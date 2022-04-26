10 bí quyết giúp bạn che bắp tay to, tự tin xuống phố

Thay vì "che giấu" những gì bạn không thích, tốt hơn là hãy nâng cao những gì bạn thích và mặc những bộ quần áo bạn có hiện tại, không cần chờ đợi để trở thành một phiên bản lý tưởng trong tương lai của chính bạn.

Nếu bạn muốn trông gầy hơn và cân đối kích thước của cánh tay, hãy mặc áo cánh có tay ren hoặc trong suốt. Sự vừa vặn lỏng lẻo của chúng thường không bao phủ toàn bộ cánh tay của bạn và tạo ra ảo ảnh quang học để làm cho chúng trông nhỏ hơn.

Chúng vô cùng thoải mái và mát mẻ, bạn có thể mặc chúng vào mùa xuân hoặc mùa hè, đặc biệt nếu bạn chọn các màu trung tính như trắng, be hoặc các màu phấn. Chúng đi với bất kỳ phụ kiện nào và thực sự sẽ mang đến cho bạn vẻ ngoài sành điệu.

2. Tránh áo tay rộng ở phần bắp của cánh tay

Tốt hơn hết là bạn không nên mặc áo tay rộng. Nói chung, chúng thường rộng hơn ở phần bắp của cánh tay, điều này tạo ra hiệu ứng ngược lại với điểm trước đó. Ngoài ra, nó hoàn toàn làm biến dạng hình bóng nuột nà của bạn.

Mặc những chiếc áo có tay áo đơn giản và vừa vặn, có lẽ là trên một chiếc áo blouse màu sáng để hài hòa với dáng người của bạn và bạn có thể kết hợp tốt hơn với váy suông.

3. Chọn áo cánh có quai rộng

Bạn có thể nghĩ rằng áo cộc tay không phải là thứ dành cho bạn, nhưng sự thật là kiểu áo này có thể là một đồng minh tuyệt vời. Tất nhiên, miễn là nó có quai rộng.

Có rất nhiều sản phẩm may mặc với dây đai rộng, từ áo cánh, váy đầm, áo dài cách tân, quần yếm, ... Đừng hạn chế sự sáng tạo của bạn, vì không có trang phục nào bị cấm.

4. Sử dụng xắn 3/4 tay áo để có lợi thế cho bạn

Bạn nên mặc tay áo xắn 3/4 vì chúng rất linh hoạt cho cả vẻ ngoài bình thường và trang trọng. Chúng cũng là một kiểu tay áo rất tôn dáng cho những cánh tay đầy đặn. Chúng hoàn hảo để tạo kiểu tóc, thậm chí còn hơn thế nữa khi được mặc với màu tối, đồng màu mà không có nhiều họa tiết. Bạn có thể kết hợp chúng với quần baggy hoặc váy dáng suông.

5. Mặc áo blazer phù hợp

Đừng đánh giá thấp sức mạnh của những chiếc áo khoác có đệm vai. Xắn tay áo khoác lên một chút để chúng không nằm ngay phía trên cổ tay, cánh tay của bạn sẽ có cảm giác được giải phóng và trông chúng sẽ dài hơn, khoe được làn da tuyệt đẹp của bạn. Ngoài ra, bạn có thể trang bị cho cổ tay của mình bằng đồng hồ, vòng tay, v.v.

Bỏ qua áo khoác thẳng hoặc áo khoác có tay áo thẳng, tay áo phải vừa vặn với bạn và áo khoác phải được cắt ngang hông.

6. Chọn áo len một cách khôn ngoan

Hãy chọn những chiếc áo len dáng thụng, rộng rãi với phần vai buông xuống. Chúng không chỉ trông rất nữ tính mà còn có thể kết hợp với denim để tạo thành một combo thường ngày. Mặt khác, áo len sáng màu hoặc áo len làm từ chất liệu vải quá dày có thể không phù hợp với bạn.

7. Luôn mặc đồ quây kết hợp với phụ kiện khác

Strapless là kiểu mà bạn có thể hơi dè dặt khi mặc, nhưng chỉ cần bạn xõa tóc, đeo vòng cổ, khăn choàng hoặc bất kỳ phụ kiện nào trên vai, nó có thể tạo hiệu ứng sành điệu cho vẻ ngoài của bạn.

8. Đeo nơ hoặc vòng cổ bản rộng

Nếu bạn cảm thấy không an toàn về bờ vai dày của mình, thì bạn có thể thu hút sự chú ý khỏi chúng. Chỉ cần mặc những chiếc áo cánh có nơ hoặc thứ gì đó hào nhoáng, vàng, hoặc đính đá trên vải sẽ giúp bạn khoe được cổ và giúp bạn tự tin trong trang phục của mình.

9. Đừng bỏ bê những chiếc áo có thiết kế không đối xứng

Áo có thiết kế không đối xứng là ma thuật, chúng phá vỡ đường viền quanh cánh tay của bạn, do đó làm cho chúng trông mỏng và mảnh mai hơn. Ngoài ra, để hở một bên vai là một nét rất độc đáo và hấp dẫn.

10. Mặc áo cổ chữ V và tay áo đơn giản

Đây là một trong những bộ trang phục chiến thắng của vẻ đẹp. Bạn không chỉ có thể mặc cổ chữ V cho những dịp bình thường mà còn là một kiểu dáng linh hoạt khi đi chơi đêm. Nó trông dễ thương trong tất cả các mùa và thậm chí có thể được mặc với quần bó bên dưới.

Bạn nghĩ trang phục nào có thể khiến bạn cảm thấy thoải mái hơn trong cuộc sống hàng ngày? Còn bộ phận nào trên cơ thể khiến bạn không an tâm khi mặc quần áo không?

Theo Brightside