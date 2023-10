5 thành phần cần phải tránh nếu bạn có làn da khô

Ảnh minh họa: Internet

Với rất nhiều loại sản phẩm trên thị trường, việc chăm sóc da có thể trở nên khá áp đảo, đặc biệt là nếu bạn có một loại da nhất định. Điều quan trọng là bạn phải biết loại thành phần mình cần, và chắc chắn biết loại thành phần bạn không cần.

Da khô là do da thiếu độ ẩm, nguyên nhân là do lượng bã nhờn tiết ra ít hơn. Một người thuộc loại da khô có thể có làn da bong tróc, thô ráp với kết cấu không đồng đều. Nguyên nhân của da khô có thể do nhiều yếu tố như di truyền, mùa và tuổi tác. Điều quan trọng là bạn phải thường xuyên dưỡng ẩm cho da và giữ cho da đủ nước. Có một số sản phẩm có các thành phần có tính chất làm khô da có thể khiến da bạn phản ứng và khô hơn nữa. Chúng có xu hướng lấy đi tất cả độ ẩm trên da của bạn, khiến loại da khô của bạn khó sống sót qua mùa đông hơn và đó là lý do tại sao bạn cần tránh xa các sản phẩm có các thành phần đó.



Dưới đây là 5 thành phần mà bạn phải tránh khi mua các sản phẩm chăm sóc da cho làn da khô của mình.