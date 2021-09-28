7 lần dụi mắt, đến lần thứ 8 thì fan phải giật nảy mình vì Lee Yoo Mi và Sulli giống nhau quá mức cho phép

Lee Yoo Mi là cái tên nổi như cồn trong khoảng 1 tuần trở lại đây, cô được công chúng chú ý bởi phần vì cô góp mặt trong Squid Game, phần vì có tới 3 điểm cũng rất này nọ, quá đỗi giống với Sulli.

Nếu như Sulli thích đánh màu son hồng, đỏ thì đại diện Squid Game lại chọn tông cam, đỏ trendy.

Mặc dù hai tông màu có phần khác nhau: một tông this, một tông that. Song nhìn chung thì đây đều là những tông màu đặc biệt tươi tắn giúp chính chủ trông sáng bừng sức sống và không phải họa mặt quá cầu kỳ.

2. Cả hai đều là những người chơi thuộc hệ kính gọng mảnh

Đeo kính gọng mảnh nữ tính, trẻ trung

Thêm một điểm chung nữa giữa cô nàng Lee Yoo Mi và Sulli là cả hai đều thích đeo kính gọng mảnh, một trong những item được các idol xứ sở kim chi khá mê mẩn.

3. Để mắt và lông mày mộc sau cánh màn nhung

Và để mặt mộc sau cánh màn nhung

Điểm cuối cùng mà fan hâm mộ cho rằng chúng làm nên sự giống nhau giữa hai cô gái này chính là cả hai chỉ make up khi xuất hiện trên sân khấu hay khi dự sự kiện.

Còn sau cánh màn nhung, thì cả Lee Yoo Mi và Sulli lại trung thành với phong cách mặt mộc, giản dị, không tô điểm gì để tạo cảm giác thiện hơn với công chúng, fan hâm mộ của mình.