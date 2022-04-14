Tạm biệt da khô! Đây là cách mà loại trái cây nhiệt đới thời thượng này chữa lành làn da loang lỗ thiếu sức sống của bạn

Vì bơ có nhiều chất béo lành mạnh và là nguồn cung cấp vitamin E và C tuyệt vời nên chúng đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì sức sống và sức khỏe của làn da. Hơn nữa, bơ còn là vị cứu tinh cho làn da khô. Dưới đây là tất cả các cách mà quả bơ giúp chữa lành làn da khô và loang lổ dành cho bạn.

Biotin là một thành viên của gia đình vitamin B phức hợp và chứa nhiều đặc tính dưỡng ẩm. Khi sử dụng tại chỗ, nó có thể giúp củng cố làn da khô vì nó có thể tạo ra các axit béo giúp nuôi dưỡng làn da. Nó cũng kích thích các tuyến dầu hoạt động tốt, vì vậy bạn có thể yên tâm rằng nếu bạn kết hợp bơ vào quy trình chăm sóc da của mình, chúng sẽ không chỉ chăm sóc làn da khô của bạn mà còn giúp ngăn ngừa tình trạng khô da trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Người ta thường biết rằng da khô làm tăng sự xuất hiện của các nếp nhăn hơn bất kỳ loại da nào khác do thiếu độ đàn hồi vì sản xuất không đủ bã nhờn. Sử dụng các sản phẩm có bơ có thể giúp ích cho việc này vì chúng có một số chất béo nhất định giúp cải thiện độ đàn hồi của da khi sử dụng tại chỗ. Do đó nó làm giảm sự xuất hiện của các nếp nhăn và làm cho làn da trông trẻ trung hơn.

3. Nó làm dịu da khô

Ảnh minh họa: Internet

Những người có làn da khô thường bị các bệnh về da như chàm và da bong tróc không chịu biến mất. Bơ có chứa chất chống oxy hóa và vitamin giúp tăng tốc độ phục hồi da và giúp chữa lành da khô, bong tróc và viêm khi sử dụng tại chỗ. Bơ cũng làm dịu da an toàn, vì vậy bạn cũng có thể tạm biệt làn da mẩn đỏ nếu sử dụng loại trái cây này.

4. Nó làm ẩm da toàn diện

Ảnh minh họa: Internet

Những người có làn da khô luôn tìm kiếm các sản phẩm dưỡng ẩm tuyệt vời, và dầu bơ là loại dầu không thể bỏ qua khi nói đến việc dưỡng da tức thì. Ngoài vitamin E, là một thành phần vô cùng nuôi dưỡng, bơ còn chứa kali, lecithin, và nhiều hơn nữa, giúp nuôi dưỡng và giữ ẩm cho da.

Theo Be Beautiful