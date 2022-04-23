5 thành phần cần phải tránh nếu bạn có làn da khô

Da khô là do da thiếu độ ẩm, nguyên nhân là do lượng bã nhờn tiết ra ít hơn. Một người thuộc loại da khô có thể có làn da bong tróc, thô ráp với kết cấu không đồng đều. Nguyên nhân của da khô có thể do nhiều yếu tố như di truyền, mùa và tuổi tác. Điều quan trọng là bạn phải thường xuyên dưỡng ẩm cho da và giữ cho da đủ nước. Có một số sản phẩm có các thành phần có tính chất làm khô da có thể khiến da bạn phản ứng và khô hơn nữa. Chúng có xu hướng lấy đi tất cả độ ẩm trên da của bạn, khiến loại da khô của bạn khó sống sót qua mùa đông hơn và đó là lý do tại sao bạn cần tránh xa các sản phẩm có các thành phần đó. Dưới đây là 5 thành phần mà bạn phải tránh khi mua các sản phẩm chăm sóc da cho làn da khô của mình.

Với rất nhiều loại sản phẩm trên thị trường, việc chăm sóc da có thể trở nên khá áp đảo, đặc biệt là nếu bạn có một loại da nhất định. Điều quan trọng là bạn phải biết loại thành phần mình cần, và chắc chắn biết loại thành phần bạn không cần.

Cồn hoạt động như một chất kháng khuẩn trong các sản phẩm chăm sóc da và chúng có xu hướng khắc nghiệt hơn nhiều trên da. Sử dụng rượu với số lượng lớn có thể gây khó chịu và có thể làm khô da của bạn. Các hậu quả khác bao gồm làm suy yếu và phá vỡ hệ vi sinh vật và hàng rào của da.

Axit glycolic

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Axit glycolic là một axit beta hydroxy (BHA). Do có các phân tử siêu nhỏ, axit glycolic có thể dễ dàng thâm nhập vào da và có thể hoạt động như một chất tẩy tế bào chết. Là một chất tẩy tế bào chết, axit Glycolic có thể làm khô da bằng cách lấy đi tất cả độ ẩm của da.

Axit salicylic

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Một axit beta hydroxy khác là một chất tẩy tế bào chết nổi tiếng là axit salicylic. Mặc dù axit salicylic được biết đến với tác dụng làm giảm mụn trứng cá, nhưng nó có thể khá khắc nghiệt và có khả năng gây kích ứng hoặc làm khô da của bạn. Đối với những người có làn da nhạy cảm hoặc khô, axit salicylic có thể gây hại nhiều hơn lợi.

Parabens

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Parabens là hóa chất tổng hợp được sử dụng làm chất bảo quản không chỉ trong chăm sóc da mà còn trong thực phẩm, đồ uống và dược phẩm. Là một chất bảo quản, paraben có thể làm tăng thời hạn sử dụng của sản phẩm bằng cách ngăn vi khuẩn, nấm và nấm men có hại phát triển trên sản phẩm. Điều này có thể gây ra sự tích tụ paraben, sau đó có thể được da của bạn hấp thụ và có thể gây hại khá nhiều.

Hương liệu

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Hương thơm có thể được tìm thấy trong hầu hết các sản phẩm, từ chất dưỡng ẩm đến sữa rửa mặt. Một sản phẩm có mùi thơm có thể thu hút bạn đối với nó nhưng đối với một số người, hương thơm có thể thực sự không tốt cho làn da của họ. Nước hoa tự nhiên hoặc tổng hợp có thể hoạt động như một chất gây mẫn cảm cho da. Nếu sử dụng với liều lượng cao hơn, nó thậm chí có thể gây phát ban và kích ứng, đặc biệt là đối với những người có làn da nhạy cảm hoặc khô. Nước hoa là chất gây dị ứng được tìm thấy và thử nghiệm phổ biến nhất có thể gây viêm nặng và thậm chí là viêm da tiếp xúc, có xu hướng làm tổn thương da rất nhiều.

Theo Femina