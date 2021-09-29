3 kiểu khuyên tai đình đám năm 2021, giúp chị em đẹp nghiêng nước nghiêng thành

Làm đẹp 29/09/2021 06:10

Quá bất ngờ! chỉ với những đôi bông tai nhỏ xinh, chuẩn, xịn, mịn này mà nhan sắc của các quý cô thăng hạng không kém cạnh gì hoa hậu...

Khuyên tai là một loại phụ kiện giúp em chị trở nên xinh đẹp, nổi bật, tự tin, tỏa sáng hơn. Thế nên, chị em càng chọn khuyên tai phù hợp với khuôn mặt mình bao nhiêu, thì càng ghi điểm trong mắt người đối diện bấy nhiêu. Dưới đây chính là 3 kiểu item đang nổi đình nổi đám trong năm 2021, chị em xem thử khuôn mặt mình hợp nhất với mẫu nào?

Khuyên tai họa tiết nhỏ

Nhẹ nhàng, kiêu sa, giúp khuôn mặt của quý cô trở nên nhẹ nhàng và thanh thoát hơn...chính là những ưu điểm của loại khuyên tai họa tiết nhỏ này.

3 kiểu khuyên tai đình đám năm 2021, giúp chị em đẹp nghiêng nước nghiêng thành - Ảnh 1
Với những cô nàng sở hữu khuôn mặt vuông và trái xoan, thì đôi khuyên tai họa tiết nhỏ dạng tròn sẽ giúp khuôn mặt tròn trịa, cân đối hơn.
3 kiểu khuyên tai đình đám năm 2021, giúp chị em đẹp nghiêng nước nghiêng thành - Ảnh 2

Còn với những quý cô theo đuổi phong cách đơn giản, không thích sự cầu kì thì đôi khuyên tai hình bán nguyệt có đính đá là phù hợp hơn cả.

3 kiểu khuyên tai đình đám năm 2021, giúp chị em đẹp nghiêng nước nghiêng thành - Ảnh 3Riêng với những cô nàng sở hữu phong cách bánh bèo, tiểu thư thì hãy chọn cho mình đôi bông tai họa tiết hồng giúp nhấn nhá nét yêu kiều và toát lên sự nhẹ nhàng, nữ tính 

Khuyên tai nụ nhỏ

Khác với sự kén chọn người dùng như khuyên tai họa tiết nhỏ, ở khuyên tai nụ nhỏ lại dành cho cả những cô nàng cá tính, lẫn bánh bèo. Vì thế các nàng có thể thỏa thích chọn cho mình một trong số những item dưới đây theo sở thích.

3 kiểu khuyên tai đình đám năm 2021, giúp chị em đẹp nghiêng nước nghiêng thành - Ảnh 4

Một đôi khuyên tai nụ dành cho những cô nàng sở hữu phong cách bánh bèo, tiểu thư

3 kiểu khuyên tai đình đám năm 2021, giúp chị em đẹp nghiêng nước nghiêng thành - Ảnh 5
Khuyên tai đính đá nhỏ lấp lánh, sinh ra là để dành cho những cô nàng mê mẩn kiểu tóc tết bím...
3 kiểu khuyên tai đình đám năm 2021, giúp chị em đẹp nghiêng nước nghiêng thành - Ảnh 6
Hoặc có sở thích buộc tóc hờ hững

Khuyên tai dài họa tiết

Với những cô nàng thích phong cách nổi bật chừng mực, thì những đôi khuyên tai dài họa tiết chính một sự lựa chọn thông minh của các nàng.

3 kiểu khuyên tai đình đám năm 2021, giúp chị em đẹp nghiêng nước nghiêng thành - Ảnh 7Khuyên tai họa tiết dài có kèm đính đá, chuẩn phong cách quý cô tao nhã
3 kiểu khuyên tai đình đám năm 2021, giúp chị em đẹp nghiêng nước nghiêng thành - Ảnh 8

Tăng sự nổi bật hiệu quả với các item khuyên tai họa tiết dài

3 kiểu khuyên tai đình đám năm 2021, giúp chị em đẹp nghiêng nước nghiêng thành - Ảnh 9

Và cuối cùng là khuyên tai dài đôi đính đá dễ thương dành cho những cô nàng theo đuổi phong cách cổ điển và ưa chuộng trang phục bánh bèo, vintage.

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