5 sai lầm khi ăn uống khiến bạn mãi không thể giảm cân

Làm đẹp 16/02/2023 17:09

Dù cố gắng ăn kiêng thời gian dài mà vẫn không giảm được cân, lý do có thể là điều khiến bạn bất ngờ.

Từ chế độ ăn keto đến thuần chay, không liên tục đến chế độ ăn kiêng nhạt, có rất nhiều kiểu ăn kiêng khác nhau mà một người lựa chọn và hy vọng giảm cân. Tuy nhiên, bạn đã từng ăn kiêng trong một thời gian dài mà cân nặng vẫn không giảm? Nếu có, thì việc bạn không giảm cân không phải là lỗi của chế độ ăn kiêng.

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Ảnh minh họa: Internet

Do thói quen ăn uống sai lầm, có khả năng bạn không giảm cân ngay cả sau khi ăn thực phẩm lành mạnh. Hầu hết mọi người không tham khảo ý kiến ​​​​của các chuyên gia dinh dưỡng hoặc bác sĩ ăn kiêng mà nhờ đến sự trợ giúp của internet để tuân theo một kế hoạch ăn kiêng.

Tùy thuộc vào thông tin họ có được trên mạng, họ đã tuân theo các phương pháp ăn kiêng sai lầm trong một thời gian dài. Hậu quả của việc này là cân nặng không giảm mà có trường hợp còn tăng lên.

Sau đây là 5 sai lầm liên quan đến thực phẩm khiến việc ăn kiêng không hiệu quả và khó giảm cân. 

Kế hoạch ăn kiêng ưa thích theo lời đồn

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Ảnh minh họa: Internet

Mọi người bắt đầu tiêu thụ những thứ không có tên trong tiếng mẹ đẻ của họ với hi vọng nghe theo lời đồn nó sẽ giúp mình giảm cân nhanh. Không tiêu thụ thực phẩm hoặc nguyên liệu không có sẵn trong khu vực của bạn và tên không có trong ngôn ngữ của bạn. Bạn nên ăn thức ăn tươi nấu tại nhà với trái cây và rau quả tươi có sẵn ở chợ địa phương.

Bỏ bữa sáng

Nếu bạn bỏ lỡ các bữa ăn trong ngày hoặc không kịp ăn sáng trước khi đến văn phòng thì đây chính là sai lầm lớn nhất mà bạn đang mắc phải. Làm như vậy không chỉ khiến cơ thể bạn bị thiếu hụt các chất dinh dưỡng thiết yếu mà còn có thể gây ra các vấn đề như mệt mỏi, chóng mặt, huyết áp thấp, máu lưu thông trong cơ thể kém, v.v.

Thiếu kiến ​​thức về giá trị dinh dưỡng

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Ảnh minh họa: Internet

Chúng ta coi thực phẩm là tốt cho sức khỏe mà không cần đọc nhãn của nó. Đây là một sai lầm lớn. Thực phẩm đóng gói không nên được tiêu thụ để giảm cân. Nếu bạn làm như vậy, hãy đọc nhãn trước.

Ví dụ, mọi người coi bánh mì nâu có sẵn trên thị trường là tốt cho sức khỏe, nhưng đôi khi lượng calo của nó nhiều hơn bánh mì trắng. Đó là lý do tại sao không tiêu thụ bất cứ thứ gì mà không biết giá trị dinh dưỡng của nó.

Không tập thể dục mà chỉ ăn kiêng

 

Không có lối tắt để trở nên mảnh mai. Nếu chọn bất kỳ chế độ ăn kiêng nào, bạn cảm thấy rằng mình sẽ không phải tập thể dục, thì không phải vậy. Rất khó để giảm cân chỉ với sự trợ giúp của chế độ ăn kiêng hoặc chỉ tập thể dục.

Ngay cả khi trọng lượng giảm, nó có thể tăng lên trong một thời gian ngắn. Hãy ghi nhớ điều này, hãy giữ tỷ lệ 60 và 40. Tức là tập trung vào 60 ph

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Ảnh minh họa: Internet

ần trăm chế độ ăn uống và dành 40 phần trăm cho việc tập thể dục. Thay vì tập luyện cường độ cao, thậm chí 40 đến 50 phút đi bộ trong ngày là đủ.

Thiếu ngủ

Có được một đêm ngon giấc là rất quan trọng để giảm cân. Mọi người bắt đầu ăn kiêng nhưng không cải thiện chu kỳ giấc ngủ của mình. Đây là lý do tại sao cơ thể không thể giảm cân.

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Ảnh minh họa: Internet

Cần ngủ đủ 7 đến 8 tiếng mỗi ngày. Quá trình trao đổi chất chậm lại khi thức dậy muộn vào ban đêm và bạn thất bại trong việc cố gắng giảm cân nếu thiếu ngủ.

Theo Times of India

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