Tại sao waxing lại là một trong những biện pháp tẩy lông an toàn nhất hiện nay?

Bạn chán ngấy việc cạo lông và mong muốn tìm kiếm giải pháp triệt lông lâu dài hơn? Waxing có thể phù hợp với bạn. Dưới đây là lý do tại sao waxing là một trong những lựa chọn hàng đầu để tẩy lông .

Với phương pháp tẩy lông như cạo lông, lông sẽ mọc lại nhanh chóng. Khi cạo, bạn cắt bỏ phần lông ở bề mặt, để lại phần lông cùn. Lông tuy không mọc lại dày hơn nhưng chúng sẽ có cảm giác thô sau khi mọc lại.

Cho dù bạn cạo mặt mỗi sáng, chân mỗi ngày hay toàn bộ cơ thể mỗi tuần, thì bạn phải làm đều đặn hàng ngày và mất thời gian để loại chúng. Trong khi đó, tẩy lông thường kéo dài từ 2 - 6 tuần. Tùy thuộc vào loại lông và độ dày của lông, điều đó có nghĩa là bạn chỉ cần tẩy lông tối đa một hoặc hai lần mỗi tháng.

Waxing thì khác: Thay vì “cắt” lông như phương pháp cạo lông, nó thực sự làm rụng lông đến tận gốc. Với việc tẩy lông liên tục, chúng sẽ mọc đều hơn, tạo cảm giác mịn hơn và cho phép sáp wax bắt được nhiều lông hơn cùng một lúc, kéo dài thời gian lông mọc.

Waxing tuy không hiệu quả như tẩy lông bằng laser, nhưng nó tiết kiệm chi phí hơn. Tẩy lông bằng laser có thể yêu cầu nhiều lần điều trị, tùy thuộc vào vùng cơ thể được điều trị và có chi phí cao hơn nhiều so với các phương pháp khác.

Loại bỏ tế bào chết

Waxing không chỉ loại bỏ lông, mà nó còn loại bỏ các tế bào da chết. Mỗi khi bạn tẩy lông, nó sẽ lấy đi lớp tế bào chết trên cùng của vùng da đó. Vậy là bạn đã tẩy tế bào chết tự nhiên cho làn da và giúp da mịn màng hơn bao giờ hết.

Khi cạo lông, bạn có thể làm tổn thương da, để lại vết sưng, vết xước do dao cạo. Cạo lông thường xuyên cũng có thể dẫn đến tình trạng da bị bong tróc và kích ứng quá mức, có thể khiến da bị bong tróc và độ ẩm sẽ khó thấm vào da.

Cạo lông cũng có thể khiến lông dễ bị mọc ngược hơn do nó sẽ để lại những đầu lông nhọn và ngắn. Những đầu lông này có thể bị kẹt trong da và gây ra các vấn đề đau đớn trong quá trình mọc lại như nổi mụn hoặc viêm nang lông.

Giữ ẩm cho da trước khi tẩy lông rất quan trọng và sáp dưỡng ẩm sẽ bổ sung thêm một lớp dưỡng ẩm bảo vệ cho làn da. Nó làm mềm da của bạn trước khi tẩy lông và để lại cảm giác sảng khoái sau đó.

Nếu bạn đang tìm kiếm một phương pháp tẩy lông tiện lợi, thì waxing là phương pháp hữu hiệu nhất. Sau khi tẩy lông, làn da của bạn sẽ trông sáng bóng và có cảm giác mịn, mượt và khỏe mạnh hơn.

Chăm sóc da sau tẩy lông

Waxing sẽ loại bỏ lông và các tế bào chết, vì vậy nếu bạn không chăm sóc da của mình, lông sẽ dễ bị mọc ngược, mẩn đỏ và kích ứng.

Nếu sử dụng dung dịch tẩy lông bằng sáp, bạn cũng nên để ý thành phần của sản phẩm. Làm như vậy sẽ giúp bạn tránh các hóa chất có thể gây ra kích ứng. Sáp hoàn toàn tự nhiên có thể hiệu quả và ít gây kích ứng da hơn.

Cuối cùng, sau khi tẩy lông, đã đến lúc tẩy tế bào chết. Giữ vùng da được tẩy lông của bạn sạch sẽ và khô ráo trong ít nhất hai ngày, sau đó tiến hành tẩy tế bào chết. Tẩy tế bào chết hai hoặc ba lần một tuần sẽ giúp tránh lông mọc ngược và giữ cho làn da khỏe mạnh.

Lời kết

Bạn đã sẵn sàng từ bỏ việc cạo râu và chuyển sang giải pháp tẩy lông lâu dài hơn chưa? Cho dù bạn đang tìm kiếm một giải pháp tẩy lông nào, thì waxing chính là giải pháp lý tưởng nhất. Sử dụng tẩy lông và chăm sóc da đúng cách sẽ giúp bạn không phải đau đầu về vấn đề vệ sinh khu vực “khó nhằn” này.

Theo VIDASLEEK