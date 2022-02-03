4 mẹo giúp bạn thay đổi vẻ ngoài để năm mới trông hoàn mỹ hơn

Làm đẹp 03/02/2022 10:12

Thay đổi màu tóc, hình dạng lông mày hoặc chỉ đơn giản là trang điểm theo một cách khác - ngay cả những thay đổi nhỏ nhất cũng có thể ảnh hưởng đến diện mạo của chúng ta. Và điều đó có nghĩa là cảm giác cũng khác.

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, ví dụ như nhuộm tóc, có thể ảnh hưởng đến hình ảnh bản thân của bạn, mang lại sự hài lòng về tâm lý và thậm chí giải tỏa căng thẳng.

Dưới đây là những mẹo này để thay đổi diện mạo của bạn trong trường hợp bạn muốn thử một cái gì đó mới lạ hơn.

1. Thay đổi màu tóc của bạn.

4 mẹo giúp bạn thay đổi vẻ ngoài để năm mới trông hoàn mỹ hơn - Ảnh 1

 

  • Nếu da của bạn có tông màu ấm, bạn nên chọn tông màu vàng lạnh, tông màu nâu lạnh hơn (sô cô la đen, hạt dẻ, v.v.) sẽ phù hợp với những người có làn da trung bình. Và nếu tông da của bạn trầm, hãy tìm những gam màu nâu ấm (caramel, nâu vàng, v.v.) để bổ sung độ sắc nét cho làn da của bạn.
    4 mẹo giúp bạn thay đổi vẻ ngoài để năm mới trông hoàn mỹ hơn - Ảnh 2
  • Nếu da của bạn có tông màu lạnh, hãy thử một màu gì đó ấm. Những người có làn da trắng sẽ trông tuyệt vời với mái tóc màu vàng và caramel. Để tránh bị bóng nhoáng, hãy nhuộm tóc màu nâu vàng hoặc màu hổ phách nếu bạn có nước da trung bình. Những người có tông màu da trầm hơn trông tuyệt vời với mái tóc sẫm màu tự nhiên của họ hoặc họ có thể thêm màu sô cô la để trung hòa tông màu lạnh của da họ.
    4 mẹo giúp bạn thay đổi vẻ ngoài để năm mới trông hoàn mỹ hơn - Ảnh 3

     

  • Tông màu trung tính (màu da tự nhiên), bạn sẽ có nhiều lựa chọn hơn. Làn da trắng trông rất hợp với mái tóc màu vàng dâu, màu đồng và màu hổ phách. Những người có làn da trung bình có thể thử các sắc độ đen khác nhau: đen đậm, cà phê espresso, v.v. Những người có tông màu da trầm có thể chọn các màu rực rỡ như đỏ nâu, nâu đỏ, và các màu khác.

2. Lựa chọn kiểu cắt tóc hoàn hảo.

Có rất nhiều điều chúng ta nên cân nhắc trước khi cắt tóc, ví dụ như hình dạng khuôn mặt của bạn Một điều quan trọng khác cần lưu ý là kiểu tóc.

4 mẹo giúp bạn thay đổi vẻ ngoài để năm mới trông hoàn mỹ hơn - Ảnh 4

 

  • Tóc đẹp sẽ được tạo kiểu từ nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như cắt bob, cắt pixie và cắt tóc xoăn. Để làm cho tóc trông bồng bềnh hơn, bạn có thể thêm các sản phẩm tạo nếp hoặc các cách tạo sóng / làm phồng gốc chân tóc bằng kem chuyên dụng cho tóc.
4 mẹo giúp bạn thay đổi vẻ ngoài để năm mới trông hoàn mỹ hơn - Ảnh 5

 

  • Độ dày tóc trung bình thì bạn có nhiều kiểu tóc hơn, vì bạn không cần phải thay đổi quá nhiều. Nghĩ xem bạn muốn tóc mỏng hơn hay dày hơn. Nếu bạn muốn nhìn tóc dày hơn, hãy tận dụng độ dày sẵn có của tóc. Bạn có thể chọn kiểu tóc bob đơn giản, tóc dài cắt xếp lớp hoặc dài ngang vai kiểu layer.
4 mẹo giúp bạn thay đổi vẻ ngoài để năm mới trông hoàn mỹ hơn - Ảnh 6

 

  • Cuối cùng, nếu kết cấu tóc của bạn thô, bạn nên cố gắng giảm bớt độ phồng. Đó là lý do tại sao kiểu tóc này trông đẹp nhất với các kiểu nhiều lớp. Ngoài vẻ đẹp, những kiểu tóc này cũng sẽ giúp bạn duy trì mái tóc khỏe dễ dàng hơn một chút. Cân nhắc cắt kiểu pixie hoặc tóc bob ôm mặt nhiều lớp.

3. Thay đổi hình dạng lông mày.

4 mẹo giúp bạn thay đổi vẻ ngoài để năm mới trông hoàn mỹ hơn - Ảnh 7

 

Đôi khi, việc kẻ lông mày đúng cách có thể rất khó khăn. May mắn thay, có một kỹ thuật vẽ có thể giúp chúng ta thực hiện cách vẽ này dễ dàng hơn một chút.

  • Bắt đầu bằng cách đặt bút chì lông mày của bạn theo chiều dọc ở cạnh mũi. Điểm mà bút chì chạm ngang với đầu lông mày của bạn là điểm bắt đầu.
  • Sau đó, đặt bút chì bên cánh mũi của bạn, nhưng lần này, xoay nó theo đường chéo để nó nằm trên mắt của bạn. Điểm mà cây bút chì tiếp xúc với giữa đường chân mày là nơi tạo ra vòm cong chân mày.
  • Cuối cùng, hãy xác định nơi lông mày sẽ kết thúc. Đặt bút chì bên cạnh cánh mũi của bạn và căn chỉnh nó với đuôi mắt của mắt. Điểm cuối phải song song với điểm bắt đầu của chân mày.

4. Cách thoa má hồng có thể thay đổi khuôn mặt của bạn.

Các chuyên nhân trang điểm cho rằng vị trí má hồng không phổ biến: việc thoa phấn má lên má có thể không phải là lựa chọn phù hợp cho tất cả mọi người. Giống như với nhiều thứ liên quan đến trang điểm, mỗi thứ đều có những sắc thái riêng. Trong trường hợp thoa má hồng, tất cả phụ thuộc vào hình dạng khuôn mặt của bạn. Dưới đây là một số khuyến nghị :

4 mẹo giúp bạn thay đổi vẻ ngoài để năm mới trông hoàn mỹ hơn - Ảnh 8

 

  • Mặt trái xoan: đánh phấn má hồng lên khắp gò má. Tránh đánh phí hõm bên dưới xương má để làm cho gò má có vẻ cao hơn.
  • Khuôn mặt vuông: thoa phấn má hồng phía dưới xương gò má. Điều này sẽ giúp khuôn mặt của bạn trông mềm mại hơn.
4 mẹo giúp bạn thay đổi vẻ ngoài để năm mới trông hoàn mỹ hơn - Ảnh 9

 

  • Khuôn mặt thuôn dài: đánh phấn má hồng lên gò má bên dưới khóe mắt. Thoa đều sản phẩm để đảm bảo rằng nó kéo dài đến đầu mũi của bạn. Kỹ thuật này sẽ làm cho khuôn mặt của bạn trông ngắn hơn.
  • Khuôn mặt hình trái tim: đánh phấn má hồng lên góc ngoài của xương gò má, bắt đầu từ tai và tán đều về phía giữa khuôn mặt. Nó sẽ làm mềm các góc cạnh và làm cho khuôn mặt của bạn trông có vẻ như hình trái xoan hơn.
4 mẹo giúp bạn thay đổi vẻ ngoài để năm mới trông hoàn mỹ hơn - Ảnh 10

 

  • Mặt tròn: thoa má hồng bắt đầu từ tai xuống xương gò má. Bạn cũng có thể quét một ít phấn má hồng lên cằm để khuôn mặt trông dài hơn một chút.
  • Khuôn mặt hình tam giác: bạn có thể đánh phấn má hồng theo hình chữ V nghiêng ở vùng gò má. Thoa sản phẩm má hồng lên phía thái dương của bạn - điều này sẽ giúp cân bằng khuôn mặt của bạn.

Lưu ý: Xác định màu da của bạn

Khi nói đến tông màu và màu da của bạn, có thể có một số nhầm lẫn. Các chuyên gia trang điểm gợi ý rằng lớp nền màu da có thể thay đổi trong suốt cả năm tùy thuộc vào thời gian bạn tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

4 mẹo giúp bạn thay đổi vẻ ngoài để năm mới trông hoàn mỹ hơn - Ảnh 11

 

Mặc dù việc kết hợp phấn nền lên da của bạn khá đơn giản (chỉ cần đảm bảo rằng nó hòa hợp), nhưng việc xác định tông màu da của bạn lại có thể hơi khó khăn. Dưới đây là một số cách để làm điều đó:

  • Nhìn vào các tĩnh mạch trên cổ tay của bạn. Nếu chúng xuất hiện màu xanh lam và tím, bạn có tông màu da lạnh. Nếu bạn nhìn thấy màu xanh lục ở đó, thì da bạn thuộc tông ấm. Nếu bạn không thể biết chắc chắn - đó là tông màu trung lập.
  • Nghĩ về đồ trang sức yêu thích của bạn. Những ai trong chúng ta có tông da ấm trông sẽ đẹp hơn với trang sức màu vàng, trong khi trang sức màu bạc phù hợp với làn da lạnh hơn.
  • Hãy nhớ cách da của bạn phản ứng với ánh nắng mặt trời. Nếu bạn dễ bị bỏng, rất có thể bạn mắc chứng da lạnh. Nếu bạn bị rám nắng thì da bạn thiên về tông da ấm. Nếu bạn thường bị cả hai, tông màu da của bạn là trung tính.

Theo Brightside

6 sai lầm trong cách ăn mặc khiến bạn mất điểm

6 sai lầm trong cách ăn mặc khiến bạn mất điểm

Dưới đây là một sai lầm trong trang phục bạn cần lưu ý để tránh mất điểm và luôn trông đẹp nhất mỗi ngày.

Xem thêm
Từ khóa:   thay đổi kiểu tóc thay đổi ngoại hình cách cải thiện ngoại hình

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đời sống 53 phút trước
Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Dinh dưỡng 59 phút trước
Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đời sống 1 giờ 57 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới