4 phương pháp chăm sóc sắc đẹp phổ biến gây hại cho sức khỏe, nhưng nhiều người không biết vẫn làm mỗi ngày

Làm đẹp 18/12/2023 11:05

Mặc dù có nhiều bí quyết làm đẹp hứa hẹn mang lại làn da rạng rỡ và vẻ ngoài trẻ trung nhưng một số phương pháp làm đẹp 'táo bạo' có thể gây hại lớn cho sức khỏe.

1. Tắm nắng quá mức 

Phơi nắng cơ thể dưới ánh sáng mặt trời liên tục và kéo dài là một trong những thủ phạm phổ biến gây nên tình trạng sạm da, da xỉn màu hay thậm chí tàn nhang.

4 phương pháp chăm sóc sắc đẹp phổ biến gây hại cho sức khỏe, nhưng nhiều người không biết vẫn làm mỗi ngày - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Các tia cực tím (UV) có thể làm hỏng DNA trong tế bào da, làm tăng nguy cơ ung thư da. Ngoài ra, tia cực tím còn đẩy nhanh quá trình lão hóa, dẫn đến nếp nhăn, đường nhăn và đốm đồi mồi. Lựa chọn các phương pháp thay thế an toàn hơn như kem dưỡng da giúp rám nắng tự nhiên hoặc thuốc xịt rám nắng có thể mang lại vẻ ngoài rám nắng nhưng lại an toàn, không ảnh hưởng lớn đến sức khỏe

2. Thành phần có hại

4 phương pháp chăm sóc sắc đẹp phổ biến gây hại cho sức khỏe, nhưng nhiều người không biết vẫn làm mỗi ngày - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Một xu hướng làm đẹp nguy hiểm khác là lạm dụng một số sản phẩm mỹ phẩm, đặc biệt là những sản phẩm có chứa thành phần gây hại. Một số mỹ phẩm có thể chứa các hóa chất mạnh, chất gây dị ứng hoặc thậm chí là chất gây ung thư có thể gây kích ứng da, gây ra phản ứng dị ứng hoặc góp phần gây ra các vấn đề sức khỏe lâu dài. Đọc nhãn sản phẩm và lựa chọn các sản phẩm làm đẹp có thành phần tự nhiên hoặc không gây dị ứng có thể giúp giảm thiểu những rủi ro này.

3. Dụng cụ tạo kiểu tóc

4 phương pháp chăm sóc sắc đẹp phổ biến gây hại cho sức khỏe, nhưng nhiều người không biết vẫn làm mỗi ngày - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Việc sử dụng quá nhiều các dụng cụ tạo kiểu tóc như máy ép tóc và máy uốn tóc cũng có thể gây nguy hiểm. Tiếp xúc với nhiệt độ quá cao có thể dẫn đến hư tổn, gãy và rụng tóc. Điều quan trọng là phải sử dụng những dụng cụ tạo kiểu này một cách điều độ, bôi chất bảo vệ cho tóc của thường xuyên đồng thời có cân đối thời gian làm-nghỉ tạo kiểu để duy trì sức khỏe.

4. Chăm sóc sắc đẹp

4 phương pháp chăm sóc sắc đẹp phổ biến gây hại cho sức khỏe, nhưng nhiều người không biết vẫn làm mỗi ngày - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Các phương pháp làm đẹp xâm lấn, chẳng hạn như lột da bằng hóa chất và điều trị bằng laser, tiềm ẩn những rủi ro nếu không được thực hiện bởi các chuyên gia có trình độ. Sử dụng không đúng cách có thể dẫn đến bỏng, sẹo hoặc các vấn đề về sắc tố da. Luôn nghiên cứu và lựa chọn các bác sĩ có uy tín cho các phương pháp điều trị chăm sóc sắc đẹp.   

Từ khóa:   chăm sóc da chăm sóc tóc cách chăm da sai lầm

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