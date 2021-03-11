Bí đỏ bao nhiêu calo? Ăn nhiều có gây tăng cân không?

Rất khó để có thể định lượng bao nhiêu kg trong 1 quả bí đỏ bởi bí đỏ có kích cỡ và khối lượng không đồng đều. Theo mức quy định 100g, thành phần dinh dưỡng trong quả bí đỏ là 26 calo và kèm nhiều dinh dưỡng khác:

Bí đỏ được chế biến thành nhiều món ăn thơm ngon, bổ dưỡng cho thực đơn bữa ăn gia đình. Hẳn nhiều người vẫn không khỏi lo lắng 1 kg bí đỏ bao nhiêu calo và có gây béo mập tăng cân cho mình và các thành viên trong gia đình không. Đừng bỏ lỡ những thông tin hữu ích trong bài viết sau.

* Chất béo không bão hòa đa 0 g

* Axit béo không bão hòa đơn 0 g

+ Cholesterol 0 mg

+ Natri 1 mg

+ Kali 340 mg

+ Cacbohidrat 7 g

* Chất xơ 0,5 g

* Đường thực phẩm 2,8 g

+ Protein 1 g

+ Vitamin A 8.513 IU

+ Vitamin C 9mg

+ Canxi 21mg

+ Sắt 0,8 mg

+ Vitamin D 0 IU

+ Vitamin B6 0,1 mg

+ Vitamin B12 0 µg

+ Magie 12 mg

Theo mức quy định 100g, thành phần dinh dưỡng trong quả bí đỏ là 26 calo và kèm nhiều dinh dưỡng khác

2. Ăn bí đỏ có giảm cân được không?

Với hàm lượng chất dinh dưỡng có trong 100g bí đỏ có thể thấy bí đỏ có thể mang đến hiệu quả giảm cân trong bữa ăn:

+ Ít calo

+ Cung cấp đường tự nhiên không gây tăng cân

+ Bổ sung nhiều chất xơ và protein giúp hỗ trợ giảm cân

+ Cung cấp lượng chất béo bão hòa không gây tăng cân

Để đạt hiệu quả giảm cân tốt nhất, nên cung cấp lượng bí đỏ không quá 100g vào chế độ ăn hàng ngày.

Ăn bí đỏ có thể giúp giảm cân

3. Ăn nhiều bí đỏ có béo không?

Mặc dù bí đỏ là thực phẩm chứa ít calo nhưng nếu cung cấp với khối lượng lớn gấp nhiều lần thì số lượng dinh dưỡng nạp vào cơ thể sẽ khác.

Nếu bổ sung 1 kg/ngày thì có thể tăng lượng calo và dưỡng chất lên đến 10 lần. Bên cạnh đó, nếu kết hợp bí đỏ với những thực phẩm gây béo mà dùng nhiều lần cũng dẫn đến nguy cơ tăng cân(canh xương, bí đỏ xào thịt, canh móng giò, …). Nếu lười vận động, ít tập thể dục, ngủ nhiều sẽ khiến nguy cơ tăng cân cao hơn.

Do đó, để giảm cân bằng bí đỏ bạn cần kết hợp ăn uống vừa phải cùng luyện tập thể dục thể thao và nghỉ ngơi khoa học. Mỗi ngày chỉ nên ăn 100g bí đỏ và không nên ăn quá 2 bữa/tuần. Khi chế biến, nên kết hợp cùng những thực phẩm chứa ít calo và dùng luân phiên bí đỏ nhiều ngày cùng các thực phẩm có chứa ít calo.

Ăn nhiều bí đỏ có thể khiến bạn tăng cân

4. Những tác dụng của bí đỏ

Bí đỏ không chỉ giúp giảm cân mà còn mang đến nhiều tác dụng khác. Có thể kể đến như:

+ Có lợi cho tim mạch

Bí đỏ cung cấp nhiều phytosterol, axit béo omega 3 và omega 6 giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch và huyết áp, giảm lượng cholesterol xấu. Đồng thời với việc ăn bí đỏ thì hạt bí đỏ cũng chứa rất nhiều các chất này.

Bí đỏ chứa dưỡng chất giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch và huyết áp, giảm lượng cholesterol xấu

+ Tốt cho sự phát triển não bộ

Trong bí đỏ có chứa chất axit glutamine giúp phản ứng chuyển hóa ở các tế bào thần kinh và não, bồi dưỡng não.

+ Tốt cho xương

Bổ sung một lượng lớn chất khoáng và canxi, kali, natri. Đây là những chất có tác dụng ngăn ngừa loãng xương và tăng huyết áp.

Bí đỏ cung cấp nhiều magie, photpho, sắt, đồng, mangan, crom cùng các yếu tố khác giúp xương phát triển.

+ Tốt cho mắt của bạn

Hàm lượng caroten trong bí đỏ rất cao sẽ giúp duy trì thể lực,giúp mắt phát triển.

+ Tốt cho phụ nữ mang thai

Tăng cường sự phát triển tế bào não của thai nhi, giúp thai nhi khỏe mạnh hơn.

Loại bỏ những chứng phù nề, tăng huyết áp, các biến chứng khác khi có bầu.

Phòng chống bệnh sốt xuất huyết sau khi sinh.

+ Cung cấp hàm lượng lớn vitamin C

Bí đỏ cung cấp hàm lượng lớn vitamin C giúp tăng cường hệ thống miễn dịch cho cơ thể

+ Tẩy giun

Thường xuyên ăn bí đỏ sẽ giúp ngăn ngừa giun sán ở trẻ em

Bằng cách dùng bí đỏ ăn sống hoặc kết hợp rang bí đỏ dùng với thuốc tấy giun sẽ mang đến hiệu quả cao hơn.

+ Ngăn ngừa ung thư

Bí đỏ cung cấp hàm lượng lớn chống oxy hóa và beta- carotene giúp ngăn ngừa các căn bệnh ung thư

5. Ăn bí đỏ có nóng không?

Bí đỏ có tính ấm vị ngọt và được biết đến với nhiều tác dụng như tiêu đàm, kiện tỳ vị, chỉ thống (giảm đau), bổ trung ích khí, sát trùng, giải độc,…

Tuy nhiên, nếu dùng nhiều bí đỏ sẽ dẫn đến nhiều tác động tới sức khỏe:

+ Gây nóng trong.

+ Tăng nguy cơ tăng cân gây béo mập.

+ Trong bí đỏ chứa nhiều tiền chất vitamin A nên nếu khi ăn nhiều sẽ dẫn tới bị vàng da ở chân và tay.

Dùng nhiều bí đỏ sẽ dẫn đến nóng trong

6. Hướng dẫn ăn bí đỏ đúng cách

+ Không nấu bí đỏ với đường và dầu ăn.

+ Hạn chế ăn bí đỏ đối với những người bị rối loạn tiêu hóa bởi trong thành phần bí đỏ nhiều chất xơ.

+ Không ăn bí đỏ quá 2 bữa/tuần.

+ Tránh chọn những loại bí đỏ già hay để lâu vì sẽ diễn ra tình trạng lên men.

Không nấu bí đỏ với đường và dầu ăn

Cách bảo quản:

+ Không bảo quản bí đỏ đã được nấu chín trong tủ lạnh bởi sẽ khiến bí đỏ chuyển sang màu vàng nâu. Khi ăn sẽ không tốt cho sức khỏe.

+ Tránh để bí đỏ quá lâu mới chế biến vì sẽ dẫn đến tình trạng lên men hư hỏng.

7. Gợi ý cách chế biến một số món ăn giảm cân từ bí đỏ

Bí đỏ là “người bạn” rất tốt trong quá trình giảm cân. Do đó, chế biến bí đỏ đúng cách sẽ mang đến hiệu quả thúc đẩy quá trình giảm cân diễn ra nhanh hơn.

Có đa dạng cách chế biến bí đỏ giảm cân, có thể tham khảo một số cách sau:

+ Làm nước ép bí đỏ

Uống nước ép bí đỏ tự nhiên chưa qua chế biến là cách hiệu quả để giữ lại hàm lượng dưỡng chất tự nhiên trong loại quả này. Duy trì uống nước ép bí đỏ mỗi ngày 1 cốc.

+ Làm sinh tố bí đỏ

Sinh tố bí đỏ thơm ngon được xay từ bí đỏ cùng với chuối và sữa chua. Dùng sinh tố này trước bữa ăn 20p để đạt hiệu quả cao nhất.

+ Nấu súp bí đỏ

Thưởng thức một bát súp bí đỏ trong những ngày tiết trời se lạnh là một lựa chọn không tồi. Đây là món ăn không chỉ cung cấp dưỡng chất thiết yếu mà còn tăng cảm giác no lâu, giảm thiểu lượng calo dư thừa nạp vào cơ thể.

Súp bí đỏ

+ Cháo bí đỏ

Nấu bí đỏ cùng với yến mạch là cách hiệu quả để đẩy nhanh tốc độ giảm cân. Cần chuẩn bị 100g bí đỏ, 50g yến mạch, dầu oliu, thịt bằm, muối. Hấp bí đỏ và đem xay nhuyễn. Ngâm yến mạch và đun sôi trên bếp. Khi yến mạch sôi khoảng 2p, cho phần bí đỏ đã xay nhuyễn vào đun cùng và khuấy đều. Nêm nếm gia vị vừa ăn.

+ Bí đỏ luộc

Món ăn này cũng là một trong những phương pháp giảm cân hiệu quả và đơn giản.

+ Sữa bí đỏ

Cần chuẩn bị những nguyên liệu gồm 300g bí đỏ, 300ml sữa tươi không đường, 50ml mật ong, nước lọc. Gọt vỏ bí đỏ loại bỏ ruột, sau đó đem hấp chín và xay cùng sữa tươi, mật ong và chút nước lọc. Sau đó, cho hỗn hợp vừa mới xay này vào đun nhỏ lửa và khuấy đều tay đến khi sôi.

Sữa bí đỏ

Với những thông tin vừa chia sẻ trên, chắc hẳn bạn đọc đã giải đáp thắc mắc Bí đỏ bao nhiêu calo? Kèm theo đó, bài viết đã đưa lên rất nhiều thông tin khác xoay quanh. Hy vọng nó đã bao quát thông tin và sẽ giúp bạn đọc xây dựng được cho mình một chế độ ăn hợp lý để duy trì vóc dáng cơ thể.