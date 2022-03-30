4 cách đối phó với mụn trứng cá được bác sĩ da liễu khuyên nên áp dụng ngay

Làm đẹp 30/03/2022 16:29

Mụn trứng cá xuất hiện nhiều trong thời thanh thiếu niên vì giai đoạn này da tiết ra nhiều bã nhờn. Tuy nhiên, trường hợp mụn trứng cá phát sinh sau khi trưởng thành của phụ nữ lại nhiều hơn so với nam giới.

4 cách đối phó với mụn trứng cá được bác sĩ da liễu khuyên nên áp dụng ngay - Ảnh 1

Cho dù chúng ta có quan tâm đến việc chăm sóc da như thế nào nhưng nếu đang trong kỳ kinh nguyệt hoặc bị căng thẳng, việc bị xuất hiện mụn trứng cá trên mặt là điều không thể tránh khỏi.

Có rất nhiều phụ nữ quan tâm tới các biện pháp dân gian để đối phó với mụn trứng cá. Tuy nhiên, một số liệu pháp có thể làm phát sinh tình trạng nặng hơn là điều trị. Không ít trường hợp mụn trứng cá gây ra sẹo nếu chúng ta liên tục chạm vào nó. Tạp chí Women's Health đã nhờ các chuyên gia da liễu tư vấn và giới thiệu 4 phương pháp đối phó mụn trứng cá an toàn.

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  1. Đá

Một cục đá nhỏ được gói trong khăn giấy và đặt lên vùng mụn có thể làm giảm sưng và viêm. Mani Nusbaum, một chuyên gia da liễu, giải thích về việc này: "Vì băng làm thu hẹp mạch máu nên cơ thể sẽ giảm cung cấp máu cho vùng mụn và làm dịu viêm". Tuy nhiên, thời gian đặt đá chỉ nên trong vòng vài phút, nếu tiếp xúc quá lâu có thể bị bỏng.

  1. Aspirin

Bác sĩ da liễu Joshua Zahiner chia sẻ: "Sau khi nghiền một viên aspirin, ngâm trong nước ấm và bôi lên mụn trứng cá cũng có thể đem lại hiệu quả." Tuy nhiên, ông nhấn mạnh: "Việc sử dụng thuốc điều trị chuyên môn được bán tại các hiệu thuốc là một cách thức tạm thời, khi sử dụng hết liều có thể áp dụng phương pháp này".

  1. Mật ong + nghệ vàng

Trộn một ít mật ong với một muỗng nghệ vàng. Nusbaum giải thích: "Nghệ vàng đóng vai trò là thuốc chống viêm còn mật ong có thể làm giảm các triệu chứng của mụn trứng cá".

4 cách đối phó với mụn trứng cá được bác sĩ da liễu khuyên nên áp dụng ngay - Ảnh 3

  1. Tinh dầu tràm trà

Zahiner chia sẻ: " Dầu tràm trà có thành phần kháng khuẩn nên có thể loại bỏ vi khuẩn gây nen mụn trứng cá". Tuy nhiên, nếu bôi trực tiếp dung dịch thì có thể gây kích thích da nên bạn cần phải pha loãng để sử dụng.

 4 cách đối phó với mụn trứng cá được bác sĩ da liễu khuyên nên áp dụng ngay - Ảnh 4

Mặt khác, các bác sĩ da liễu cảnh báo rằng dầu dừa và kem đánh răng không tốt trong các liệu pháp dân gian. Dầu dừa có thể làm bít tắt lỗ chân lông và làm tình trạng mụn trở nên trầm trọng hơn, còn kem đánh răng có thể làm khô da và gây ra nhiều mụn.

Zahiner cảnh báo không được chạm tay vào mụn trứng cá và nói thêm: "Nếu bạn nặn mụn, da sẽ bị tổn thương, viêm nhiễm và vết thương sẽ khó mà lành lại".

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