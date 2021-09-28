Đã tìm ra 5 kiểu áo “chân ái” của các sao Hàn, nàng mà mặc lên đảm bảo xinh, xịn, mịn hết nấc

Làm đẹp 28/09/2021 09:00

Thật không khó để hội chị em sở hữu thân hình “mình hạc xương mai” nếu như biết cách. Học lỏm ngay 5 cách mix match đồ hack dáng, hack tuổi của các ngôi sao tên tuổi xứ Hàn dưới đây đảm bảo auto chuẩn, xinh, xịn mịn hết nấc.

Nếu nàng khao khát sở hữu thân hình “mình hạc xương mai” như sao Hàn, thì đừng bỏ qua 5 cách mix & match áo sơ mi sọc dọc thành những outfit sành điệu giúp nâng tầm phong cách dưới đây:

Đã tìm ra 5 kiểu áo “chân ái” của các sao Hàn, nàng mà mặc lên đảm bảo xinh, xịn, mịn hết nấc - Ảnh 1

Aó sơ mi kẻ sọc dọc và chân váy trắng đã giúp Park Bo Young “trẻ ra 5 tuổi”

Đã tìm ra 5 kiểu áo “chân ái” của các sao Hàn, nàng mà mặc lên đảm bảo xinh, xịn, mịn hết nấc - Ảnh 2

Phong cách mix & match áo sơ mi của Yeri (Red Velvet) toát lên thần thái trẻ trung, khỏe khoắn và không kém phần năng động

Đã tìm ra 5 kiểu áo “chân ái” của các sao Hàn, nàng mà mặc lên đảm bảo xinh, xịn, mịn hết nấc - Ảnh 3

Wendy (Red Velvet) mỹ nhân Kbiz thường xuyên sủng ái áo sơ mi kẻ sọc dọc 

Đã tìm ra 5 kiểu áo “chân ái” của các sao Hàn, nàng mà mặc lên đảm bảo xinh, xịn, mịn hết nấc - Ảnh 4

Outfit tone sur tone áo sơ mi sọc xanh kết hợp cùng chân váy jeans xanh, giúp cô nàng Suzy khéo léo khoe đôi chân thon dài miên man

Đã tìm ra 5 kiểu áo “chân ái” của các sao Hàn, nàng mà mặc lên đảm bảo xinh, xịn, mịn hết nấc - Ảnh 5

Chỉ với sơ mi kẻ sọc và chân váy ngắn chuẩn quý cô, Eun Ha (Griend) toát lên vẻ ngoài sang chảnh và cực kì sành điệu

Những đường kẻ sọc của áo sơ mi chính là những chiếc đũa thần vi diệu giúp nàng hack tuổi, hack dáng cực kì hiệu quả. Ngoài ra, vẫn còn những item khác rất đáng để nàng đầu tư thời gian và tâm sức tham khảo:

1. Aó blouse nhấn eo nữ tính

Đã tìm ra 5 kiểu áo “chân ái” của các sao Hàn, nàng mà mặc lên đảm bảo xinh, xịn, mịn hết nấc - Ảnh 6

Áo blouse nhấn eo, giúp nàng hô biến vòng 2 trở nên thon gọn hơn

Những cô nàng ưa chuộng phong cách thời trang nhẹ nhàng, nữ tính thì có thể mix thử blouse nhấn eo. Ưu điểm item này chính là giúp nàng ăn gian chiều cao và hô biến vòng hai trở nên thon gọn hơn ngay tức thì.

2. Áo vải họa tiết hoa nhí trễ nải

Đã tìm ra 5 kiểu áo “chân ái” của các sao Hàn, nàng mà mặc lên đảm bảo xinh, xịn, mịn hết nấc - Ảnh 7

Hack tuổi, hack dáng và mát mẻ chính là ưu điểm nổi bật của item hoa nhí trễ nải

Thu hẹp bề rộng của cơ thể, tăng thêm chiều cao và siêu mát mẻ chính là điểm nhấn nổi bật nhất của kiểu áo này. 

Do đó, vào những ngày tiết trời hơi oi bức thì item hoa nhí trễ nãi mix cùng short jeans, hoặc váy ngắn lại chính là một sự lựa chọn hoàn hảo cho các quý cô, đặc biệt là đối với những nàng chân ngắn.

3. Aó thun màu đen dáng croptop huyền bí

Đã tìm ra 5 kiểu áo “chân ái” của các sao Hàn, nàng mà mặc lên đảm bảo xinh, xịn, mịn hết nấc - Ảnh 8

Aó thun màu đen dáng croptop huyền bí, bảo bối cứu tinh cho những cô nàng nấm lùn

Màu đen không chỉ là biểu trưng của sự huyền bí, mà nó còn rất hữu dụng cho những cô nàng nấm lùn.

Với phong cách kết hợp chuẩn bài giữa áo thun đen croptop và quần jeans giúp hội chị em tha hồ hack dáng và ăn gian chiều cao.

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