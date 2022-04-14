Cồn trong mỹ phẩm bạn sử dụng hàng ngày có thực sự gây hại cho da?

Một trong những chất gây tranh cãi nhất trong danh sách “không được phép sử dụng” là cồn, một thành phần không được ưa chuộng trong vài năm qua vì bị quá nhiều thương hiệu lạm dụng. Mặc dù cồn có thể gây hại cho da, nhưng không phải tất cả các loại cồn đều được tạo ra hoặc hoạt động theo cùng một cách. Do vậy câu trả lời cho câu hỏi "Tôi có nên tránh sử dụng cồn khô ng?" có một chút khó khăn.

Hiện nay trên nhiều nhãn sản phẩm chăm sóc da đều có chứng minh cam kết về an toàn cho da và ý thức bảo vệ môi trường, cùng với đó là cam kết không chứa sulphates, paraben, dầu khoáng, màu nhân tạo.

Bà Rachaelle Rempe, người sáng lập thương hiệu chăm sóc da Auraiha cho biết: “Khi nói đến cồn trong mỹ phẩm, chúng tôi chia thành hai loại: cồn khô và cồn béo . Bà chỉ ra rằng mặc dù không có loại cồn nào là "tốt" và "xấu" nhưng nhiều thương hiệu mỹ phẩm sử dụng chúng với nhiều mục đích khác nhau.

Cồn khô

Cồn khô rất dễ bay hơi và có tính khử nước sâu. Nếu bạn phát hiện ra chúng trong danh sách thành phần thì hãy bỏ qua sản phẩm đó. Mất nước có thể gây ra hiệu ứng domino trên da, dẫn đến ngứa, nhạy cảm, xỉn màu, sản xuất quá nhiều bã nhờn, nếp nhăn và nhiều triệu chứng khác.

Nếu cồn khô là mối đe dọa đối với sức khỏe làn da, tại sao một số thương hiệu vẫn sử dụng chúng? Các loại cồn etylic, metanol, etanol, isopropyl, benzyl hầu hết được sử dụng làm chất kháng khuẩn hoặc làm dung môi, giúp cải thiện kết cấu của công thức.

Có rất nhiều dòng sản phẩm chăm sóc da dành cho da dầu hoặc da bị mụn sử dụng cồn như một chất làm se da nhờ vào khả năng hấp thụ dầu thừa và mang lại cảm giác tươi mát, se khít. Điều này khiến người dùng cảm thấy các loại sản phẩm này có công dụng hiệu quả đối với họ.

Tuy nhiên, cảm giác hài lòng xảy ra đồng nghĩa với việc các sản phẩm đó đã lấy đi tất cả lượng dầu tự nhiên trên da, kể cả những chất dư thừa bạn muốn loại bỏ và những chất cần thiết mà làn da cần để duy trì sự khỏe mạnh, từ đó dễ phá hỏng hàng rào bảo vệ da.

Cồn khô có thể làm cho kết cấu của sản phẩm nhẹ hơn, giúp các thành phần khác trong công thức thẩm thấu vào da tốt hơn và hoạt động như chất bảo quản. Mặc dù tất cả những đặc điểm này có vẻ tốt, nhưng các vấn đề chỉ thực sự xảy ra sau quá trình sử dụng lâu dài.

Bà Rempe nói: “Nhiều thương hiệu chăm sóc da kết hợp cồn khô giống như loại có trong thức uống để làm chất làm se da, có lợi cho những người có da nhờn. Mặc dù những điều này cho thấy kết quả ngắn hạn, nhưng các nghiên cứu chỉ ra rằng các loại cồn khô tác động tiêu cực đến làn da của bạn về lâu dài bởi vì chúng gây kích ứng và phá vỡ khả năng tự tái tạo của da. Nhiều thương hiệu chăm sóc da kết hợp cồn khô giống như cồn trong rượu bia để làm se da dành cho những người da nhờn. Mặc dù những điều này có thể tạo ra kết quả trong ngắn hạn, nhưng các nghiên cứu chỉ ra rằng các loại cồn khô tác động tiêu cực đến làn da của bạn về lâu dài - chúng gây kích ứng da và phá vỡ khả năng tự tái tạo của da. Sử dụng các sản phẩm này như một phần thói quen hàng ngày có thể làm tăng lượng bã nhờn tự nhiên để bù đắp cho tình trạng khô da do cồn gây ra và làm trầm trọng thêm các tình trạng như bệnh chàm và bệnh trứng cá đỏ.

Cồn béo

Ngược lại với cồn khô, cồn béo đặc biệt có lợi cho làn da của bạn. Cồn béo là các hợp chất có nguồn gốc từ một số loại sáp tự nhiên, thực vật và ngũ cốc chưa tinh chế, hoạt động như chất nhũ hóa và chất làm mềm trong một số sản phẩm.

Christin Powell - giám đốc điều hành và đồng sáng lập nhãn hiệu chăm sóc da Kinship chia rẻ rằng những loại cồn này giúp dưỡng ẩm và mang lại cảm giác sảng khoái cho cơ thể với bất kỳ sản phẩm chăm sóc da nào. Vì vậy nếu bạn tìm thấy các sản phẩm như cetyl, behenyl, stearyl hoặc cetearyl trong danh sách thành phần của sản phẩm thì đừng nên lo lắng bởi chúng chỉ giúp ổn định các hoạt chất như axit salicylic, oxit kẽm và axit hyaluronic, và ngăn ngừa mất độ ẩm trên da.

Bản chất không gây kích ứng của các axit béo khiến chúng trở thành tác nhân hoàn hảo để pha trộn các thành phần gốc dầu và nước với nhau, đồng thời giúp tạo ra kết cấu dạng kem, đặc hơn, mang lại cảm giác láng mịn trên da. Ngoài ra, khả năng làm mềm của các axit béo giúp làm phẳng các tế bào trên lớp ngoài của da, cải thiện kết cấu của da và làm cho da mềm mịn hơn khi chạm vào.

Những loại cồn béo không gây kích ứng này có thể mang lại nhiều lợi ích cho mọi loại da, đặc biệt đối với những người đang tìm kiếm một loại dầu tăng cường dưỡng ẩm. Bà Rempe nói: “Cồn béo đến từ các axit béo, có trong dầu, tạo ra hiệu ứng dưỡng ẩm và giúp làm dày kem lót. Chúng có lợi cho làn da của chúng ta về lâu dài, đặc biệt là đối với những người có làn da khô."

Bạn có nên sử dụng sản phẩm chứa cồn không?

Cuối cùng, vấn đề là làm thế nào và tại sao những loại rượu đó lại ở đó. Khi sử dụng phương pháp điều trị tại chỗ hoặc điều trị vết thương bị nhiễm trùng, cồn khô không gây hại nếu chỉ sử dụng trong một thời gian ngắn. Nếu một sản phẩm mà bạn sử dụng thường xuyên có chứa một loại cồn khô trong công thức của nó và được liệt kê trong 6 thành phần đầu tiên, thì tốt hơn bạn nên ngưng sử dụng sản phẩm đó.

Rượu béo chính là thứ bạn sẽ muốn có trong thói quen chăm sóc da của mình. Bà Powell giải thích: “Các loại cồn béo là rất tốt, nhưng khi bị biến tính thì cồn có thể có tác dụng làm khô và se da, tuy nhiên lại không có khả năng bảo vệ hàng rào của da một cách hiệu quả.”

Cần phải biết những loại rượu này hoạt động như thế nào để có thể đánh giá một sản phẩm trước khi quyết định xem bạn có muốn sử dụng nó hay không, vì chúng có thể làm gián đoạn hoặc cải thiện thói quen chăm sóc da của bạn.

Theo Today Online