3 kiểu khuyên tai đình đám năm 2021, giúp chị em đẹp nghiêng nước nghiêng thành

Quá bất ngờ! chỉ với những đôi bông tai nhỏ xinh, chuẩn, xịn, mịn này mà nhan sắc của các quý cô thăng hạng không kém cạnh gì hoa hậu...
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Khuyên tai là một loại phụ kiện giúp em chị trở nên xinh đẹp, nổi bật, tự tin, tỏa sáng hơn. Thế nên, chị em càng chọn khuyên tai phù hợp với khuôn mặt mình bao nhiêu, thì càng ghi điểm trong mắt người đối diện bấy nhiêu. Dưới đây chính là 3 kiểu item đang nổi đình nổi đám trong năm 2021, chị em xem thử khuôn mặt mình hợp nhất với mẫu nào?
Khuyên tai họa tiết nhỏ
Nhẹ nhàng, kiêu sa, giúp khuôn mặt của quý cô trở nên nhẹ nhàng và thanh thoát hơn...chính là những ưu điểm của loại khuyên tai họa tiết nhỏ này.
Khuyên tai nụ nhỏ
Khác với sự kén chọn người dùng như khuyên tai họa tiết nhỏ, ở khuyên tai nụ nhỏ lại dành cho cả những cô nàng cá tính, lẫn bánh bèo. Vì thế các nàng có thể thỏa thích chọn cho mình một trong số những item dưới đây theo sở thích.
Khuyên tai dài họa tiết
Với những cô nàng thích phong cách nổi bật chừng mực, thì những đôi khuyên tai dài họa tiết chính một sự lựa chọn thông minh của các nàng.