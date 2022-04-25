Tổng hợp 20+ kiểu tóc layer uốn nữ được yêu thích nhất 2022!

Sau đây là chia sẻ những kiểu tóc uốn layer đẹp giúp bạn biến hình thành “nàng thơ” ngay!

Chẳng có gì lạ kiểu tóc uốn layer lại được lòng nhiều chị em đến như vậy. Những kiểu tóc uốn layer mang đến nét đẹp trẻ trung giúp che đi những khuyết điểm. Bên cạnh đó, sẽ giúp khuôn mặt trở nên thon gọn hơn.

Chẳng hạn nếu thích style thanh lịch ngọt ngào, chúng ta có thể tham khảo tóc uốn layer tầng cao dài ngang lưng kết hợp kiểu uốn chữ C, uốn sóng nước hoặc uốn lơi. Chọn cách tỉa layer nhiều tầng rồi chọn thêm cho mình cách vài kiểu uốn phù hợp nếu chuộng phong cách có phần cá tính và “chất chơi”.

Uốn layer tầng cao được xem là phiên bản tóc uốn sành điệu và được ưa chuộng nhất hiện nay. Không chỉ giúp bạn khoe được mái tóc tỉa layer tỉ mỉ hay kiểu uốn “xịn mịn”. Đây còn là phiên bản dễ dàng biến tấu theo cá tính và sở thích của từng người.

Uốn layer tầng cao được xem là phiên bản tóc uốn sành điệu và được ưa chuộng nhất hiện nay

Layer tầng cao

2. Tóc layer uốn xoăn

Layer uốn xoăn

Tóc layer uốn xoăn là một trong những kiểu tóc được chị em ưa ái nhất. Dễ dàng gây ấn tượng bởi mái tóc bồng bềnh, toát lên dáng vẻ sang chảnh chuẩn “nữ thần”.

Điểm nổi bật của kiểu tóc này là giúp “thu nhỏ” khuôn mặt của bạn một cách thần kỳ lại rất “nịnh” mặt. Khi diện kiểu này, đảm bảo thần thái của chị em sẽ “thăng hạng”.

Tùy vào khuôn mặt và phong cách của mỗi người, kiểu tóc uốn layer này sẽ mang đến một nét riêng. Cũng chính vì sự đa dạng nên kiểu tóc này đang “làm mưa làm gió” trên thị trường.

Để giúp mái tóc bạn trông nổi bật và cuốn hút hơn, bạn có thể thử kết hợp với những màu nhuộm như nâu lạnh, hạt dẻ, socola,…

3. Tóc layer uốn gợn sóng

Layer uốn gợn sóng

Với những bạn nữ có mái tóc mỏng, tóc tỉa layer được xem như là vị cứu tinh bởi mang đến vẻ bồng bềnh và dày hơn cho mái tóc. Khi kết hợp với việc uốn gợn sóng, chúng sẽ góp phần làm tôn lên vẻ ngoài năng động nhưng không kém phần nữ tính của bạn.

Với những cô nàng có làn da ngăm, mái tóc uốn gợn sóng kết hợp với màu tóc tự nhiên là lựa chọn khá phù hợp.

4. Tóc layer uốn cúp đuôi

Layer uốn cúp đuôi

Với những cô nàng thích phong cách nhẹ nhàng, nữ tính, kiểu tóc layer uốn cúp đuôi có ưu điểm trẻ trung, không quá “kén mặt”, dễ dàng biến tấu.

Kiểu này có điểm mạnh đó là mang đến sự tự nhiên, dễ diện và phù hợp với mọi style khác nhau từ ngọt ngào đến thanh lịch hay phong cách sang chảnh.

Kết hợp mái thưa với kiểu tóc uốn layer này sẽ mang đến nét dễ thương, trẻ trung, ngọt ngào cho cô nàng.

Cũng tương tự với những “phiên bản” khác, tóc layer uốn cúp cũng giúp các nàng che khuyết điểm trên khuôn mặt hiệu quả.

Tóc layer uốn cúp đuôi có ưu điểm trẻ trung, không quá “kén mặt”, dễ dàng biến tấu

5. Tóc layer uốn xoăn xù mì

Layer uốn xoăn xù mì

Với các bạn nữ có khuôn mặt dài hoặc gầy, tóc layer dài uốn xoăn xù mì là lựa chọn cực kỳ phù hợp bởi sẽ giúp che đi khuyết điểm, tạo cảm giác đầy đặn và cân đối cho khuôn mặt.

Bên cạnh đó, đây là mẫu tóc giúp cho bạn có một vẻ ngoài dịu dàng nhưng không kém phần sang chảnh. Chính bởi vì vậy, kiểu tóc này đang được nhiều bạn nữ ưa chuộng.

6. Tóc uốn layer ngang vai

Tóc uốn layer ngang vai là lựa chọn phù hợp với các bạn nữ theo đuổi phong cách năng động và cá tính.

Với độ dài lỡ cỡ nhưng trẻ trung, sành điệu và thu nhỏ mặt hữu hiệu, tóc uốn layer ngang vai là kiểu tóc rất thu hút.

Cách tạo kiểu này đặc biệt phù hợp với hầu hết các kĩ thuật uốn tóc. Sẽ giúp chỉnh sửa ngũ quan cũng như che khuyết điểm. Để tránh nhàm chán, chúng ta có thể thoải mái chuyển từ kiểu layer uốn cụp, uốn xoăn sang uốn vểnh, uốn đuôi hay uốn gợn sóng.

Layer uốn ngang vai

7. Tóc uốn layer với mái thưa

Layer mái thưa

Tóc uốn layer với mái thưa là lựa chọn được nhiều phái đẹp yêu thích để F5 phong cách của mình. Phần tóc mái thưa giúp tạo điểm nhấn trên khuôn mặt của bạn gái.

Đây là kiểu tóc ngọt ngào mang đến sự trẻ trung và dễ dàng thu hút ánh nhìn từ người đối diện.

8. Tóc uốn layer với mái dài



Layer mái dài

Tóc uốn layer với mái dài là lựa chọn phù hợp với nhiều phong cách khác nhau, từ kiểu nhẹ nhàng cho đến cá tính.

Đặc biệt, phần tóc mái dài sẽ tạo hiệu ứng hài hòa cho khuôn mặt, giúp bạn trở thành “nàng thơ “ trong mắt người đối diện. Để tạo điểm nhấn hơn cho kiểu tóc này, bạn có thể kết hợp nhuộm màu.

9. Tóc layer uốn cho mặt tròn

Layer uốn cho mặt tròn

Với những bạn nữ có khuôn mặt tròn, vầng trán ngắn, tỉ lệ khuôn mặt không cân xứng, tóc uốn layer là kiểu tóc hoàn hảo rất phù hợp.

Những lọn tóc uốn layer vừa giúp giảm bớt sự bầu bĩnh vừa mang đến nét thanh thoát, thon gọn trên khuôn mặt hơn rất nhiều. Để tăng thêm sự trẻ trung, bạn có thể để thêm tóc mái thưa hoặc mái dài.

10. Tóc layer uốn cụp

Layer uốn cụp

Tóc layer uốn cụp là kiểu tóc xinh xẻo, tinh tế và thu nhỏ mặt tài tình. Do đó, nếu đang băn khoăn không biết nên chọn kiểu tóc tỉa layer nào cho trẻ sang, sành điệu, tôn nhan sắc lại không khiến diện mạo bị quá khác lạ. Đừng bỏ qua kiểu uốn kinh điển này.

Bên cạnh đó, có thể biến hóa tóc uốn cụp layer dễ dàng nên dù chúng ta theo đuổi phong cách dịu dàng, nữ tính hay "sành chất" thì vẫn có thể yên tâm diện.

11. Tóc uốn layer cho mặt dài

Tóc uốn layer cho mặt dài

Khuôn mặt dài thường sẽ dễ chọn kiểu tóc. Mặc dù vậy, nếu không khéo léo khi lựa chọn thì một số kiểu tóc có thể làm khuôn mặt bạn dài thêm, làm mất đi sự hài hòa.

Do đó, đừng bỏ qua tóc uốn layer bởi sẽ mang lại sự mềm mại, cân đối cho khuôn mặt, giúp các đường nét trên mặt thực sự nổi bật nhất.

12. Tóc uốn layer cho mặt vuông

Mặt vuông là kiểu khuôn mặt hơi góc cạnh, có chút mạnh mẽ. Để khắc phục khuyết điểm này, lựa chọn một kiểu tóc có thể làm mềm mại các đường nét trên khuôn mặt là điều cần thiết nhất.

Với những lọn tóc được cắt tỉa so le, uốn cụp nhẹ nhàng sẽ che đi những góc cạnh và mang đến sự mềm mại, hài hòa cho khuôn mặt.

Tóc uốn layer mặt vuông

13. Tóc uốn layer lơi

Tóc uốn layer lơi

Tóc uốn layer lơi là lựa chọn phù hợp với nhiều phong cách khác nhau. Từ dễ thương, thanh lịch cho đến sang trọng.

So với các mẫu tóc khác, tóc uốn nhiều lớp giúp điều chỉnh và che khuyết điểm khuôn mặt hiệu quả. Mặc dù vậy, để có hình ảnh tốt nhất, bạn nên để tóc dài buông xõa trên hoặc dưới lưng một chút. Bên cạnh đó, kiểu tóc này có thể kết hợp tốt với cả kiểu tạo lớp và kiểu tóc xoăn.

14. Tóc tỉa layer uốn chữ C

Tóc tỉa layer uốn chữ C

Trong những năm gần đây, thay vì lựa chọn kiểu tóc uốn chữ C dài truyền thống, nhiều chị em lại ưa chuộng kiểu tóc uốn đuôi chữ C cắt nhiều lớp.

Bởi hai kiểu này vừa linh hoạt, phong cách, vừa bổ sung cho nhau một cách hoàn hảo. Khi uốn chữ C những lọn tóc nhiều lớp trở nên nổi bật và cuốn hút hơn. Đồng thời, tóc xếp lớp giúp cho những lọn tóc đuôi chữ C trông tự nhiên, mềm mại và có chiều sâu hơn rất nhiều.

15. Tóc uốn layer tầng thấp

Tóc uốn layer tầng thấp giúp gương mặt bạn trở nên thanh thoát, thêm phần quyến rũ và nổi bật hơn. Để tăng thêm phần thu hút, bạn cần kết hợp những sắc độ đậm nhạt như socola hạt dẻ hoặc phá cách, tạo cá tính và chọn những tông màu nổi bật như nâu tây, xám khói,…

Tóc uốn layer tầng thấp giúp gương mặt bạn trở nên thanh thoát

16. Tóc layer xoăn sóng nước

Tóc uốn layer sóng nước

Tóc layer xoăn sóng nước có ưu điểm lớn là khả năng “ăn gian” độ dày tốt, tạo hiệu ứng cân đối và hoàn hảo cho khuôn mặt gầy và dài. Gây ấn tượng với vẻ lộng lẫy “chuẩn nữ thần” bồng bềnh. Bạn nên ưu tiên kiểu tóc xoăn dài qua vai và kiểu xoăn nhẹ.

17. Tóc layer uốn đuôi

Tóc layer uốn đuôi

Tóc layer uốn đuôi được xem là lựa chọn dễ diện, dễ chăm sóc cũng như phù hợp với nhiều dáng mặt.

Hãy lưu ngay gợi ý này nếu bạn không thể dành quá nhiều thời gian cho việc dưỡng và tạo kiểu tóc mà vẫn muốn có được diện mạo xinh xắn, trendy. Bởi tóc uốn đuôi tỉa layer có khá nhiều lựa chọn nên chị em nhớ để ý đặc điểm khuôn mặt hay style ăn mặc của bản thân để có được lựa chọn phù hợp nhất.

18. Tóc layer uốn sóng lơi

Kiểu tóc layer uốn sóng lơi nhẹ nhàng mang vẻ nữ tính phù hợp với những nàng có mái tóc ngang vai hoặc ngang lưng.

Kết hợp kiểu tóc này với màu nhuộm phù hợp sẽ giúp gương mặt nữ tính và dịu dàng.

Kiểu tóc layer uốn sóng lơi nhẹ nhàng mang vẻ nữ tính phù hợp với những nàng có mái tóc ngang vai hoặc ngang lưng

19. Tóc layer uốn sóng lơi ngắn



Layer uốn sóng lơi ngắn

Với kiểu tóc phong cách chuẩn Hàn Quốc này, nàng trông trẻ trung và sành điệu trong mọi hoàn cảnh. Cần lưu ý tránh uốn cong tóc quá nhiều vì khuôn mặt tròn sẽ mất cân đối.

20. Tóc layer uốn cụp đuôi

Layer uốn cụp đuôi

Tóc layer uốn cụp được các nhóm nhạc nữ xinh đẹp châu Á tích cực lăng xê.

Hãy thử ngay kiểu tóc uốn cụp đuôi này nếu bạn đang không biết nên chọn kiểu cắt tóc layer nào cho vừa sang chảnh, sành điệu, xinh xắn mà không thay đổi nhiều về ngoại hình.

Bên cạnh đó, với những lọn tóc xếp lớp rất dễ biến hoá, bạn có thể tự tin diện chúng dù theo nhiều phong cách mềm mại hay cá tính.

21. Tóc layer uốn nhẹ

Tóc layer uốn nhẹ là kiểu tóc uốn đơn giản nhưng vô cùng xinh sang. Không chỉ mang đến những cách biến hóa linh hoạt và không “kén chọn” khuôn mặt. Đây là sự lựa chọn tuyệt vời và chưa có xu hướng lỗi mốt.

Đây là lựa chọn rất tuyệt vời cho những cô nàng mặt vuông, giúp che khuyết điểm, giảm đi những góc cạnh trên khuôn mặt.

Với kiểu tóc này, các nàng sẽ dễ dàng sở hữu vẻ ngoài trẻ trung và thanh lịch. Đặc biệt sẽ tăng thêm phần quyến rũ khi nàng kết hợp những màu nhuộm có tông trầm.

Diện kiểu tóc layer uốn nhẹ sẽ mang đến nét bồng bềnh một cách tự nhiên vừa góp phần cân chỉnh khuôn mặt một cách tinh tế.

Tóc layer uốn nhẹ là kiểu tóc uốn đơn giản nhưng vô cùng xinh sang

22. Kiểu uốn layer cho tóc ngắn

Layer tóc ngắn

Hãy triển ngay kiểu tóc layer ngắn xoăn hay tóc uốn layer gợn sóng nhỏ nếu bạn muốn khiến bản thân trông mới mẻ và “chất chơi” hơn. Đây là gợi ý khá phù hợp dành cho nàng.

Kiểu tóc layer này nhanh chóng trở thành “trend cực hot” của các bạn trẻ trong mùa hè này. Không mất quá nhiều thời gian chăm sóc lại phù hợp với mọi khuôn mặt.

Khi diện kiểu tóc ngắn uốn gợn sóng, khuôn mặt của bạn sẽ trở nên thon gọn và toát lên nét cá tính riêng.

Phần cuối đuôi được uốn phồng và ôm vào mặt giúp tổng thể trở nên hài hòa hơn.

23. Những câu hỏi thường gặp về tóc uốn layer

+ Tóc layer là gì?

Với những cô nàng nghiện làm đẹp ngày nay, kiểu tóc layer hay còn gọi là tóc tỉa layer đã không còn quá xa lạ. Kiểu tóc này được tỉa với nhiều lớp so le đan xen có chủ đích, vừa tạo độ chuyển động uyển chuyển vừa tạo độ bồng bềnh tự nhiên.

+ Những kiểu tóc uốn layer hợp với mặt nào?

Tóc layer là kiểu tóc rất linh hoạt cho khuôn mặt cả nữ và nam. Bạn có thể tự tin thể hiện cá tính của mình và không phải lo lắng quá nhiều về việc mình không “thời trang” nữa.

Với chia sẻ thông tin về top những kiểu tóc uốn layer cực hot dành cho các bạn nữ trên đây. Hy vọng bạn đọc sẽ mau chóng tìm điểu kiểu tóc ưng ý và phù hợp với phong cách riêng của mình.