Top 5 màu son trendy lại còn siêu "hack da" cho các nàng da ngăm

Tone son đỏ đất khi thoa trên nền da trắng hay da nâu đều mang đến nét đẹp riêng. Tùy theo sở thích và phong cách cá nhân mà các nàng có thể lựa chọn màu son nghiêng hẳn về nâu hoặc đỏ pha thêm chút nâu nhẹ nhàng.

Đứng đầu trong danh sách những màu son cho da ngăm mặt mộc phù hợp và tôn da nhất phải kể đến màu đỏ đất. Những thỏi son có tone màu trầm ấm như đỏ đất hoặc tương tự như vậy thường không kén da. Bởi vậy sẽ là lựa chọn hợp lý nhất cho những nàng da ngăm, đã vậy lại còn lười trang điểm nữa chứ.

Nhiều nàng chắc hẳn vẫn còn e ngại vì sợ đỏ đất gần như tương đồng với màu da và khiến nàng trông “dừ” hơn. Tuy nhiên, nó hoàn toàn trái với suy nghĩ của bạn, màu đỏ đất không chỉ tôn da mà còn cực kỳ hack tuổi, giúp bạn trở nên trẻ trung, xinh đẹp và cuốn hút hơn bội phần. Màu son này được các cô nàng da ngăm yêu thích nhất bởi sử dụng đơn giản, chẳng cần makeup cầu kỳ mà vẫn nổi bật giữa đám đông.

Tông đỏ rượu vang, nâu, nâu sẫm

Với những tone màu trầm ấm như đỏ rượu vang, nâu, nâu sẫm… rất phù hợp với các chị em có làn da ngăm bánh mật. Những tone màu này có nét tương đồng với màu da ngăm nhưng lại giúp làn da trở nên rất sang trọng, đem lại diện mạo cuốn hút và cá tính cho nàng.

Nếu bạn có màu da ngăm đen nên lựa chọn những màu son có tone này để giúp gương mặt bạn trông sáng sủa và thu hút hơn.

Tông cam đất

Với sự lên ngôi của những tông màu cam đất thì đây là một gợi ý cực phù hợp và trendy cho các nàng da ngăm. Người Việt Nam có undertone đa số là warm (da ấm) nên sẽ thích hợp với các màu son cam hơn.

Nếu các nàng da ngăm lo sợ sắc cam sẽ làm xỉn màu da thì cam đất chính là lựa chọn thay thế cực kỳ tuyệt vời. Màu son không những phù hợp với ngày cuối tuần dạo phố mà còn phù hợp cho cả những cô nàng công sở hay học sinh sinh viên khi lên lớp. Đặc biệt là nàng nào kết hợp cùng make-up Tây sẽ càng thêm “chất” và thu hút cực kỳ.

Màu son này cũng phù hợp với khá nhiều tone makeup khác nhau theo nhu cầu, sở thích của từng người, thậm chí dù là không trang điểm thì màu son này cũng sẽ giúp làn da bánh mật khỏe khoắn thêm sự thu hút.

Tông hồng

Bạn đang loay hoay không biết nên chọn màu sắc nào giữa muôn vàn tone hồng thì hãy tham khảo hồng đất. Khác với màu hồng cánh sen hay hồng tươi sẽ làm xỉn da bạn rất nhiều thì màu hồng đất không hề có khuyết điểm đó.

Màu son không làm tôn da bần bật như các màu son tone đất. Nhưng sẽ giúp bạn thêm dịu dàng và thích hợp cho các bạn nữ đang độ tuổi đi học hơn là các màu son trầm. Vì thế nên nàng nào da ngăm mà đam mê các son tone hồng thì có thể thử màu son này nhé!

Ngoài ra các nàng cá tính cũng có thể thử nghía qua các màu son hồng nude. Để tổng thể khuôn mặt không bị nhợt nhạt thì các nàng có thể nhấn nhá thêm phần mắt và má hồng. Da ngăm và đôi môi nude căng mọng là tổ hợp cực kỳ sexy mà cuốn hút đấy nhé!

Tông màu nude

Khi nói đến màu son cho da ngăm thì không thể bỏ qua tông màu nude được. Màu nude là những tone màu chuẩn đỏ, hồng, cam… được pha với màu trắng, trước đây những tone màu nude chỉ phổ biến ở các nước Âu Mỹ, thời gian gần đây mốt son nude ở các nước châu Á đã dần trở nên phổ biến.

Màu son nude giúp các cô nàng trở nên quyến rũ, tinh tế và vô cùng sang trọng. Son màu nude là loại son không kén da, dù là da bánh mật hay da trắng sáng vẫn có thể sử dụng mà không làm mất đi vẻ tự nhiên, hài hòa giữa màu son và màu da. Những cô nàng da ngăm có thể lựa chọn màu son nude nhẹ nhàng để tạo cảm giác môi căng mọng, cuốn hút nhé.