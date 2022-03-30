Những điều nên và không nên làm khi tẩy lông vùng cánh tay

Nhưng để đạt hiệu quả tốt nhất, có một số điều nên và không nên làm rất đơn giản mà bạn có thể làm theo để đảm bảo rằng vùng da dưới cánh tay của bạn được chăm sóc đúng cách.

Mọi chuyện bắt đầu từ người Ai Cập cổ đại, những người đi đầu trong các phương pháp tẩy lông bằng cách sử dụng vỏ sò, đá và sáp ong hoặc sáp làm từ đường để loại bỏ lông trên cơ thể. Xu hướng này tiếp tục diễn ra vào thời Đế chế La Mã và thời Trung cổ, nơi phụ nữ chỉ dùng để loại bỏ lông trên gương mặt họ.

Để sử dụng sản phẩm tẩy lông an toàn, bạn nên biết một chút kiến thức về cách tẩy lông và cách thức sử dụng phương pháp này.

Vào những năm 1700 và 1800, dao cạo bắt đầu trở nên phổ biến, đầu tiên là ở nam giới và sau đó là phụ nữ. Nhưng phải đến những năm 1960, chúng ta mới thấy những mẻ sáp đầu tiên, ngay lập tức trở nên phổ biến.

Kể từ đó, waxing đã trở thành phương pháp tẩy lông cực kỳ phổ biến cho mọi vùng da trên cơ thể. Đây được coi là cách tẩy lông an toàn và hiệu quả trong nhiều tuần liền mà không làm tổn thương da. Waxing vừa được sử dụng như một phương pháp tẩy lông tại nhà và cũng được sử dụng như một dịch vụ tẩy lông tại các thẩm mỹ viện và spa.

Hãy cùng tìm hiểu những việc nên làm và không nên tẩy lông để bạn có thể đạt được kết quả tốt nhất từ ​​lần đầu tiên tẩy lông tại nhà.

Chuẩn bị trước khi tẩy lông

Hãy nhớ hoàn thành các bước quan trọng này trước khi đi bắt tay vào tẩy lông nách.

Tẩy tế bào chết

Bước quan trọng nhất trước khi tẩy lông là loại bỏ tế bào chết trên da để sáp có được độ bám thích hợp. Tẩy tế bào chết sau khi tẩy lông cũng là một cách hay để giữ cho lông không mọc ngược vào trong. Bạn nên thực hiện tẩy da chết cho vùng da dưới cánh tay mỗi tuần một lần.

Làm sạch da với nước

Việc tích tụ chất khử mùi hoặc mồ hôi dưới cánh tay có thể ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của sáp. Hãy nhớ rửa kỹ bằng xà phòng và nước trước khi tẩy lông.

Uống thuốc giảm đau

Nếu bạn lo lắng về cơn đau khi tẩy lông, hãy uống một viên acetaminophen hoặc ibuprofen một giờ hoặc nửa giờ trước khi tẩy lông có thể giúp giảm đau. Nhưng hãy nhớ tránh xa rượu và caffein vì chúng sẽ khiến da bạn nhạy cảm hơn.

Sử dụng phấn rôm

Bôi phấn rôm hoặc tinh bột ngô lên nách trước khi tẩy lông sẽ hút hết dầu tự nhiên hoặc độ ẩm trên da. Để vùng tẩy lông khô ráo sẽ giúp sáp bám vào chân lông tốt hơn.

Kiểm tra nhiệt độ sáp

Trước khi bắt đầu tẩy lông, hãy đảm bảo rằng bạn đã kiểm tra nhiệt độ của sáp trên một bộ phận khác của cơ thể. Lấy một ít và thoa lên mu bàn tay để đảm bảo nó không quá nóng, bởi vì sáp quá nóng có thể gây ra vết bỏng trên da.

Khi tẩy lông nách, nâng cánh tay lên cao sẽ giúp làn da không bị tổn thương trong quá trình tẩy lông. ĐIểm quan trọng là bạn phải giữ cho da càng căng càng tốt. Nâng cao cánh tay và dùng tay còn lại giật thật mạnh theo ngược lại so với chiều lông mọc sẽ giúp loại bỏ được nhiều lông hơn.

Không mặc áo quần bó sát sau khi tẩy lông

Không có cách nào để giải quyết vấn đề này - ngay cả những loại sáp nhẹ nhàng nhất cũng có thể gây ra một chút kích ứng sau khi tẩy lông, tùy thuộc vào loại da của từng người. Việc mặc quần áo bó sát vào da có thể gây cọ xát và kích ứng thêm, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn có mặc quần áo rộng rãi, thoáng mát sau khi tẩy lông nách xong.

Lời kết

Nếu bạn tuân thủ các bước chuẩn bị và chăm sóc vùng nách phù hợp trước và sau khi tẩy lông, bạn sẽ có được kết quả lâu dài, tiết kiệm cả thời gian và tiền bạc. Chỉ cần đảm bảo tẩy tế bào chết, giữ vùng tẩy lông sạch sẽ và khô ráo, tránh thức uống có cồn và caffein và nhẹ nhàng với làn da của bạn.

Theo VIDASLEEK