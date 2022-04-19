Địa chỉ niềng răng uy tín tại Hà Nội

Niềng răng là phương pháp sử dụng các khí cụ như khay trong, mắc cài, dây cung, dây thun, hàm nong,... để điều chỉnh và sắp xếp răng về vị trí chuẩn trên cung hàm. Tùy theo nhu cầu, điều kiện mà bạn có thể lựa chọn niềng răng mắc cài hay niềng răng trong suốt để điều trị cho tình trạng của mình.

Mắc cài tự động là sự cải tiến của mắc cài truyền thống. Nó có chốt tự động trên mắc cài nên có thể tự giữ chắc dây cung và cho phép dây cung trượt một cách tự do trong rãnh mắc cài. Nhờ đó lực tác động luôn được đều đặn, ổn định, thời gian niềng răng nhanh hơn từ 4 - 6 tháng. Trong khi đó mắc cài truyền thống cần phải có dây thun để buộc cố định dây cung. Do đó thường dẫn tới tình trạng bung tuột thun, ảnh hưởng tới thời gian niềng răng.

Niềng răng mắc cài có nhiều loại, trong đó 2 loại mắc cài có nhiều loại là mắc cài kim loại hoặc mắc cài sứ. Mỗi loại mắc cài lại chia thành 2 loại là mắc cài truyền thống và mắc cài tự động.

Chỉnh nha mắc cài được đánh giá cao về tính hiệu quả, tuy nhiên nhược điểm của nó là không có tính thẩm mỹ, mắc cài lại vướng víu khó chịu trong miệng. Quá trình vệ sinh khó khăn hơn dẫn tới dễ mắc các bệnh lý răng miệng.

Niềng răng trong suốt hay niềng răng không mắc cài ra đời đã khắc phục hoàn toàn các nhược điểm của niềng răng mắc cài.

Khay niềng trong suốt ôm khít chân đường viền nướu nên gần như vô hình, rất khó để phát hiện ra đang niềng răng. Khay niềng được làm từ chất liệu nhựa mềm dẻo, không gây cộm vướng, không làm tổn thương khoang miệng. Ngoài ra khi ăn uống vệ sinh có thể tháo ra rất dễ dàng. Bạn hoàn toàn có thể sinh hoạt như bình thường sau đó đeo lại rất nhanh chóng. Đây được coi là phương pháp niềng răng hiện đại nhất, nhưng chi phí khá cao, gấp 2 - 3 lần mắc cài.

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Các tiêu chí đánh giá địa chỉ niềng răng uy tín

Nha khoa có đội ngũ bác sĩ có tay nghề, kiến thức chuyên môn cao

Sự thành công của ca niềng răng phụ thuộc 80% vào tay nghề của bác sĩ chỉnh nha. Chính vì vậy, để đánh giá địa chỉ niềng răng uy tín hay không bạn cần tìm hiểu thật kỹ đội ngũ bác sĩ tại đây. Bác sĩ có chuyên môn giỏi không, có nhiều năm kinh nghiệm không, có nhiều ca niềng thành công trước đó không.

Một bác sĩ giỏi sẽ đưa ra được phác đồ điều trị hiệu quả và chuyên biệt cho từng khách hàng. Bên cạnh đó, bác sĩ giỏi sẽ có các kỹ thuật niềng răng riêng giúp tối ưu thời gian cũng như giảm sự khó chịu tối đa cho người niềng. Những sự cố xảy ra bất ngờ trong quá trình niềng cũng sẽ được bác sĩ xử lý một cách nhanh chóng và kịp thời nhất.

Nha khoa có hệ thống máy móc, trang thiết bị hiện đại, tiên tiến

Chỉ bác sĩ giỏi là không đủ, nha khoa uy tín sẽ cần có hệ thống trang thiết bị hiện đại nhất để quá trình chỉnh nha diễn ra an toàn, nhanh chóng, hiệu quả cao.

Theo quy trình niềng răng chuẩn của bộ Y tế, trước khi niềng răng bác sĩ sẽ xem xét dựa trên các thông tin qua phim chụp X-quang, thăm khám trực tiếp trong và ngoài miệng, dấu răng,... Từ đó đánh giá được mức độ sai lệch và đưa ra phương án tối ưu.

Vì vậy nếu tại nha khoa có đầy đủ các máy móc như máy chụp X-quang, máy CT Cone Beam, máy iTero 5D, máy nhổ răng khôn,... sẽ tiện lợi hơn rất nhiều cho khách hàng và hỗ trợ quá trình niềng được nhanh chóng, liên tục.

Kỹ thuật niềng răng được thực hiện rõ ràng, theo đúng phác đồ của bác sĩ

Kỹ thuật niềng răng cũng là yếu tố đóng vai trò quan trọng quyết định tới hiệu quả điều trị. Vì vậy bạn cần tìm hiểu xem kỹ thuật niềng răng tại nha khoa có được thực hiện rõ ràng và đúng tiêu chuẩn hay không.

Địa chỉ niềng răng uy tín sẽ cho bạn biết chi tiết về phác đồ điều trị, các kỹ thuật sử dụng trong quá trình niềng: gồm có những bước nào, quá trình thực hiện ra sao, bước tiếp theo sẽ làm gì,...

Bác sĩ Đức giới thiệu đội ngũ y bác sĩ và nhân viên của nha khoa

Chính sách bảo hành

Mặc dù chính sách bảo hành chỉ là một yếu tố nhỏ, nhưng nó cũng có vai trò rất quan trọng. Một địa chỉ niềng răng chất lượng phải có chính sách bảo hành cho khách hàng. Đây là yếu tố giúp khách hàng có sự tin tưởng và an tâm. Hãy nhớ lưu ý điều này khi tìm kiếm địa chỉ nha khoa nhé.

Chi phí niềng răng tại nha khoa

Giá thành niềng răng luôn là yếu tố được khách hàng cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định niềng răng. Nếu chi phí niềng răng quá thấp, có thể chất lượng niềng răng sẽ không đạt chuẩn, khí cụ sử dụng không rõ xuất xứ. Còn nếu chi phí đội lên quá cao cũng sẽ khiến khách hàng gặp khó khăn về tài chính.

Do đó hãy cân nhắc một địa chỉ niềng răng có mức giá phù hợp, rõ ràng minh bạch về giá các dịch vụ trong quá trình niềng. Ngoài ra có chính sách trả góp giúp khách hàng giảm bớt nỗi lo về chi phí.

Niềng răng tại nha khoa Thúy Đức - Địa chỉ niềng răng uy tín tại Hà Nội

Nếu là một thành viên trong các group niềng răng hay thường xuyên tìm kiếm thông tin trên mạng, bạn sẽ dễ dàng tìm thấy các thông tin về nha khoa Thúy Đức. Dưới đây là những lý do bạn nên niềng răng tại Thúy Đức.

Được điều trị trực tiếp bởi bác sĩ Phạm Hồng Đức - Bác sĩ niềng răng giỏi tại Hà Nội

Là thành viên duy nhất tại miền Bắc thuộc Hiệp hội chỉnh nha Hoa Kỳ AAO

Bác sĩ đầu tiên tại Việt Nam đạt thứ hạng Diamond Invisalign (niềng răng trong suốt) 2021

Là một trong ít chuyên gia Invisalign (Invisalign Expert) được công nhận tại Đông Nam Á

Bác sĩ Đức là bác sĩ top 1 tại Việt Nam và top 3 toàn Đông Nam Á của hệ thống mắc cài tự động Damon - Ormco - Hoa Kỳ

Bác sĩ thuộc Hiệp hội nắn chỉnh răng thế giới IAO, Hiệp hội chỉnh nha thế giới WFO

Dịch giả của những cuốn sách chỉnh nha nổi tiếng như 1001 bí kíp lâm sàng trong chỉnh nha (2015), Các ca lâm sàng trong chỉnh nha (2015), Cơ sinh học trong chỉnh nha (2016),...

Đã có kinh nghiệm điều trị hơn 3500 ca chỉnh nha, được coi là một trong những bác sĩ có số lượng KH niềng răng lớn nhất Hà Nội.

Là người đầu tiên đưa phương pháp Niềng không nhổ răng F.A.C.E từ nước ngoài về ứng dụng tại Việt Nam, giúp hạn chế tối đa việc nhổ răng thậm chí không cần nhổ răng mà vẫn mang lại hiệu quả điều trị cao nhất.

Cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại

Nha khoa luôn không ngừng nâng cấp các trang thiết bị, máy móc để phục vụ tốt nhất cho quá trình niềng răng của khách hàng.

- Là nha khoa đầu tiên sở hữu máy quét dấu răng iTero 5D hiện đại nhất thế giới, cho kết quả niềng răng nhanh chóng, phát hiện bệnh lý răng miệng kịp thời.

- Có máy chụp X-quang, máy CT Cone Beam ngay tại phòng khám

- Có máy nhổ răng khôn bằng sóng siêu âm Piezotome

- Sử dụng mắc cài thông minh Damon của hãng Ormco - thương hiệu mắc cài nổi tiếng và lâu đời nhất của Mỹ

- Là đối tác chiến lược của hãng Invisalign tại Việt Nam, bác sĩ có số lượng ca niềng Invisalign nhiều nhất trong năm 2022

Có chế độ bảo hành, chính sách giá trả góp linh hoạt cho khách hàng

Tại Thúy Đức, ngay từ khi tư vấn, khách hàng sẽ được thông báo toàn bộ chi phí niềng răng một cách minh bạch rõ ràng. Hoàn toàn không phát sinh bất cứ chi phí nào trong suốt quá trình niềng răng.

Nha khoa cũng có chính sách trả góp để giảm bớt gánh nặng về chi phí cho các khách hàng niềng răng. Chỉ cần trả trước từ 30 - 50% chi phí, số còn lại có thể trả nốt trong vòng từ 6 - 9 tháng với lãi suất 0%.

Chế độ bảo hành lâu dài, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng trong và sau quá trình chỉnh nha.

Dịch vụ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, tận tâm

Các bạn chăm sóc khách hàng tại nha khoa luôn thân thiện, nhiệt tình hỗ trợ khách hàng khi có thắc mắc.

Nhắn tin nhắc lịch hẹn tái khám

Gọi điện hỏi han tình trạng khách hàng sau khi thực hiện các dịch vụ tại nha khoa.

Hướng dẫn cách chăm sóc, vệ sinh vệ sinh răng miệng sau mỗi lần tái khám

Hỗ trợ giải quyết khi có vấn đề một cách nhanh nhất.

Trên đây là những tiêu chí để đánh giá một địa chỉ niềng răng uy tín chất lượng. Hy vọng qua bài viết bạn đã biết cách tìm cho mình nha khoa để gửi gắm. Chúc bạn sớm có hàm răng như mong muốn nhé!