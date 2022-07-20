"Hô biến" mắt nhỏ thành to chỉ với vài bước "múa cọ" đơn giản

Tùy từng hoàn cảnh cũng như trang phục mà bạn có thể lựa chọn màu phấn mắt phù hợp cho mình. Tuy nhiên, nếu chỉ muốn dừng lại ở một lớp makeup trong trẻo, ngọt ngào, bạn chỉ cần sử dụng 2 màu mắt thuộc tông nâu - cam cơ bản: màu nhạt hơn để tan toàn bộ bầu mắt và màu đậm hơn để nhấn nhá tạo độ sâu cho phần hốc mắt.

Bạn có thể dung eyeliner nhũ bạc, sáng màu để viền mắt dưới. Việc viền mắt dưới bằng eyeliner sáng màu sẽ khiến mắt bạn trở nên tươi tắn, to tròn hơn. Đặc biệt, khi bạn viền mắt càng sát với diềm mắt phía trong, hiệu ứng mang lại càng tốt.

Sử dụng kem nền cho mắt

Bạn nên bắt đầu với nền mắt (eye shadow base), một bước cần thiết để giúp đôi mắt trở nên sáng hơn và giữ màu mắt lâu trôi.

Nếu bầu mắt của bạn bị khô, bạn có thể dùng kem che khuyết điểm, nhưng nếu làn da nơi này ở mức độ bình thường, bạn hãy sử dụng nền mắt để giúp duy trì độ ẩm, đồng thời khiến lớp trang điểm trở nên mịn màng hơn.

Phấn highlight

Bạn có thể gán cho thỏi highlight của bạn bất cứ tên gọi nào khác, tuy nhiên chúng chính là bước cuối cùng hoàn thiện đôi mắt sáng ngời cho bạn. Dùng một chút highlight chặm lên phần quầng chữ U quanh mắt bạn sẽ tạo được một vùng phản chiếu ánh sáng tốt hơn, khiến đôi mắt bạn to hơn và trở nên long lanh hơn.

Kẹp mi

Sử dụng kẹp từ sát chân mi để làn mi cong đều từ gốc tới ngọn. Mách bạn, nếu bạn sử dụng kẹp uốn mi trước khi bạn chuốt mascara, mắt bạn sẽ tạo được cảm giác to tròn hơn đấy.

Thế nhưng, không phải cô nàng nào cũng may mắn sở hữu một hàng lông mi dày đẹp và cong vút. Vì thế, đôi lúc, chị em cũng cần đến sự trợ giúp đắc lực từ lông mi giả. Nàng nên lựa chọn lông mi giả có độ dày và chiều dài vừa phải, phù hợp với dáng mắt để tránh gây cảm giác nặng nề, cộm mắt mà lại vô tình “cộng” thêm vài tuổi cho bản thân nhé.

Chuốt mascara

Thay vì dùng cả thân mascara, bạn chỉ nên dùng đầu cây chuốt mi để chải từng sợi mi riêng rẽ, điều này giúp cho mascara không bị vón cục và mi không bị dính vào nhau. Đừng quên chuốt cả phần mi dưới mắt để giúp đôi mắt thêm hài hòa và lung linh nhé!

Giảm bọng mắt trước khi trang điểm

Bọng mắt sẽ khiến bạn trông mệt mỏi, thiếu sức sống dù đã trang điểm kỹ. Vì vậy trước khi làm đẹp cần tập trung đối phó với đôi mắt sưng húp. Cách đơn giản và tiết kiệm nhất để giảm bọng mắt là dùng vài viên đá, bọc trong khăn rồi chườm lên khu vực này.