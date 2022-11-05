3 mặt nạ siêu dưỡng từ thiên nhiên giúp bạn xóa nhanh vết thâm mụn, làm bật tông da chỉ trong 1 tuần

Làm đẹp 05/11/2022 18:36

Bạn đang tìm kiếm một số gói mặt tự chế để trị mụn và vết thâm? Một loại mặt tự chế trị mụn và vết thâm có thể hoạt động hiệu quả trong việc loại bỏ hoàn toàn vấn đề về da này.

Các thành phần tự nhiên được sử dụng trong các gói mặt tự chế này để trị mụn và vết thâm cũng thường được sử dụng trong các sản phẩm tự nhiên, vì vậy bạn có thể nhận được kết quả phù hợp và đôi khi thậm chí còn vượt trội hơn so với các sản phẩm mỹ phẩm.

Có rất nhiều cách tự chế mặt nạ trị mụn và vết thâm mà bạn có thể thử với những nguyên liệu đơn giản đã có sẵn trong nhà bếp của mình. Hãy xem qua 3 loại mặt nạ tự nhiên này có thể giúp ích cho bạn ra soa nhé.

1. Mặt nạ nghệ có tác dụng trị mụn

Nghệ có đặc tính kháng khuẩn và khử trùng giúp điều trị mụn trứng cá tích cực đúng cách.

3 mặt nạ siêu dưỡng từ thiên nhiên giúp bạn xóa nhanh vết thâm mụn, làm bật tông da chỉ trong 1 tuần - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trộn hai thìa bột cà phê với 1/ 2 thìa nghệ và một thìa gel lô hội. Làm cho nó thành hỗn hợp sền sệt và thêm nhiều gel lô hội nếu cần. Đắp mặt nạ này lên vùng da bị mụn và rửa sạch sau 20 phút bằng nước mát.

Tác dụng: Nó có thể làm giảm rõ rệt kích thước của mụn và giúp làm mờ dần các vết thâm.

2. Mật ong là một thành phần trị mụn đáng ngạc nhiên 

Mật ong là một chất giữ ẩm tự nhiên và do đó nó quản lý mức độ pH của da một cách tuyệt vời bằng cách chỉ giữ lại mức độ ẩm tự nhiên của da và không làm nặng thêm trên da. Độ ẩm tự nhiên này giúp ngăn ngừa mụn trứng cá và làm dịu da.

3 mặt nạ siêu dưỡng từ thiên nhiên giúp bạn xóa nhanh vết thâm mụn, làm bật tông da chỉ trong 1 tuần - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trộn một thìa mật ong hữu cơ với nửa thìa bột quế và một nhúm nghệ. Đắp hỗn hợp này lên mặt và rửa sạch sau 15 phút.

Mẹo: Tránh bôi lên lông mày và chân tóc vì mật ong có thể tẩy trắng tóc.

Tác dụng: Mặt nạ gel nha đam sẽ giúp bạn giảm đau tức thì do mụn và làm sáng da nhanh chóng.

3. Mặt nạ lô hội

3 mặt nạ siêu dưỡng từ thiên nhiên giúp bạn xóa nhanh vết thâm mụn, làm bật tông da chỉ trong 1 tuần - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tất cả chúng ta đều có thể đồng ý rằng gel lô hội là một trong những thành phần tốt nhất để sử dụng nếu bạn muốn giảm mụn tức thì. Chỉ cần chiết xuất gel từ lá và thoa lên da của bạn. Bạn thậm chí có thể trộn một thìa cà phê mật ong với nó. Để mặt nạ trong 20 phút rồi rửa sạch.

Tác dụng: Gel nha đam rất giàu chất chống oxy hóa có thể giúp điều trị tổn thương da.

The Femina

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