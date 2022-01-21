Cách trị sẹo bỏng hiệu quả không để lại sẹo

Làm đẹp 21/01/2022 16:01

Top những cách trị sẹo bỏng hiệu quả không để lại sẹo dưới đây sẽ giúp bạn xóa tan mọi nỗi lo trên.

Cách trị sẹo bỏng hiệu quả không để lại sẹo

Vùng da bị bỏng có nguy cơ để lại sẹo thâm nếu bạn không biết cách chăm sóc và điều trị vết thương ngay từ ban đầu. Do vậy, nhiều người không may bị bỏng sẽ tỏ ra hoang mang và lo lắng về tính thẩm mỹ của làn da khi sẹo hình thành. Top những cách trị sẹo bỏng hiệu quả không để lại sẹo dưới đây sẽ giúp bạn xóa tan mọi nỗi lo trên.

Nguyên nhân gây ra sẹo khi bị bỏng

Bỏng do sẹo để lại là do các tế bào bị tổn thương và chết đi, tiếp theo da sản sinh ra một loại protein dạng sợi để tự phục hồi. Chất xơ này còn được gọi là collagen. Khi da dần hồi phục, vùng tổn thương da sẽ để lại những mảng da tối màu, trở nên dày hơn được gọi là sẹo. Tùy thuộc vào độ sâu của vết bỏng, những vết sẹo này có thể mất thời gian nhanh hoặc chậm để có thể phục hồi hoàn toàn.

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Sự hình thành sẹo bỏng phụ thuộc vào các loại bỏng khác nhau. Theo đó, bỏng độ một thường liên quan đến lớp biểu bì bị tổn thương nằm trên bề mặt da. Với vết bỏng độ 1, người ta có thể nhận thấy một số vết mẩn đỏ, đau, sưng tại chỗ. Loại bỏng độ hai sẽ làm tổn thương cả hai lớp da đầu tiên khiến da bị đỏ lên và sưng tấy rất đau đớn. Còn loại bỏng độ ba là những loại bỏng nặng hơn. Không chỉ làm tổn thương toàn bộ các lớp da, vết thương sau bỏng cũng có thể xâm nhập xuyên qua da để vào đến các mô và cấu trúc cơ bên dưới. Loại bỏng này có thể gây hạn chế cử động của khớp.

Tùy theo các loại bỏng gây ra có thể hình thành những loại sẹo cụ thể như sau:

Sẹo phì đại: Những vết sẹo này thường có màu đỏ hoặc tím. Chúng có xu hướng nổi lên trên bề mặt da, ngứa ngáy khó chịu.

Sẹo co kéo: Loại sẹo này có thể làm căng da và cơ. Đôi khi một vết sẹo co rút nằm gần khớp còn gây khó khăn trong việc di chuyển.

Sẹo lồi - Những loại sẹo này tạo thành những vết sưng bóng, không có lông trên da gây mất thẩm mỹ.

Cách điều trị sẹo do bỏng

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Điều trị sẹo do bỏng có nhiều cách, tuy nhiên khi bị bỏng điều đầu tiên bạn cần làm chính là:

  • Để phần da bị bỏng ngâm vào nước lạnh nhằm giảm đau nhức
  • Vệ sinh sạch sẽ vùng da bị bỏng để tránh vết thương bị nhiễm trùng do các tác nhân gây hại như mỡ, dầu,...
  • Bổ sung nước cho bệnh nhân bị bỏng nhằm cân bằng lại độ ẩm trên do. Bởi khi bị bỏng vùng da sẽ bị mất một lượng nước rất lớn.

Tùy theo mức độ bỏng nặng hay nhẹ sẽ có các phương pháp điều trị sẹo do bỏng khác nhau. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng với tất cả những phương pháp điều trị sẹo bỏng trên cần phải được thực hiện bởi các cơ sở y tế uy tín và phải được bác sĩ thăm khám cẩn thận.

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