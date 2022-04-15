5 sai lầm cực phổ biến mà chị em phụ nữ hay mắc phải khi làm đẹp

Đây là một trong những thói quen mà nhiều chị em phụ nữ không thể bỏ được. Nặn mụn có thể khiến da bị nhiễm vi khuẩn. Bạn không nên nặn và thoa kem trị liệu có chứa hydrocortisone và benzoyl peroxide sáu khi nặng. Nếu bạn vẫn không thể chịu đựng được những cục mụn xấu xí, hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ da liễu để bảo đảm an toàn.

Tia cực tím từ ánh sáng mặt trời không chỉ gây ra nếp nhăn, đẩy nhanh quá trình lão hóa da mà còn là nguyên nhân gây ung thư da. Vì vậy, bạn cần thoa kem chống nắng hai giờ một lần khi ra ngoài trời nắng. Kem chống nắng có chỉ số chống tia cực tím (SPF) từ 30 trở lên được khuyên dùng. Những vùng bạn nên thoa kem chống nắng là mặt, tai và tay.

3. Xịt nước hoa lên cổ tay

Nếu bạn xịt nước hoa lên cổ tay và chà xát, nó sẽ sớm mất đi mùi hương do ma sát nhiệt. Đừng nên làm như vậy, bạn hãy xịt nước hoa lên cổ, bên trong khuỷu tay, sau tai trước khi mặc áo khoác. Và khi bạn mặc quần áo vào, mùi nước hoa đã khô sẽ tiếp xúc với hơi ẩm, sau đó tỏa hương khắp cơ thể khiến bạn thơm suốt cả ngày.

4. Chải tóc từ trên xuống

Dùng lược cuộn từ đỉnh đầu xuống cũng giống như việc bạn xoa bóp da đầu. Nếu làm như vậy, tóc sẽ bị rối và dễ rụng. Ngoài ra, nếu bạn chải mạnh từ trên xuống, phần đuôi tóc của bạn sẽ bị chẻ ngọn và hư tổn. Tốt nhất là chải nhẹ phần tóc từ dưới lên trên đầu. Nếu muốn chải tóc từ trên xuống, bạn cần gỡ phần tóc bị rối trước đã.

5. Lau tóc bằng khăn

Sau khi gội đầu, việc chà xát bằng khăn rất có hại cho tóc như làm hư tóc và làm phai màu tóc. Tốt nhất bạn nên làm khô tóc bằng cách quấn khăn lên toàn đầu, thấm hết nước và lau nhẹ nhàng.

Theo Kormedi.com