bài tập 1

7 bài tập đơn giản nhất để bạn sở hữu một bộ ngực đẹp và hấp dẫn hơn - Ảnh 2

Nắm chặt tay bạn thành nắm đấm và nâng lên cằm. Dùng tay ấn vào cằm trong 5 giây, sau đó thư giãn trong 5 giây. Lặp lại 2-3 lần.

Bài tập 2

7 bài tập đơn giản nhất để bạn sở hữu một bộ ngực đẹp và hấp dẫn hơn - Ảnh 3

Chắp hai tay trước ngực. Nhấn chúng vào với nhau với một lực đủ để làm căng cơ ngực của bạn. Đảm bảo rằng bạn giữ lưng thẳng.

Bài tập 3

7 bài tập đơn giản nhất để bạn sở hữu một bộ ngực đẹp và hấp dẫn hơn - Ảnh 4

Chống đẩy có thể giúp tăng cường cơ ngực của bạn. Nếu bạn chưa quen với chúng, hãy bắt đầu bằng cách thực hiện động tác này trên đầu gối của bạn hoặc trong khi tựa vào ghế sofa. Đặt cánh tay của bạn xa nhau về hai bên nhất có thể và kéo hai chân của bạn lại với nhau. Khi ấn người xuống đất, từ từ di chuyển khuỷu tay sang hai bên. Thực hiện 3 hiệp 12-15 lần chống đẩy.

Bài tập 4

7 bài tập đơn giản nhất để bạn sở hữu một bộ ngực đẹp và hấp dẫn hơn - Ảnh 5

Nằm sấp, co chân ở đầu gối và giữ chúng ở mắt cá chân. Nếu bạn là người mới bắt đầu, hãy giữ tư thế này trong 20 giây, sau đó nghỉ 10 giây. Lặp lại điều này 3 lần.

Bài tập 5

7 bài tập đơn giản nhất để bạn sở hữu một bộ ngực đẹp và hấp dẫn hơn - Ảnh 6

Đứng cách tường nửa mét, duỗi thẳng hai tay ra trước mặt và bắt đầu dùng nắm đấm ấn vào tường. Bạn sẽ cảm thấy cơ ngực được vận động. Nhấn trong 20 giây, sau đó nghỉ 10 giây. Lặp lại 3 lần.

Bài tập 6

7 bài tập đơn giản nhất để bạn sở hữu một bộ ngực đẹp và hấp dẫn hơn - Ảnh 7

Nằm trên ghế dài, bóng lăn hoặc sàn nhà. Sử dụng tạ, căng ngực và bắt đầu nâng chúng lên với tốc độ bằng nhau. Sau đó, hạ chúng xuống và ngay lập tức nâng chúng lên một lần nữa. Lặp lại bài tập này 8 lần. Các quả tạ phải đủ nặng để khiến lần thực hiện cuối cùng trở nên khó khăn hơn. Thực hiện 3 set.

Bài tập 7

7 bài tập đơn giản nhất để bạn sở hữu một bộ ngực đẹp và hấp dẫn hơn - Ảnh 8

Bài tập này sẽ kéo căng cơ bắp của bạn và giúp cho vòng một của bạn có hình dáng đẹp. Lấy tạ để bổ trợ thêm. Khi đứng lên, hơi co chân ở đầu gối và nghiêng thân về phía trước. Khi bạn hít vào, nâng cánh tay của bạn sang hai bên (chúng cũng nên hơi cong ở khuỷu tay). Cẳng tay của bạn phải song song với mặt đất. Thực hiện 2 set, mỗi set 12 lần.

Theo Brightside

Không chỉ nữ giới mà tình trạng mụn trứng cá có thể là 'cơn địa chấn' với cả làn da của nam giới: Chuyên gia tiết lộ thủ thuật giúp các đấng mày râu diệt trừ những nốt mụn ấy

Không chỉ nữ giới mà tình trạng mụn trứng cá có thể là 'cơn địa chấn' với cả làn da của nam giới: Chuyên gia tiết lộ thủ thuật giúp các đấng mày râu diệt trừ những nốt mụn ấy

Đối với nhiều nam giới, mụn giảm dần theo thời gian nhưng không bao giờ biến mất hoàn toàn. Bài viết dưới đây sẽ giúp cánh đàn ông hiểu thêm về tình trạng này.

Xem thêm
Từ khóa:   bài tập cho ngực bí quyết có vòng 1 đẹp chăm sóc vòng 1

TIN MỚI NHẤT

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Video 35 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Đời sống 1 giờ 9 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Sao quốc tế 1 giờ 25 phút trước
Ô tô tông trúng nhóm người trên vỉa hè, 2 đứa trẻ bị mắc kẹt dưới gầm xe

Ô tô tông trúng nhóm người trên vỉa hè, 2 đứa trẻ bị mắc kẹt dưới gầm xe

Video 1 giờ 35 phút trước
Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Sao quốc tế 1 giờ 51 phút trước
Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Sao quốc tế 1 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới