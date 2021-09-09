Đúng ngày mai (10/9/2021) - Top 3 con giáp mở cửa đón Thần Tài, TIỀN BẠC ÙN ÙN CHẢY VÀO KÉT, 2 tháng cuối năm 2021 'nằm duỗi mà ăn'

Tâm linh - Tử vi 09/09/2021 07:28

Thần Tài ưu ái với 3 con giáp tuổi có tên sau, tài lộc kếch xù, phúc lộc vẹn toàn.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ có ngũ hành thuộc thủy, thủy chi phối sự giàu có. Vì vậy, con giáp tuổi Tỵ thường cất giấu rất nhiều của cải. Bản chất họ cũng là những người khôn ngoan, thận trọng và có óc phán đoán nhạy bén. 

Người tuổi Tỵ luôn có thể đi đầu trong sự nghiệp, nắm bắt cơ hội và giành lấy sự giàu có. Với kinh nghiệm xã hội được bồi đắp theo năm tháng, người tuổi Tỵ chắc chắn gặt hái không ít thành tựu.

Nhất là sau tuổi trung niên, người tuổi Tỵ có thể trở nên nổi tiếng, khởi nghiệp thành công, trở thành ông chủ lớn và là một phần của tầng lớp giáu có. 

Từ ngày 10/9, con giáp tuổi Tỵ sẽ giành được ngôi sao may mắn và sự nghiệp có những bước tiến vững chắc, "ngân khố" cũng từ từ đầy lên. 

Đúng ngày mai (10/9/2021) - Top 3 con giáp mở cửa đón Thần Tài, TIỀN BẠC ÙN ÙN CHẢY VÀO KÉT, 2 tháng cuối năm 2021 'nằm duỗi mà ăn' - Ảnh 1
 Tỵ gặt hái không ít thành tựu. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo các chuyên gia phong thủy, nếu nói tới những con giáp có vận số tốt nhất trong năm Tân Sửu 2021, sẽ là 1 thiếu sót lớn nếu không nhắc tới tuổi Dậu. Cùng với Sửu, Dậu tạo thành 1 trong số 3 cặp con giáp tương hợp, do đó, trong ngày 10/9, tuổi Dậu được Thần tài ưu ái, ban cho nhiều cơ hội tốt, nếu biết nắm bắt thì sẽ giàu có khó ai sánh bằng.

Bên cạnh đó, tuổi Dậu lại rất chăm chỉ, cần cù, không ưa hư vinh, do đó thường kết được nhiều bạn tốt, ít kẻ thù, cuộc sống cũng vì đó mà suôn sẻ, ít gặp thị phi.

Chính vì thế, chỉ cần có cơ hội tốt là những người tuổi Dậu có thể "một bước lên mây", đạt được những thành tựu khiến người khác phải ngưỡng mộ.

Tử vi học có nói, tháng 11 và tháng 12 âm sắp tới là lúc mà tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều may mắn, tài lộc không ngừng gia tăng, gia đạo cũng hòa thuận ấm êm, các kế hoạch đặt ra đều được thực hiện và mang lại kết quả tốt. Thậm chí những dự án trước đây cũng bất ngờ đem về cho họ những nguồn thu nhập bất ngờ, giúp cho chất lượng sống của họ được cải thiện đáng kể.

Đúng ngày mai (10/9/2021) - Top 3 con giáp mở cửa đón Thần Tài, TIỀN BẠC ÙN ÙN CHẢY VÀO KÉT, 2 tháng cuối năm 2021 'nằm duỗi mà ăn' - Ảnh 2
Cuối năm 2021 tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều may mắn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi ngày 10/9 chỉ rõ, người tuổi Tuất được dự báo sẽ có được nhiều bước đột phá. Công việc nhiều phần thêm thuận lợi, người tuổi này làm việc trong lĩnh vực nào cũng dễ đạt được thành công.

Họ được cấp trên đánh giá cao và hoàn toàn có thể mở ra cơ hội thăng chức, tăng lương. Không những vậy, túi tiền của người tuổi này cũng rủng rỉnh thêm nhiều phần.

Người tuổi Tuất cần phát huy thế mạnh của mình và tận dụng tốt những nguồn lực mà mình đang có.

Muốn sự nghiệp thành công, tuổi Tuất nên tập trung cao độ vào các tháng 11, 12 âm lịch.

Thời điểm này tài chính của bạn có dấu hiệu tăng lên cũng là nhờ khoản lương thưởng cho sự chăm chỉ và cố gắng của bạn trong cả năm.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

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