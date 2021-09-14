Tử vi thứ Tư ngày 15/9 của 12 con giáp: Sửu tình yêu đến gõ cửa nhà - Dần mất tiền - Mão có cục tiền 'siêu to khổng lồ'

Tử vi hàng ngày 12 con giáp ngày 15/9/2020 cho rằng tuổi Tý có chút mâu thuẫn trong quyết định liên quan đến công việc. Bước tiếp hay dừng lại để chọn con đường khác, bạn cần lưu ý nhé, đừng để mình lưỡng lự quá lâu rồi mất cả chì lẫn chài.

Tiền bạc cũng khá ổn nhưng cần phải xem lại cách tiêu tiền, có lúc sĩ diện quá vì bạn bè lại thành ra tay trắng. Làm được bao nhiêu tiêu bấy nhiêu thì mãi cũng không có vốn liếng tích lũy cho riêng mình.

Tam Hợp ghé thăm người tuổi Sửu cũng là lúc tình yêu đến gõ cửa nhà, nhưng liệu bạn đã thực sự sẵn sàng cho điều đó hay chưa? Trước khi dấn thân để trải nghiệm và khám phá những cảm xúc mới mẻ, lãng mạn, hãy đặt ra câu hỏi đó cho mình và tự trả lời nhé.

Thiên Ấn mang tới sự nhạy cảm cần thiết để con giáp tuổi Sửu có thể thực hiện kế hoạch của mình với các tính toán chính xác. Hôm nay rất thuận lợi cho những ai làm việc liên quan tới việc mang tính nghệ thuật hoặc là luật sư.

Sửu có thể thực hiện kế hoạch của mình với các tính toán chính xác. Ảnh minh họa: Internet

TUỔI DẦN

Tử vi 12 con giáp ngày 15/9/2021 cảnh báo họa sức khỏe bủa vây, Dần cần phải thay đổi ngay chế độ ăn uống cho phù hợp nhé.

Hôm nay tuổi Dần liên tục gặp nhiều chuyện xui xẻo, đặc biệt là trong công việc và tài chính. Ngoài ra, tính khí của bạn còn cục cằn, nông nổi nên dễ xảy ra tranh chấp với người khác. Thực tế, khó khăn là điều không thể tránh khỏi, chỉ cần bạn giữ được thái độ lạc quan thì kiểu gì bạn cũng sẽ tìm ra cách giải quyết thôi.

TUỔI MÃO

Thiên Tài là dấu hiệu tốt cho người tuổi Mão có nghề phụ mang tới tiền bạc giúp bạn thỏa sức mua sắm những món đồ mà mình yêu thích từ lâu. Tuy nhiên, đừng vì thế mà tiêu xài quá hoang phí bạn nhé, nên có kế hoạch dù bạn đang có sẵn nhiều tiền.



Ngũ hành xung khắc cho thấy bản mệnh có thể rơi vào tình huống khó chịu nhưng một phần là vì tâm trạng bạn không tốt, sức khỏe không được đảm bảo nên đánh giá sai tình hình mà thôi. Ngày này, bạn nên dành nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi nhé.

TUỔI THÌN

Thìn chú ý có vài kẻ tiểu nhân thích phá họa nên đâm bị thóc chọc bị gạo làm cho bạn mất uy tín trong mắt người khác. Để giải tỏa điều này thì bạn nên chăm chỉ, chịu khó làm việc chứng minh năng lực với cấp trên, không cần đôi co với họ nhé.

Tiền bạc không thông vì có quá nhiều việc phải chi tiêu. Đừng hoang phí quá, các mối quan hệ cũng nên hạn chế nhé. Cố gắng chơi với ai thì chân tình với người ấy, đừng để các mối quan hệ không tốt làm ảnh hưởng mình.

TUỔI TỴ

Xem tử hôm nay vi thứ Tư ngày 15/9/2021 của 12 con giáp cho thấy, tuổi Tỵ hôm nay có nhiều cách kiếm tiền hơn, bên cạnh đó việc chú ý tới động thái của thị trường sẽ giúp bạn tìm được những thông tin đầu tư tốt, giúp bạn kiếm được một khoản tiền không nhỏ. Nhân duyên khá tốt, tuổi Tỵ được nguyệt lão se duyên, công việc và cuộc sống đều ở trạng thái thoải mái nhất.

TUỔI NGỌ

Tử vi ngày 15/9/2021 cảnh báo tuổi Ngọ họa tiền bạc, kinh doanh có thể thất thoát vì bạn làm ăn thiếu nghiêm túc. Muốn có nhiều đơn hàng phải đầu tư thời gian và chất lượng nhé.

Tiền bạc hao hụt tình duyên cũng làm bạn mệt mỏi. Cố gắng chấn chỉnh lại tinh thần. Ăn uống không tốt hại sức khỏe, không làm được việc, không đảm đương được nhiệm vụ lớn làm cho bạn mất đi niềm tin của cấp trên.

Ngày 15/9/2021 cảnh báo tuổi Ngọ họa tiền bạc, kinh doanh. Ảnh minh họa: Internet

TUỔI MÙI

Theo tử vi ngày 15/9/2021, mặc dù hôm nay tuổi Mùi có nhiều việc phải giải quyết nhưng bạn cũng đừng vội vàng, hãy bình tĩnh giải quyết từng việc một rồi bạn sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Vận trình tình cảm tốt hơn, hôm nay rất thích hợp để người độc thân tỏ tình với người yêu và bạn dễ nhận được hồi đáp từ đối phương. Các cặp đang yêu tâm đầu ý hợp, mối quan hệ giữa hai người ngày càng bền chặt. Bản mệnh là người quyết đoán nên nghĩ gì là lập tức bắt tay vào làm ngay, tuy nhiên, những quyết định đó lại thường khá hấp tấp và vội vàng.

TUỔI THÂN

Tử vi ngày 15/9/2021 của 12 con giáp thông báo tuổi Thân họa sức khỏe của bạn hoặc người thân. Ngày hôm nay không nên đi lại đường xa bằng xe máy đề phòng tai nạn nhé.

Tình yêu cũng đang ổn nhưng bạn cần phải vun đắp thêm nữa. Nếu bạn cứ hờ hững, chỉ biết công việc thì tình cảm này cũng chỉ là một sớm một chiều. Tiền bạc quan trọng nhưng tình yêu cũng rất cần thiết, đừng đánh mất đi người trân quý.

TUỔI DẬU

Dậu Dậu Tự Hình khiến người tuổi Dậu suy nghĩ nhiều đến mức không tài nào ngủ được, hoặc có những người vì quá nhiều ý tưởng nên bạn không biết chọn lọc cái nào phù hợp. Nếu có thể bạn nên viết hết chúng ra giấy rồi chọn lọc lại sau.

Sức khỏe thời gian này đã được cải thiện rồi. Chăm chỉ luyện tập có khác, bạn khiến người khác phải ngưỡng mộ vì bản tính kiên trì của mình đó.

TUỔI TUẤT

Tuổi Tuất có thể thay đổi kế hoạch công việc theo lời người khác, tuy nhiên việc này chỉ khiến bạn mang lợi về cho người khác mà thôi. Chuyện tình cảm hài hòa, các cặp đôi có nhiều khoảng thời gian ngọt ngào bên nhau, người độc thân dễ thoát kiếp FA. Chính Tài nhận thấy con giáp này là người cần cù và chăm chỉ, tuy nhiên lại thiếu quyết đoán vào những lúc cần thiết. Khi cảm thấy thiếu tự tin, hay đang phân vân vấn đề nào đó thì hãy hỏi ý kiến cả những người có kinh nghiệm đi trước, chắc chắn bản mệnh sẽ thấy có nghị lực hơn nhiều.

TUỔI HỢI

Tử vi hàng ngày ngày 15/9/2021 của 12 con giáp cảnh báo họa sức khỏe đối với tuổi Hợi. Bạn nên chăm chỉ thể dục thể thao nếu không bệnh nhẹ cũng thành nặng. Tình hình tài chính không ổn làm bạn lo âu nhiều, có quá nhiều việc phải chi tiêu, người thân lại còn hay vay mượn, thực sự là áp lực.

Kinh doanh không thuận lợi do bạn chưa thực sự biết cách đầu tư. Những việc quan trọng liên quan tiền bạc cần hỏi ý kiến của người có kinh nghiệm, đừng liều lĩnh rồi mất trắng nhé.

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!