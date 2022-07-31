4 tips giúp ngăn ngừa tình trạng lão hoá da sớm, giúp cơ thể trẻ trung lại tránh xa bệnh tật

Làm đẹp 31/07/2022 10:00

Hãy luyện tập ngay những điều này nếu không muốn làn da nhanh bị lão hoá

Bảo vệ làn da khỏi ánh nắng mặt trời mỗi ngày

4 tips giúp ngăn ngừa tình trạng lão hoá da sớm, giúp cơ thể trẻ trung lại tránh xa bệnh tật - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cho dù làm bất kỳ việc gì như làm việc ngoài trời, hay tắm nắng ngoài bãi biển, ... thì chống nắng cho da là điều cần thiết.

Có nhiều cách để giúp cho làn da tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời như: đội mũ rộng vành, mặc quần áo chống nắng, sử dụng kem chống nắng có phổ rộng và chỉ số SPF tối thiểu là từ 30 trở lên đồng thời có các tác dụng chống nước.

Kem chống nắng nên được thoa đều cho các vùng da đặc biệt là những vùng da không được che bởi quần áo. Và sử dụng chúng hàng ngày. Nếu bị đổ mồ hôi nhiều, thì nên thoa kem chống nắng 2 giờ một lần.

Hạn chế tiêu thụ đường

4 tips giúp ngăn ngừa tình trạng lão hoá da sớm, giúp cơ thể trẻ trung lại tránh xa bệnh tật - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tiêu thụ đường thường xuyên sẽ khởi động một quá trình trong hệ thống tiêu hóa của chúng ta gọi là glycation dẫn đến sản sinh chất AGE. Chất AGE phá vỡ collagen do cơ thể của bạn tạo ra (đó là protein giữ cho da của chúng ta căng mọng).

Tập thể dục đều đặn mỗi ngày

4 tips giúp ngăn ngừa tình trạng lão hoá da sớm, giúp cơ thể trẻ trung lại tránh xa bệnh tật - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Một vài nghiên cứu đã phát hiện ra rằng tập thể dục vừa giúp cải thiện lưu thông máu vừa tăng cường hệ thống miễn dịch. Nhờ sự lưu thông máu hoạt động tốt nên có thể mang lại làn da trẻ trung và khỏe mạnh.

Sự phá hủy này có thể diễn ra rất nhanh và cản trở việc tái tạo của làn da. Điều này khiến cho làn da trở nên chảy xệ và xuất hiện các nếp nhăn. Khi bạn hạn chế tiêu thụ đường, việc sản xuất collagen sẽ được cân bằng lại và cả da và sức khỏe cũng có ảnh hưởng tốt. 

Hầu như tất cả các thực phẩm chúng ta ăn có thể chứa đường, vì vậy điều quan trọng là phải tránh thêm đường vào cà phê hoặc trà buổi sáng của bạn.

Áp dụng chế độ ăn lành mạnh

4 tips giúp ngăn ngừa tình trạng lão hoá da sớm, giúp cơ thể trẻ trung lại tránh xa bệnh tật - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Hãy tập thói quen cân bằng chế độ dinh dưỡng hằng ngày bằng cách sử dụng các loại thực phẩm, rau củ quả chứa nhiều collagen như thực phẩm có màu đỏ, các loại rau màu xanh đậm, đậu nành, bắp cải… Đồng thời hạn chế đến mức tối đa đồ ăn cay nóng, đường, tinh bột…

Ngoài ra, đường chính là một trong những nguyên nhân gây kích thích sự phát triển của các gốc tự do, gây viêm và tàn phá tế bào. Vì vậy hãy luôn cân nhắc một chế độ ăn uống ít đường, để các tế bào duy trì được sự cân bằng và luôn khỏe mạnh.

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