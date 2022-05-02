10 thủ thuật làm đẹp thông minh để cải thiện vẻ ngoài của bạn theo cách dễ dàng nhất

Làm đẹp 02/05/2022 15:53

Trong khi sức khỏe cơ thể đang thay đổi theo chiều hướng tốt hơn, ngoại hình vẫn là nỗi lo lắng phổ biến nhất của phụ nữ, bỏ lại tài chính, sức khỏe và gia đình. Phụ nữ trung bình dành một giờ mỗi ngày để chăm chút cho vẻ ngoài của mình. Nhưng có rất nhiều cơ hội giúp bạn làm đẹp nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Và dưới đây là 10 thủ thuật tuyệt vời để làm cho vẻ ngoài của bạn trở nên hoàn mỹ mà không cần tiêu tốn quá nhiều thời gian để bạn có thời gian cho những gì quan trọng hơn.

  1. Đắp mặt nạ chân cho bàn chân khô
10 thủ thuật làm đẹp thông minh để cải thiện vẻ ngoài của bạn theo cách dễ dàng nhất - Ảnh 1

Để làm cho bàn chân của bạn mịn màng như da em bé, hãy ngâm chân trong nước nóng. Sau đó, thoa hỗn hợp làm từ aspirin nghiền nát và nước cốt chanh lên cả hai bàn chân và bọc chúng bằng nhựa. Để đảm bảo rằng bạn vẫn có thể di chuyển trong nhà mà không cần bọc ni lông, hãy mang tất vào. Giữ mặt nạ bao lâu tùy thích, nhưng không dưới 2 giờ. Gót chân của bạn sẽ cảm ơn bạn vì điều đó.

  1. Dễ dàng tạo những loạn tóc xoăn với máy sấy tóc
10 thủ thuật làm đẹp thông minh để cải thiện vẻ ngoài của bạn theo cách dễ dàng nhất - Ảnh 2

Trong trường hợp bạn không có thời gian sử dụng máy uốn tóc, mẹo này có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian. Bạn chỉ cần sấy tóc như bình thường và khi tóc khô khoảng 85%, hãy chia tóc thành nhiều phần và xoắn từng lọn tóc. Sấy tóc cho đến khi khô hoàn toàn và nhẹ nhàng tách các lọn tóc của bạn.

  1. Làm móng kiểu Pháp chỉ với ít thời gian
10 thủ thuật làm đẹp thông minh để cải thiện vẻ ngoài của bạn theo cách dễ dàng nhất - Ảnh 3

Một bộ móng kiểu Pháp có thể được tạo ra không gì khác ngoài một chiếc mút trang điểm, hoặc một miếng bọt biển và lọ sơn móng tay. Bạn chỉ cần thoa một ít sơn bóng lên miếng bọt biển và ấn đầu móng tay vào đó. Bạn có thể cần tập một chút để làm cho nó trở nên hoàn hảo, nhưng kết quả cuối cùng sẽ không làm bạn thất vọng khi bạn không có đủ thời gian đến các tiệm làm móng.

  1. Trà chống thâm quầng mắt
10 thủ thuật làm đẹp thông minh để cải thiện vẻ ngoài của bạn theo cách dễ dàng nhất - Ảnh 4

Một phần của sự mệt mỏi, những đêm mất ngủ còn mang đến cho chúng ta những quầng thâm mắt. Trong trường hợp bạn không có đủ thời gian nghỉ ngơi, muốn che đi quầng thâm mắt bạn có thể sử dụng túi trà đã được làm lạnh chườm lên mắt. Không gì có thể so sánh với vẻ ngoài của một người đã được nghỉ ngơi đầy đủ, nhưng trà có thể là một giải pháp tạm thời để trông hoàn mỹ.

  1. Tấm chống tóc tĩnh điện
10 thủ thuật làm đẹp thông minh để cải thiện vẻ ngoài của bạn theo cách dễ dàng nhất - Ảnh 5

Tóc tĩnh điện hay là tóc bị khô, xơ là một vấn đề làm chúng ta khó chịu quanh năm. Để khắc phục, hãy lấy một tờ giấy khô hoặc lá thiếc và nhẹ nhàng xoa xuống tóc. Điều này sẽ không tốn bao nhiêu, nhưng bạn sẽ chỉ cần vài giây mà không đội mũ hoặc không khí khô sẽ làm hỏng vẻ ngoài của bạn.

  1. Dao cạo cho tóc chẻ ngọn
10 thủ thuật làm đẹp thông minh để cải thiện vẻ ngoài của bạn theo cách dễ dàng nhất - Ảnh 6

Tóc chẻ ngọn là vấn đề mà mọi cô gái mơ ước có một mái tóc dài đều gặp phải. Để loại bỏ chúng mà không làm mất độ dài tóc, bạn hãy tách tóc thành những phần nhỏ và vén phần đuôi tóc ra ngoài. Dùng kéo hoặc dao cạo để cắt phần tóc lòi ra.

  1. Cách uốn tóc phù hợp lúc đi ngủ
10 thủ thuật làm đẹp thông minh để cải thiện vẻ ngoài của bạn theo cách dễ dàng nhất - Ảnh 7

Tách tóc thành từng lọn nhỏ và quấn từng lọn tóc quanh ống hút. Gấp đôi ống hút lại và dùng dây chun buộc lại. Đi ngủ như bình thường, để tóc khô vào buổi tối để tới sáng hôm sau rồi tháo ra. Sau đó, bạn sẽ tách tóc và tạo thành những lọn tóc nhỏ hơn và mọi ánh nhìn sẽ đổ dồn vào bạn và kiểu tóc mới của bạn.

  1. Cách gội đầu cho tóc xoăn và tóc gợn sóng tốt nhất
10 thủ thuật làm đẹp thông minh để cải thiện vẻ ngoài của bạn theo cách dễ dàng nhất - Ảnh 8

Phương pháp này được chứng minh là tuyệt vời cho những cô gái có mái tóc xoăn. Gội đầu như bình thường và thoa kem làm xoăn hoặc dầu dưỡng tóc. Nhúng tóc vào bát nước ấm, và vò mạnh. Lặp lại vài lần. Vì những sản phẩm dành cho tóc này được khuyên dùng trên tóc ướt, nước sẽ giúp sản phẩm hấp thụ tốt hơn vào tóc.

  1. Lông mi cong kiểu Hollywood chưa đầy 1 phút
10 thủ thuật làm đẹp thông minh để cải thiện vẻ ngoài của bạn theo cách dễ dàng nhất - Ảnh 9

Để sử dụng phao cứu sinh này, hãy đảm bảo rằng máy sấy tóc của bạn có chế độ làm mát. Nếu có, hãy bật chế độ làm mát làm cong lông mi của bạn. Tuy nhiên, có một số điều cần nhớ để giữ an toàn cho đôi mắt của bạn: chỉ sử dụng không khí lạnh, không thử nếu bạn có kính áp tròng, hãy nhớ rằng không khí làm giảm độ ẩm của mắt bạn, vì vậy phương pháp này không an toàn sử dụng một cách thường xuyên.

  1. Nha đam giúp móng tay sáng khỏe
10 thủ thuật làm đẹp thông minh để cải thiện vẻ ngoài của bạn theo cách dễ dàng nhất - Ảnh 10

Nha đam là loại quả có tác dụng làm đẹp thấp. Móng tay nhận được dưỡng chất từ việc dưỡng ẩm của lô hội, tăng trưởng nhanh hơn. Vì vậy, để cho móng tay của bạn có được một ngày spa nhanh chóng mà không tốn quá nhiều chi phí, bạn hãy cắt lô hội và đắp lên móng tay. Bạn có thể lấy cùi và trộn với dầu cây rồi bôi lên móng tay.

Bạn dành bao nhiêu thời gian cho các liệu trình làm đẹp? Những thủ thuật nào khác mà bạn biết có thể giúp phụ nữ trông hoàn hảo ngay lập tức?

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