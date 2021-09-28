3 đặc điểm trên cơ thể báo hiệu phụ nữ sẽ giàu ú ụ sau tuổi 35

Tâm linh - Tử vi 28/09/2021 07:23

3 phước tướng trên cơ thể báo hiệu phụ nữ sẽ giàu ú ụ, tiền vào như nước, tiêu mỏi cả tay, phúc lộc đầy nhà, thường xuyên có quý nhân phù trợ sau tuổi 35...

Bên cạnh ngày sinh tháng đẻ thì nhân tướng học cũng là một trong những yếu tố ảnh hưởng không hề nhỏ đến vận mệnh của một người. Vì vậy, với những người sở hữu 3 đặc điểm dưới đây, thì sau 35 tuổi phước lộc vô biên, tiền tiêu không xuể, con cháu đều huề, dù ở bất kì đâu cũng đều sẽ có quý nhân phù trợ...

Phụ nữ có gò má cao 

3 đặc điểm trên cơ thể báo hiệu phụ nữ sẽ giàu ú ụ sau tuổi 35 - Ảnh 1

Phụ nữ có gò má cao không chỉ hiền lành, biết yêu thương những người xung quanh. Mà họ còn là người rất thông minh và sắc sảo... Ảnh minh họa

Theo quan niệm của người xưa thường cho rằng, ai có gò má cao thì người ấy thường rất cao số. 

Tuy nhiên những người phụ nữ sở hữu đặc điểm này lại có nét tính cách hiền lành, biết yêu thương những người xung quanh, thông minh, sắc sảo, tính tình cương trực, dũng cảm khi đối mặt với những trắc trở, khó khăn trong cuộc sống.

Do đó, sau khi đi qua hết tất thảy những thăm trầm trong cuộc đời và biết mình thật sự cần gì, muốn gì, thì hậu vận của họ sau 35 tuổi sẽ rất tốt, thường là ăn nên làm ra, tiền bạc dư dả, cuộc sống hạnh phúc viên mãn.

Vòng eo và lưng đầy đặn

3 đặc điểm trên cơ thể báo hiệu phụ nữ sẽ giàu ú ụ sau tuổi 35 - Ảnh 2

Vòng eo và lưng đầy đặn cho thấy bạn là một người phụ nữ an toàn, chu đáo, rất đáng tin cậy. Ảnh minh họa

Với những người phụ nữ sở hữu vòng eo và lưng đầy đặn là người rất đáng tin cậy, an toàn và chu đáo. Họ là những người rất giỏi cáng đáng việc gia đình, làm chỗ dựa vững chắc cho chồng con.

Thế nên với những chị em nào sở hữu phước tướng này, thì sau khoảng 35 tuổi tiền bạc sẽ rủng rỉnh, cuộc sống thảnh thơi, đường gia đạo vuông tròn.

Có dái tai dày

3 đặc điểm trên cơ thể báo hiệu phụ nữ sẽ giàu ú ụ sau tuổi 35 - Ảnh 3

Dái tai dày là phước tướng biểu hiện người có phúc báo sâu dày, cuộc sống sung túc và được con cháu báo hiếu trọn đời. Ảnh minh họa

Trong nhân tướng học, những người sở hữu phước tướng này thường sẽ trường thọ và được hưởng vinh hoa phú quý và được con cháu báo hiếu trọn đời. 

Thông thường họ rất ít nói, ít chịu ảnh hưởng luồng ý kiến từ những người xung quanh đặc biệt là biết làm cho cuộc sống của mình thăng hoa.

Do đó, sau 35 tuổi nếu không trở thành đại gia, thì cũng là người làm kinh doanh khấm khá, xung quanh luôn có quý nhân phù trợ, cuộc sống khá suôn sẻ, muốn gì được nấy.

*Thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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