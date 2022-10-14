3 công thức chăm sóc sắc đẹp hoàn hảo với sữa chua bột nghệ tại nhà!

Sữa chua là món ăn bổ dưỡng, thơm ngon dùng làm tráng miệng sau các bữa ăn hàng ngày, nó có chứa nhiều vitamin C, D cùng các khoáng chất như canxi, kẽm, axit latic và probiotic với một lượng nhỏ protein và chất béo. Đồng thời đây cũng là nguồn nguyên liệu cung cấp năng lượng, hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn khi bổ sung thêm nhiều có lợi cho đường ruột, tăng cường hệ miễn dịch, ngăn ngừa bị tăng huyết áp, bảo vệ sức khỏe răng miệng hiệu quả.

Sau một thời gian dài thường xuyên phải hoạt động ngoài trời, cơ thể bạn dễ bị mất sức, làn da bị bắt nắng trở nên đen sạm hơn, lỗ chân lông to hơn kèm với khuẩn mụn phát triển khiến làn da trông xấu đi. Vậy làm thế nào để khắc phục tình trạng này? Đừng lo lắng, với công thức dịu nhẹ, mát lành, sữa chua bột nghệ là một sự kết hợp hoàn hảo giúp cho cơ thể khỏa mạnh và chăm sóc da đẹp toàn diện, bạn sẽ chẳng còn phải lo lắng về tình trạng hiện tại đang mắc phải nữa. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về sữa chua và tinh bột nghệ, cùng tác dụng làm đẹp tuyệt vời từ sự kết hợp này nhé!

Sữa chua và bột nghệ là nguyên liệu tốt cho sức khỏe và làm đẹp!

Ngoài ra, sữa chua còn là sản phẩm chăm sóc sắc đẹp toàn diện, giúp làn da đẹp hơn, mái tóc mượt mà, chắc khỏe hơn và hỗ trợ giảm cân nhanh chóng.

Còn đối với tinh bột nghệ, nó là gia vị được dùng nhiều trong các món ăn để tăng sự thơm ngon. Trong Đông y, nghệ được xem là liều thuốc chữa bệnh cảm, sốt, cầm máu, liền sẹo, giảm đau dạ dày, ngăn ngừa ung thư,...

Còn theo các nghiên cứu khoa học, thành phần của nghệ cũng chứa nhiều vitamin và khoáng chất, nhưng đặc biệt là chất curcumin, một chất tạo nên độ quan trọng và công dụng tuyệt vời của nghệ. Ngoài khả năng chăm sóc sức khỏe tốt như đã kể trên, nghệ còn nhiều lợi ích khác trong việc làm đẹp da tóc và giảm cân hiệu quả.

Chính vì vậy, sự kết hợp củabột nghệ và sữa chua được xem là thần dược khiến các chị em khỏe đẹp từ trong ra ngoài luôn nhé!

3 công thức làm đẹp từ sữa chua và bột nghệ

1. Công thức dùng sữa chua và bột nghệ làm đẹp da

Sữa chua bột nghệ kết hợp cùng mật ong là loại mặt nạ dưỡng da giàu dinh dưỡng!

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 1 hũ sữa chua, 2 muỗng tinh bột nghệ và 2 muỗng mật ong.

Các bước tiến hành thực hiện:

- Lấy 1 hũ sữa chua không đường hòa với 2 muỗng tinh bột nghệ và 2 muỗng mật ong, sau đó tiến khuấy đề hỗn hợp thành dạng sệt là được. Với công thức này, bạn có thể bảo quản trong tủ lạnh để dùng dần.

- Tiếp đó tiến hành rửa mặt sạch sẽ và lau khô, sau đó bạn hãy dùng tay vỗ nhẹ vài cái lên da mặt, cách này sẽ giúp lỗ chân lông thông thoáng, kích thích lưu thông máu hỗ trợ hấp thu dưỡng chất nhanh hơn.

- Kế đến, thoa đều hỗn hợp sữa chua nghệ mật omg lên da và giữ yên trong khoảng 20 phút.

- Cuối cùng, khi hỗn hợp đã khô bớt thì bạn tiến hành rửa sạch lại với nước ấm là đã hoàn tất rồi nhé.

2. Sữa chua bột nghệ chăm sóc tóc

Khi tóc bị gãy rụng, chẻ ngọn, xơ rối,... thì bạn có thể áp dụng công thức dưới đây để phục hồi lại mái tóc của mình nhé!

Ủ tóc cùng sữa chua và bột nghệ là một phương pháp tuyệt vời!

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 2 hũ sữa chua không đường, 2 muỗng tinh bột nghệ và 1 quả trứng gà.

Các bước tiến hành thực hiện:

- Đầu tiên, lấy một trái trứng gà trộn chung với khoảng 2 hũ sữa chua không đường và 2 muỗng tinh bột nghệ, có thể thêm một chút nước ấm để hỗn hợp dễ được hòa tan hơn.

- Kế đến, sau khi gội đầu và tóc còn hơi ướt thì bạn hãy tiến hành thoa đều hỗn hợp trên lên tóc từ chân đến ngọn, vừa thoa vừa kết hợp với xoa bóp nhẹ nhàng để các dưỡng chất thẩm thấu vào từng ngọn tóc.

- Sau đó dùng khăn ấm hoặc túi ủ trùm kín tóc lại và giữ nguyên như vậy trong khoảng 1 – 2 tiếng đồng hồ.

- Sau khi ủ đủ, bạn tiến hành gội lại với dầu gội thảo dược có độ tẩy rửa thấp hoặc nước ấm (dùng cách này cần gội kỹ hơn) là được nhé.

3. Giảm cân với sữa chua và tinh bột nghệ

Đây là phương pháp giúp loại bỏ mỡ thừa nhờ cơ chế tạo no nhanh, giảm cảm giác thèm ăn giúp lượng thức ăn nạp vào ít hơn, dần dần sẽ giúp quá trình giảm cân của bạn có kết quả khả quan.

Nên uống sữa chua bột nghệ vào mỗi bữa sáng trước khi dùng bữa!

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 1 hũ sữa chua không đường, 1 muỗng tinh bột nghê và 1 ly nước ấm.

Các bước tiến hành thực hiện:

- Trước tiên, lấy khoảng 1 muỗng tinh bột nghệ hòa vào 1 ly nước ấm, sau đó tiếp tục trộn thêm 1 hũ sữa chua không đường vào.

- Dùng ly nước này uống vào mỗi buổi sáng trước khi dùng bữa. Hoặc bạn có thể uống nhiều hơn với các bữa ăn còn lại theo cách cũ, nhưng không được lạm dụng.

- Cách uống này sẽ giúp bạn ăn ngon miệng và no nhanh hơn. Nếu sử dụng cách này thường xuyên thì chỉ sau một thời gian ngắn là sẽ thấy ngay hiệu quả bất ngờ đấy nhé.

Trên đây là tổng hợp 3 công thức làm đẹp với sữa chua và bột nghệ siêu hiệu quả và đơn giản tại nhà. Nếu bạn đang tìm những phương pháp làm đẹp, giảm cân an toàn mà hiệu quả, thì đây chắc chắn là lời giải đáp hoàn hảo cho bạn! Chúc các chị em áp dụng thành công và nhanh chóng đạ được những kết quả ưng ý nhé!