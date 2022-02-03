4 mẹo giúp bạn thay đổi vẻ ngoài để năm mới trông hoàn mỹ hơn

Dưới đây là những mẹo này để thay đổi diện mạo của bạn trong trường hợp bạn muốn thử một cái gì đó mới lạ hơn.

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, ví dụ như nhuộm tóc, có thể ảnh hưởng đến hình ảnh bản thân của bạn, mang lại sự hài lòng về tâm lý và thậm chí giải tỏa căng thẳng.

Nếu da của bạn có tông màu ấm, bạn nên chọn tông màu vàng lạnh, tông màu nâu lạnh hơn (sô cô la đen, hạt dẻ, v.v.) sẽ phù hợp với những người có làn da trung bình. Và nếu tông da của bạn trầm, hãy tìm những gam màu nâu ấm (caramel, nâu vàng, v.v.) để bổ sung độ sắc nét cho làn da của bạn.

Nếu da của bạn có tông màu lạnh, hãy thử một màu gì đó ấm. Những người có làn da trắng sẽ trông tuyệt vời với mái tóc màu vàng và caramel. Để tránh bị bóng nhoáng, hãy nhuộm tóc màu nâu vàng hoặc màu hổ phách nếu bạn có nước da trung bình. Những người có tông màu da trầm hơn trông tuyệt vời với mái tóc sẫm màu tự nhiên của họ hoặc họ có thể thêm màu sô cô la để trung hòa tông màu lạnh của da họ.

Tông màu trung tính (màu da tự nhiên), bạn sẽ có nhiều lựa chọn hơn. Làn da trắng trông rất hợp với mái tóc màu vàng dâu, màu đồng và màu hổ phách. Những người có làn da trung bình có thể thử các sắc độ đen khác nhau: đen đậm, cà phê espresso, v.v. Những người có tông màu da trầm có thể chọn các màu rực rỡ như đỏ nâu, nâu đỏ, và các màu khác.

2. Lựa chọn kiểu cắt tóc hoàn hảo.

Có rất nhiều điều chúng ta nên cân nhắc trước khi cắt tóc, ví dụ như hình dạng khuôn mặt của bạn Một điều quan trọng khác cần lưu ý là kiểu tóc.

Tóc đẹp sẽ được tạo kiểu từ nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như cắt bob, cắt pixie và cắt tóc xoăn. Để làm cho tóc trông bồng bềnh hơn, bạn có thể thêm các sản phẩm tạo nếp hoặc các cách tạo sóng / làm phồng gốc chân tóc bằng kem chuyên dụng cho tóc.

Độ dày tóc trung bình thì bạn có nhiều kiểu tóc hơn, vì bạn không cần phải thay đổi quá nhiều. Nghĩ xem bạn muốn tóc mỏng hơn hay dày hơn. Nếu bạn muốn nhìn tóc dày hơn, hãy tận dụng độ dày sẵn có của tóc. Bạn có thể chọn kiểu tóc bob đơn giản, tóc dài cắt xếp lớp hoặc dài ngang vai kiểu layer.

Cuối cùng, nếu kết cấu tóc của bạn thô, bạn nên cố gắng giảm bớt độ phồng. Đó là lý do tại sao kiểu tóc này trông đẹp nhất với các kiểu nhiều lớp. Ngoài vẻ đẹp, những kiểu tóc này cũng sẽ giúp bạn duy trì mái tóc khỏe dễ dàng hơn một chút. Cân nhắc cắt kiểu pixie hoặc tóc bob ôm mặt nhiều lớp.

3. Thay đổi hình dạng lông mày.

Đôi khi, việc kẻ lông mày đúng cách có thể rất khó khăn. May mắn thay, có một kỹ thuật vẽ có thể giúp chúng ta thực hiện cách vẽ này dễ dàng hơn một chút.

Bắt đầu bằng cách đặt bút chì lông mày của bạn theo chiều dọc ở cạnh mũi. Điểm mà bút chì chạm ngang với đầu lông mày của bạn là điểm bắt đầu.

Sau đó, đặt bút chì bên cánh mũi của bạn, nhưng lần này, xoay nó theo đường chéo để nó nằm trên mắt của bạn. Điểm mà cây bút chì tiếp xúc với giữa đường chân mày là nơi tạo ra vòm cong chân mày.

Cuối cùng, hãy xác định nơi lông mày sẽ kết thúc. Đặt bút chì bên cạnh cánh mũi của bạn và căn chỉnh nó với đuôi mắt của mắt. Điểm cuối phải song song với điểm bắt đầu của chân mày.

4. Cách thoa má hồng có thể thay đổi khuôn mặt của bạn.

Các chuyên nhân trang điểm cho rằng vị trí má hồng không phổ biến: việc thoa phấn má lên má có thể không phải là lựa chọn phù hợp cho tất cả mọi người. Giống như với nhiều thứ liên quan đến trang điểm, mỗi thứ đều có những sắc thái riêng. Trong trường hợp thoa má hồng, tất cả phụ thuộc vào hình dạng khuôn mặt của bạn. Dưới đây là một số khuyến nghị :

Mặt trái xoan: đánh phấn má hồng lên khắp gò má. Tránh đánh phí hõm bên dưới xương má để làm cho gò má có vẻ cao hơn.

Khuôn mặt vuông: thoa phấn má hồng phía dưới xương gò má. Điều này sẽ giúp khuôn mặt của bạn trông mềm mại hơn.

Khuôn mặt thuôn dài: đánh phấn má hồng lên gò má bên dưới khóe mắt. Thoa đều sản phẩm để đảm bảo rằng nó kéo dài đến đầu mũi của bạn. Kỹ thuật này sẽ làm cho khuôn mặt của bạn trông ngắn hơn.

Khuôn mặt hình trái tim: đánh phấn má hồng lên góc ngoài của xương gò má, bắt đầu từ tai và tán đều về phía giữa khuôn mặt. Nó sẽ làm mềm các góc cạnh và làm cho khuôn mặt của bạn trông có vẻ như hình trái xoan hơn.

Mặt tròn: thoa má hồng bắt đầu từ tai xuống xương gò má. Bạn cũng có thể quét một ít phấn má hồng lên cằm để khuôn mặt trông dài hơn một chút.

Khuôn mặt hình tam giác: bạn có thể đánh phấn má hồng theo hình chữ V nghiêng ở vùng gò má. Thoa sản phẩm má hồng lên phía thái dương của bạn - điều này sẽ giúp cân bằng khuôn mặt của bạn.

Lưu ý: Xác định màu da của bạn

Khi nói đến tông màu và màu da của bạn, có thể có một số nhầm lẫn. Các chuyên gia trang điểm gợi ý rằng lớp nền màu da có thể thay đổi trong suốt cả năm tùy thuộc vào thời gian bạn tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

Mặc dù việc kết hợp phấn nền lên da của bạn khá đơn giản (chỉ cần đảm bảo rằng nó hòa hợp), nhưng việc xác định tông màu da của bạn lại có thể hơi khó khăn. Dưới đây là một số cách để làm điều đó:

Nhìn vào các tĩnh mạch trên cổ tay của bạn. Nếu chúng xuất hiện màu xanh lam và tím, bạn có tông màu da lạnh. Nếu bạn nhìn thấy màu xanh lục ở đó, thì da bạn thuộc tông ấm. Nếu bạn không thể biết chắc chắn - đó là tông màu trung lập.

Nghĩ về đồ trang sức yêu thích của bạn. Những ai trong chúng ta có tông da ấm trông sẽ đẹp hơn với trang sức màu vàng, trong khi trang sức màu bạc phù hợp với làn da lạnh hơn.

Hãy nhớ cách da của bạn phản ứng với ánh nắng mặt trời. Nếu bạn dễ bị bỏng, rất có thể bạn mắc chứng da lạnh. Nếu bạn bị rám nắng thì da bạn thiên về tông da ấm. Nếu bạn thường bị cả hai, tông màu da của bạn là trung tính.

Theo Brightside